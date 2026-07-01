/અમદાવાદના નવા પોલીસ કમિશનરની નિમણૂંક, અનુપમસિંહ ગેહલોતને મળી જવાબદારી

અમદાવાદને નવા પોલીસ કમિશનર મળી ગયા છે. રાજ્ય સરકારે 1997 બેચના IPS અધિકારી અનુપમસિંહ ગેહલોતને અમદાવાદના નવા પોલીસ કમિશનર બનાવ્યા છે. અનુપમસિંહ ગેહલોત વર્તમાનમાં સુરત શહેરના પોલીસ કમિશનર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યાં હતા. નોંધનીય છે કે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર જીએસ મલિકને રાજ્યના ડીજીપી બનાવ્યા બાદ અમદાવાદના પોલીસ કમિશનરની જગ્યા ખાલી પડી હતી.
કોણ છે અનુપમ સિંહ ગેહલોત
અનુપમ સિંહ ગેહલોત 1997 બેચના આઈપીએસ અધિકારી છે. તેઓ ગુજરાતમાં અનેક મોટી જવાબદારીઓ સંભાળી ચૂક્યા છે. અનુપમ સિંહ ગેહલોત રાજકોટ, સુરત, વડોદરા શહેરમાં પોલીસ કમિશનર જેવા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પદ પર ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. હવે તેમને ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેર એટલે કે અમદાવાદની જવાબદારી મળી છે.
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— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 1, 2026
પોતાની કામગીરી માટે જાણીતા છે ગેહલોત
રાજકોય અને વડોદરામાં કમિશનર તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સીસીટીવી સર્વેલાન્સ અને આધુનિક ટેક્નોલોજીનો વ્યાપક ઉપયોગ કર્યો હતો. તેઓ ગુનેગારો સામે કડક પગલાં લેવા માટે જાણીતા છે.