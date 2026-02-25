Prev
સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં નિયમોના ધજાગરા! દોઢ વર્ષ જૂના આવાસમાં નિયમોના લીરેલીરા, ફ્લેટ સીલ

Ahmedabad News: સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં વધુ એક સરકારી આવાસમાં ચાલતું PG પકડાતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. સરકારી આવાસ યોજનાના મકાનોનો કોમર્શિયલ ઉપયોગ કરનારા તત્વો સામે તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે. સાયન્સ સિટી રોડ પર આવેલા શિવાલય હાઈટ્સમાં ચાલતા PGને તંત્રએ સીલ માર્યું છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે હજુ એક સપ્તાહ પહેલા જ આ વિસ્તારમાં આવેલા 'એવરેસ્ટ એનક્લેવ'માં પણ PG પકડાયું હતું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:19 AM IST

Ahmedabad News:  અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં સરકારી આવાસ યોજનાના મકાનોના દુરુપયોગનો વધુ એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. એક સપ્તાહ પહેલા 'એવરેસ્ટ એનકલેવ'માં PG ઝડપાયા બાદ, તેનાથી માત્ર 500 મીટર દૂર આવેલા 'શિવાલય હાઇટ્સ'માં પણ ગેરકાયદે PG ચાલતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. તંત્રએ ઓચિંતું ચેકિંગ હાથ ધરીને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર મકાન માલિક સામે લાલ આંખ કરી છે અને મકાનને સીલ મારવાની કાર્યવાહી કરી છે. મહત્વનું છે કે આ આવાસ માત્ર દોઢ વર્ષ પહેલા જ તૈયાર થયા છે અને નિયમો મુજબ 7 વર્ષ સુધી આ મકાનો કોઈને ભાડે પણ આપી શકાતા નથી...ઉલ્લેખનીય છે કે જરૂરિયાતમંદો માટે બનાવાયેલા સરકારી આવાસ હવે કમાણીનું સાધન બની ગયા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે..."સવાલ એ છે કે જ્યારે નિયમો આટલા કડક છે, ત્યારે આટલી હિંમત કોણ આપે છે? શું તંત્ર માત્ર ફરિયાદ મળે ત્યારે જ જાગશે કે પછી કોઈ કાયમી વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવશે જેથી ગરીબો માટેના મકાનો કમાણીનું સાધન ન બને.

તપાસમાં ભાંડો ફૂટ્યો
સ્થાનિકોની ફરિયાદ અને તંત્રને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે સાયન્સ સિટી રોડ પર આવેલા LIG-15 શિવાલય હાઈટ્સમાં ઓચિંતું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન બ્લોક નંબર 7ના મકાન નંબર 106માં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને PG ચલાવવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. અધિકારીઓ સ્થળે પહોંચીને તાત્કાલિક આ મકાનને સીલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

શું કહે છે નિયમો?
સરકારી આવાસ યોજનાના નિયમો અત્યંત કડક છે, જેનું પાલન કરવું દરેક લાભાર્થી માટે અનિવાર્ય છે. પરંતુ આજકાલ લાભાર્થીઓ સરકારી આવાસ યોજનાના મકાનોનો ગેરકાયદેસર રીતે કોમર્શિયલ ઉપયોગ કરે છે. જેના કારણે ક્યારેક મુશ્કેલીમાં મુકાવવું પડે છે. સરકારી આવાસ યોજનાના નિયમોમી વાત કરીએ તો મકાન મળ્યાના 7 વર્ષ સુધી લાભાર્થી તેને વેચી શકતો નથી. આ મકાન કોઈ અન્ય વ્યક્તિ કે પરિવારજનોને પણ ભાડે આપી શકાતું નથી. આ મકાનો માત્ર અને માત્ર લાભાર્થીના પોતાના રહેઠાણ માટે જ ફાળવવામાં આવે છે.

સ્થાનિકોમાં ફાટી નીકળ્યો રોષ
આ ઘટનાને પગલે સાયન્સ સિટી રોડ પર શિવાલય હાઈટ્સના રહીશોએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર આવા તત્વો જેઓ મકાન ભાડે આપી કમાણી કરે છે, તેમના કારણે ખરેખર જરૂરિયાતમંદ લોકો હજુ પણ વેઈટિંગ લિસ્ટમાં છે. રહીશોનો દાવો છે કે હજુ પણ અનેક મકાનોમાં છૂપી રીતે ભાડૂતો રાખવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિકોએ માંગ કરી છે કે માત્ર સીલ કરવાથી કંઈ નહીં થાય, આવા લાભાર્થીઓની ફાળવણી રદ કરીને તેમને કાયમી ધોરણે બહાર કરવા જોઈએ.

આ વિસ્તારમાં ઝડપાઈ બીજી ઘટના
સાયન્સ સિટી એરિયામાં માત્ર 500 મીટરના અંતરે આવેલા એવરેસ્ટ એનક્લેવમાં ગત અઠવાડિયે જ PG પકડાયું હતું. શિવાલય હાઈટ્સ, જે માત્ર દોઢ વર્ષ પહેલા જ તૈયાર થયું છે અને જેમાં 1060 જેટલા મકાનો છે, ત્યાં આ પ્રકારે નિયમ વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ થતા તંત્રની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
 

