/આનંદનગરમાં હત્યા કેસમાં નવો વળાંક; પુત્રવધૂના પક્ષે સસરાનું પ્રાણ-પંખેરું ઉડાડયું, શું આ વિવાદનું કારણ ગર્ભપાત છે?

Ahmedabad News: આનંદનગર વિસ્તારમાં પ્રેમ લગ્ન અને ત્યારબાદ થયેલા પારિવારિક વિવાદે લોહિયાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. જીવરાજબ્રીજ નીચે નજીવી બાબતે થયેલી તકરારમાં એક પિતાની લોખંડની પાઈપ અને લાકડાના ધોકા વડે કરપીણ હત્યા કરવામાં આવી હોવાની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે. આ વિવાદમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. પુત્રવધૂના પક્ષે સસરાનું પ્રાણ-પંખેરું ઉડાડયું છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: આનંદનગર વિસ્તારમાં જીવરાજ બ્રિજ નીચે ગત 2 મેના રોજ થયેલી નટુ પરમારની હત્યાએ સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચાવી હતી. સીસીટીવીમાં કેદ થયેલા આ હત્યાના ખેલના ભારે પડઘા પડ્યા હતા. હત્યા મામલે ઝોન 7 LCB અને આનંદનગર પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરીને હત્યા કરનાર પત્નીના પક્ષના ત્રણ શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે.
સૌથી પહેલા સીસીટીવીના દૃશ્યોમાં એક બાદ એક ચાર શખ્સો એક વ્યક્તિ પર તૂટી પડ્યા છે. લાકડી અને પાઇપોથી અને આ દૃશ્યો આનંદનગર હત્યાકાંડના છે, જ્યાં પત્નીના પરિવારે જ સસરાને મોતની ઘાટ ઉતાર્યા છે. આ સીસીટીવી વાયરલ થયા બાદ આનંદનગર પોલીસ અને ઝોન 7 એલસીબી પોલીસ હરકતમાં આવી ગઇ હતી અને હત્યા કરનાર ચાર આરોપીઓ પૈકી ત્રણ આરોપીઓને બનાસકાંઠાથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
જો સમગ્ર બનવાની વાત કરવામાં આવે તો 2 મે 2026નીએ સાંજ આનંદનગરના જીવરાજ બ્રિજ નીચે બાપા સીતારામ મોબાઈલ શોપ પાસે નટુ પરમાર પર અચાનક જીવ લેણ હુમલો થયો, જેમાં લોખંડની પાઈપોના ઉપરાછાપરી ફટકા મારીને નટુ પરમારને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા. આ હુમલાના ભયાનક દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થયા હતા, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા પોલીસ હરકતમાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે આ હત્યા કોઈ અજાણ્યા ગુનેગારો એ નહીં, પરંતુ મૃતક નટુ પરમારના પુત્ર કૌશિક પરમારના સસરા પક્ષે કરી છે અને આ હત્યા કરનાર અન્ય કોઈ નહીં પણ કૌશિક પરમારના મામાજી છે. જેમાં આ હત્યા કેસ માં પોલીસે ત્રણ આરોપી જેમાં કાંતિ વાણા, ભાવેશ પરમાર અને હસમુખ વાઘેલા ની ધરપકડ કરી છે અને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
પોલીસના હાથે ઝડપાયેલા આરોપી કાંતિ વાણા, ભાવેશ પરમાર અને હસમુખ વાઘેલાની હત્યા પાછળના કારણની પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું છે કે પાંચ વર્ષ જૂના પ્રેમ લગ્નનો વિવાદ જવાબદાર હોવાનું ખુલ્યું છે. નટુ પરમારના દીકરા કૌશિકે પાંચ વર્ષ પહેલા માલવિકા સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. જોકે, છેલ્લા છ મહિનાથી બંને વચ્ચે વિવાદ ચાલ્યો આવતો હતો. આ વિવાદનું મુખ્ય કારણ માલવિકાનો થયેલો ગર્ભપાત હતો. ગર્ભપાત કઈ રીતે થયો અને તે માટે કોણ જવાબદાર છે. તે બાબતે બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર ઝઘડા ચાલતા હતા. આ જ અદાવતમાં માલવિકાના સંબંધીઓએ નટુ પરમારને ટાર્ગેટ કર્યા હતા અને હત્યા નિપજાવી હતી.
પોલીસ પકડથી બચવા માટે આરોપીઓએ મોટો પ્લાન બનાવ્યો હતો. હત્યા કર્યા બાદ આરોપીઓ બાઇક લઈને રાણીપ પહોંચ્યા, ત્યાં બાઇક મૂકીને બસ સ્ટેન્ડથી બનાસકાંઠા ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસને થાપ આપવા માટે તેઓ સતત લોકેશન બદલતા હતા અને નાના ગેસ્ટ હાઉસ કે મંદિરોમાં આશરો લેતા હતા. જોકે, ઝોન 7 LCB અને આનંદનગર પોલીસે ટેકનિકલ સોર્સ અને બાતમી ના આધારે કાંતિ વાણા, ભાવેશ પરમાર અને હસમુખ વાઘેલાને દબોચી લીધા છે. જ્યારે કેતન ગળચોટ હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે જેને પકડવા માટે ચક્રોગતિ માં કર્યા છે ત્યારે પ્રેમ લગ્ન બાદ શરૂ થયેલો વિવાદ હવે જેલના સળિયા સુધી પહોંચ્યો છે.