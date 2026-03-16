અમદાવાદમાં સેવેન્થ-ડે જેવી જ બીજી ચોંકાવનારી ઘટના, ટ્યુશન ક્લાસમાં સામાન્ય અદાવતમાં લોહિયાળ ખેલ
Ahmedabad News: અમદાવાદમાં સેવેન્થ-ડે જેવી જ બીજી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. બાપુનગરમાં ટ્યુશન ક્લાસમાં બેસવા જેવી સામાન્ય બાબતે 17 વર્ષના સગીરે બીજી સગરીના પેટમાં છરો ભોંકી દીધો. ઇજાગ્રસ્ત સગીર હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જ્યારે પોલીસે હુમલાખોરની અટકાયત કરી છે.
- બેસવા જેવી બાબતે 11મા ધોરણના વિદ્યાર્થીએ મિત્રના પેટમાં છરો ભોંક્યો
- અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓમાં વધતી હિંસક ઘટનાઓએ વધારી સમાજની ચિંતા
- સગીરને લોહીલુહાણ હાલતમાં મિત્રએ હોસ્પિટલે ખસેડ્યો
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સગીર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વધતી હિંસા હવે સમાજ માટે લાલબત્તી સમાન બની રહી છે. ખોખરાની સેવેન્થ-ડે સ્કૂલ જેવી જ એક ચોંકાવનારી ઘટના બાપુનગરમાં સામે આવી છે. અહીં એક ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસમાં માત્ર 'બેસવાની જગ્યા' જેવી સામાન્ય બાબતે તકરાર થઈ અને એક 17 વર્ષના સગીરે બીજા સગીરના પેટમાં ધારદાર છરો ભોંકી દીધો.
"તે મને બીજા રૂમમાં બેસવાનું કેમ કહ્યું?"
અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં આવેલી હીરાવાડી પાસેના એક ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસમાં રવિવારની બપોરે સનસનાટી મચી ગઈ હતી. ધોરણ-11 કોમર્સમાં ભણતા બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ક્લાસમાં બેસવા જેવી તુચ્છ બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. એક સગીરે બીજાને બીજા રૂમમાં જઈને બેસવાનું કહેતા મામલો બિચક્યો હતો. આ મામૂલી અદાવત એટલી હદે વધી ગઈ કે જ્યારે ક્લાસ પૂરો થયો અને ભોગ બનનાર સગીર તેના મિત્ર સાથે ભોમિયા ડેરી પાસે ઉભો હતો, ત્યારે હુમલાખોર સગીર ત્યાં ધસી આવ્યો. "તે મને બીજા રૂમમાં બેસવાનું કેમ કહ્યું?" તેમ કહીને ઉગ્ર દલીલો કરી અને અચાનક પોતાની કમરમાંથી છરો કાઢી મિત્રના પેટના ડાબી બાજુના ભાગે ઝીંકી દીધો હતો.
લોહીલુહાણ હાલતમાં સગીર હોસ્પિટલ ખસેડાયો
લોહીલુહાણ હાલતમાં સગીર રસ્તા પર ઢળી પડ્યો, પરંતુ સદનસીબે તેનો મિત્ર સાથે હોવાથી તેને તાત્કાલિક રિક્ષામાં હોસ્પિટલ ખસેડાયો, જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. ઘટનાની જાણ થતા જ બાપુનગર પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલ દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ હુમલો કરનાર સગીરને ઝડપી લીધો છે. હવે સવાલ એ ઉભો થાય છે કે, એક 11મા ધોરણમાં ભણતા સગીર પાસે છરો ક્યાંથી આવ્યો? શું આજકાલના વિદ્યાર્થીઓમાં સહનશીલતા ખૂટી રહી છે?
આવી ઘટનાઓએ વધારી સમાજની ચિંતા
બાપુનગર પોલીસે હાલમાં હુમલાખોર સગીરની તેના માતા-પિતાની હાજરીમાં પૂછપરછ શરૂ કરી છે. આ ઘટના ફરી એકવાર વાલીઓ અને શિક્ષણ જગત માટે ચિંતાનો વિષય બની છે કે, બાળકોમાં હિંસક વૃત્તિ કેમ વધી રહી છે.
