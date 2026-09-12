/નવરાત્રી માટે તૈયાર કરાઈ 5 કિલોની ભવ્ય પાઘડી; લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર, આદ્યશક્તિની થીમ પર હેરિટેજ સ્થાપત્યોને અપાયું સ્થાન

Ahmedabad News: નવલી નવરાત્રીના આગમન પૂર્વે જ અમદાવાદમાં ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો છે, જેમાં લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે એક અનોખી 5 કિલો વજનની ભવ્ય પાઘડી. છેલ્લા 16 વર્ષથી અવનવી પાઘડીઓ બનાવતા અમદાવાદના કલાકાર અનુજ મુદલિયારે આ વર્ષે 'આદ્યશક્તિ'ની થીમ પર બે મહિનાની સખત મહેનત બાદ આ વિશાળ અને આકર્ષક પાઘડી તૈયાર કરી છે. કારીગરી, પરંપરા અને ભક્તિના આ અનોખા સંગમમાં અમદાવાદના હેરિટેજ સ્થાપત્યોને પણ અદભુત રીતે વણી લેવાયા છે. હઠીસિંહના જૈન દેરાસર અને કાંકરિયા તળાવની સુંદર પ્રતિકૃતિ ધરાવતી આ પાઘડી દર વર્ષે કંઈક નવું કરવાની પરંપરામાં મા ભગવતીની આરાધના અને અમદાવાદના ઐતિહાસિક વારસાને ઉત્કૃષ્ટ રીતે ઉજાગર કરે છે.
આદ્યશક્તિની થીમ અને અદભુત કારીગરી
આ વિશાળ પાઘડી ખાસ 'આદ્યશક્તિ'ની થીમ પર બનાવવામાં આવી છે. 5 કિલો વજન ધરાવતી આ અનોખી પાઘડીને સંપૂર્ણપણે તૈયાર કરવામાં કલાકારને પૂરા બે મહિના જેટલો સમય લાગ્યો છે. તેમાં કરવામાં આવેલી ઝીણવટભરી કારીગરી, આપણી સંસ્કૃતિની પરંપરા અને માતાજી પ્રત્યેની ભક્તિનો અનોખો સંગમ જોવા મળે છે.
અમદાવાદના ઐતિહાસિક વારસાની ઝલક
આ પાઘડીની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તેમાં ધાર્મિક ભાવનાની સાથે સાથે અમદાવાદના હેરિટેજ સ્થાપત્યોને પણ ખાસ જગ્યા આપવામાં આવી છે. પાઘડીની ડીઝાઇનમાં હઠીસિંહના જૈન દેરાસર અને સુપ્રસિદ્ધ કાંકરિયા તળાવની આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ સમાવવામાં આવી છે. આ રચના દ્વારા અમદાવાદના ઐતિહાસિક વારસાને ગરબાની પરંપરા સાથે ખૂબ જ સુંદર રીતે વણી લેવામાં આવ્યો છે.
સતત 16 વર્ષથી ખેલૈયાઓ માટે અવનવી અને અનોખી પાઘડીઓ બનાવવાનું કામ
આ અદભુત કલાકૃતિ પાછળ અમદાવાદના જાણીતા કલાકાર અનુજ મુદલિયારની અથાગ મહેનત રહેલી છે. તેઓ સતત 16 વર્ષથી દર નવરાત્રીએ ખેલૈયાઓ માટે અવનવી અને અનોખી પાઘડીઓ બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે કંઈક નવું અને હટકે કરવાની પોતાની પરંપરાને જાળવી રાખતા, આ વખતે તેમણે આદ્યશક્તિના સ્વરૂપ અને અમદાવાદના ભવ્ય વારસાને એક જ પાઘડીમાં ઉતારવાનો સફળ પ્રયાસ કર્યો છે.