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અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ફરી મોટી દુર્ઘટના ટળી: માત્ર 200 મીટરના અંતરે મુસાફરોને દેખાયું મોત! ATCની સતર્કતાથી અકસ્માત ટળ્યો!

Ahmedabad Airport: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ફરી એક મોટી દુર્ઘટના ટળી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર એર ઈન્ડિયા અને ઈન્ડિગોના બે વિમાન એક જ ટેક્સીવે પર સામસામે આવી જતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો હતો. પરંતુ સદનસીબે ATCની સતર્કતાથી બંને વિમાનોને સમયસર રોકી લેવાતા મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. બંને વિમાનો વચ્ચે અંદાજે 200 મીટરનું જ અંતર રહ્યું હતું. એર ઈન્ડિયાએ ટેક્સીંગ દરમિયાન ભૂલથી ખોટી દિશામાં વળાંક લીધો હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું. મુસાફરો અને ક્રૂની સુરક્ષા જળવાઈ રહી છે, કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાન થયું નથી. ઘટનાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:45 AM IST
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ફરી મોટી દુર્ઘટના ટળી: માત્ર 200 મીટરના અંતરે મુસાફરોને દેખાયું મોત! ATCની સતર્કતાથી અકસ્માત ટળ્યો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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