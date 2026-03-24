તો અમદાવાદીઓને કેરીનો મધુર રસ ખાવા નહીં મળે! કમોસમી વરસાદે કર્યું તહસનહસ, જાણો શું છે ભાવ?
Ahmedabad News: અમદાવાદના બજારોમાં ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ ફળોના રાજા ગણાતી કેરીનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ આ વર્ષે કુદરતી આફતોએ ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવ્યું છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગની માઠી અસરને કારણે સર્જાયેલા કમોસમી વરસાદે તૈયાર પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, જેના લીધે બજારમાં આવક ઘટતા ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. નરોડા જેવા મુખ્ય માર્કેટમાં પણ જથ્થો ઓછો હોવાથી હાફૂસ અને કેસર જેવી લોકપ્રિય જાતોની મીઠાસ મોંઘી બની છે.
કમોસમી વરસાદ અને ગુણવત્તા પર અસર
ચાલુ વર્ષે વાતાવરણમાં આવેલા પલટા અને કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવ્યું છે. વરસાદને કારણે પાકની ગુણવત્તા પર વિપરીત અસર થઈ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં કેરીમાં સડો અને ડાઘ જોવા મળતા ઉત્પાદન પર માઠી અસર પડી છે. ખેડૂતોના મતે, કુદરતી આફતોને કારણે આ વખતે કેરીના ઉતારામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
બજારમાં આવકમાં ઘટાડો અને ભાવમાં ઉછાળો
અમદાવાદના નરોડા ફ્રૂટ માર્કેટમાં દર વર્ષની સરખામણીએ કેરીની આવક ઓછી જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે સીઝન દરમિયાન દરરોજ 80 થી 100 ગાડીઓની આવક રહેતી હોય છે, જેની સામે અત્યારે માત્ર 40 થી 50 ગાડીઓ આવી રહી છે. કુલ આવકમાં અંદાજે 15% થી 20% નો ઘટાડો નોંધાયો છે. વિવિધ કેરીના હાલના અંદાજિત હોલસેલ ભાવની વાત કરીએ તો હાફૂસનો ₹100 થી ₹125 પ્રતિ કિલો, રત્નાગીરી હાફૂસનો ₹200 થી ₹250 રૂપિયા, પાયરી કેરી ₹100થી ₹120 રૂપિયા અને તોતાપુરી ₹30 થી ₹35 રૂપિયાના ભાવે મળી રહી છે. હોલસેલ ભાવમાં આ તેજીને કારણે છૂટક બજારમાં ગ્રાહકોને કેરી વધુ મોંઘી પડી રહી છે.
મોંઘવારી છતાં માંગ યથાવત
મોંઘવારીએ ભલે કેરીનો સ્વાદ થોડો ફિક્કો કર્યો હોય, પરંતુ ગ્રાહકોમાં કેરી પ્રત્યેનો ઉત્સાહ ઓછો થયો નથી. "સીઝનનું પહેલું ફળ" હોવાથી લોકો ઊંચા ભાવે પણ ખરીદી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. વેપારીઓનું માનવું છે કે અત્યારે ભલે આવક ઓછી છે, પરંતુ જો આગામી દિવસોમાં ગરમી વધશે અને પાકની આવક વધશે, તો ભાવમાં ચોક્કસપણે ઘટાડો થઈ શકે છે. જો વાતાવરણ સાનુકૂળ રહેશે, તો એપ્રિલના અંત સુધીમાં કેસર અને અન્ય જાતોની આવક વધતા ભાવ સામાન્ય થવાની આશા છે.
