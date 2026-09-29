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અરવિંદ કેજરીવાલને વધુ એક આંચકો: PM મોદીની ડિગ્રી મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે અપીલ ફગાવી

Arvind Kejrival News: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની શૈક્ષણિક ડિગ્રી જાહેર કરવાના મામલે દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને ગુજરાત હાઈકોર્ટ તરફથી મોટો આંચકો લાગ્યો છે. હાઈકોર્ટના સિંગલ જજ દ્વારા કેજરીવાલને રૂ. 25 હજારનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો, જે ચુકાદા સામે તેમણે ડબલ જજની બેન્ચ સમક્ષ અપીલ કરી હતી. જોકે, આજે યોજાયેલી સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે અરવિંદ કેજરીવાલની આ અપીલને પણ ફગાવી દીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 04:03 PM IST
અરવિંદ કેજરીવાલને વધુ એક આંચકો: PM મોદીની ડિગ્રી મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે અપીલ ફગાવી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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