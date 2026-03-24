Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

તો અમદાવાદીઓને કેરીનો મધુર રસ ખાવા નહીં મળે! કમોસમી વરસાદે કર્યું તહસનહસ, જાણો શું છે ભાવ?

Ahmedabad News: અમદાવાદના બજારોમાં ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ ફળોના રાજા ગણાતી કેરીનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ આ વર્ષે કુદરતી આફતોએ ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવ્યું છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગની માઠી અસરને કારણે સર્જાયેલા કમોસમી વરસાદે તૈયાર પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, જેના લીધે બજારમાં આવક ઘટતા ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. નરોડા જેવા મુખ્ય માર્કેટમાં પણ જથ્થો ઓછો હોવાથી હાફૂસ અને કેસર જેવી લોકપ્રિય જાતોની મીઠાસ મોંઘી બની છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:14 PM IST

Trending Photos

તો અમદાવાદીઓને કેરીનો મધુર રસ ખાવા નહીં મળે! કમોસમી વરસાદે કર્યું તહસનહસ, જાણો શું છે ભાવ?

Ahmedabad News: આ વર્ષે કેરીના રસિયાઓ માટે સારા સમાચાર સાથે થોડો મોંઘવારીનો ફટકો પણ પડ્યો છે અમદાવાદના બજારોમાં ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ કેરીનું આગમન થઈ ગયું છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને કમોસમી વરસાદને કારણે આ વખતે આંબાના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે, જેની સીધી અસર અત્યારે બજારના ભાવ પર જોવા મળી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કમોસમી વરસાદ અને ગુણવત્તા પર અસર
ચાલુ વર્ષે વાતાવરણમાં આવેલા પલટા અને કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવ્યું છે. વરસાદને કારણે પાકની ગુણવત્તા પર વિપરીત અસર થઈ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં કેરીમાં સડો અને ડાઘ જોવા મળતા ઉત્પાદન પર માઠી અસર પડી છે. ખેડૂતોના મતે, કુદરતી આફતોને કારણે આ વખતે કેરીના ઉતારામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.

બજારમાં આવકમાં ઘટાડો અને ભાવમાં ઉછાળો
અમદાવાદના નરોડા ફ્રૂટ માર્કેટમાં દર વર્ષની સરખામણીએ કેરીની આવક ઓછી જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે સીઝન દરમિયાન દરરોજ 80 થી 100 ગાડીઓની આવક રહેતી હોય છે, જેની સામે અત્યારે માત્ર 40 થી 50 ગાડીઓ આવી રહી છે. કુલ આવકમાં અંદાજે 15% થી 20% નો ઘટાડો નોંધાયો છે. વિવિધ કેરીના હાલના અંદાજિત હોલસેલ ભાવની વાત કરીએ તો હાફૂસનો ₹100 થી ₹125 પ્રતિ કિલો, રત્નાગીરી હાફૂસનો ₹200 થી ₹250 રૂપિયા, પાયરી કેરી ₹100થી ₹120 રૂપિયા અને તોતાપુરી ₹30 થી ₹35 રૂપિયાના ભાવે મળી રહી છે. હોલસેલ ભાવમાં આ તેજીને કારણે છૂટક બજારમાં ગ્રાહકોને કેરી વધુ મોંઘી પડી રહી છે.

મોંઘવારી છતાં માંગ યથાવત
મોંઘવારીએ ભલે કેરીનો સ્વાદ થોડો ફિક્કો કર્યો હોય, પરંતુ ગ્રાહકોમાં કેરી પ્રત્યેનો ઉત્સાહ ઓછો થયો નથી. "સીઝનનું પહેલું ફળ" હોવાથી લોકો ઊંચા ભાવે પણ ખરીદી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. વેપારીઓનું માનવું છે કે અત્યારે ભલે આવક ઓછી છે, પરંતુ જો આગામી દિવસોમાં ગરમી વધશે અને પાકની આવક વધશે, તો ભાવમાં ચોક્કસપણે ઘટાડો થઈ શકે છે. જો વાતાવરણ સાનુકૂળ રહેશે, તો એપ્રિલના અંત સુધીમાં કેસર અને અન્ય જાતોની આવક વધતા ભાવ સામાન્ય થવાની આશા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
breaking newsgujaratAhmedabadFruitsAhmedabad NewsUnseasonal rainsSweetsexpensive

Trending news