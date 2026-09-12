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નવરાત્રી માટે તૈયાર કરાઈ 5 કિલોની ભવ્ય પાઘડી; લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર, આદ્યશક્તિની થીમ પર હેરિટેજ સ્થાપત્યોને અપાયું સ્થાન

Ahmedabad News: ગુજરાતનો સૌથી મોટો તહેવાર નવરાત્રી નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે અમદાવાદમાં ખેલૈયાઓ અને કલાકારો અવનવી તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. આ વર્ષે નવલી નવરાત્રીને લઈને એક અત્યંત ભવ્ય અને આકર્ષક પાઘડી તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે ઉત્સવ શરૂ થાય તે પહેલાં જ લોકોમાં ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:04 PM IST
નવરાત્રી માટે તૈયાર કરાઈ 5 કિલોની ભવ્ય પાઘડી; લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર, આદ્યશક્તિની થીમ પર હેરિટેજ સ્થાપત્યોને અપાયું સ્થાન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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