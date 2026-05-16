/મોંઘવારીનો વધુ એક મોટો ઝટકો! અદાણી CNG ના ભાવમાં આજથી 2.25 રૂપિયાનો વધારો

Adani CNG Price Hike Today : અમદાવાદમાં આજથી અદાણી CNG ના ભાવમાં 2.25 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે. આ ભાવવધારા બાદ રીક્ષાચાલકોએ રીક્ષા ભાડામાં વધારો કરવાની માંગ કરી છે, ત્યારે અમદાવાદમાં ગમે ત્યારે રીક્ષાના ભાડામાં વધારો થઈ શકે છે
Ahmedabad Adani CNG price today ; દેશ હવે કારમી મોંઘવારી તરફ ધકેલાઈ ગયો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારાનો હજી એક ઝટકો પડ્યો છે. ત્યાં હવે અમદાવાદમાં CNG મોંઘું થઈ રહ્યું છે. અદાણી CNG ના ભાવમાં એક ઝાટકે સીધા 2.25 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે. ત્યારે રોજના રીક્ષામાં મુસાફરી કરવી મોંઘી બનશે. તો સાથે જ રીક્ષાચાલકો માટે આ ભાવવધારો આકરી બની રહેશે.
અદાણી CNG કેટલું મોંઘું થયું
મિડલ ઈસ્ટમાં સંકટ બાદ વિશ્વભરમાં ઈંધણની અછત સર્જાઈ રહી છે. હાલ ભારતમાં પણ પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત અને ઓઈલ કંપનીઓને નુકસાનીને પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારી દેવાયા છે. ત્યારે હવે અદાણી સીએનજીના ભાવમાં આજથી વધારો કરાયો છે. અદાણી CNG ના બાવમાં 2.25 રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે. પહેલા અદાણી CNG નો ભાવ 83.77 રૂપિયા હતો. જે ભાવવધારા બાદ 86.02 રૂપિયા થઈ ગયો છે.
અદાણી સીએનજીના ભાવમાં ચઢ-ઉતાર
આ પણ વાંચો :
રીક્ષા ભાડામાં વધારો થશે
હજી એપ્રિલ મહિનામાં જ અદાણી CNG ના ભાવમાં કરાયેલા વધારા બાદ રીક્ષાચાલકોમાં વિરોધ જોવા મળ્યો હતો. અદાણી CNGના વધારા બાદ હવે રીક્ષાના ભાડામાં વધારો થઈ શકે છે. રીક્ષાચાલકોએ રીક્ષા ભાડાના ભાવ વધારાની માંગ કરી છે. રેગ્યુલર ભાડામાં 20 થી 30 રૂપિયાનો વધારો પ્રતિ કિલોમીટર દીઠ કરવાની માંગ રીક્ષાચાલકોમાં કરવામાં આવી છે.
નાગરિકોને મોંઘવારીનો ઝટકો
પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે સીએનજી પણ મોંઘું થતા ગુજરાતના નાગરિકો પર આર્થિક બોજો વધશે. રીક્ષા મુસાફરીની સાથે CNG ટ્રાન્સપોર્ટેશન સાથે સંકળાયેલી તમામ ચીજવસ્તુઓના ભાવ પણ વધી શકે છે.