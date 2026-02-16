Prev
ગુજરાતને મળી નવી સૌગાત, હવે માત્ર 4 કલાકમાં પહોંચી જશો અમદાવાદથી ઉદયપુર; જાણો સ્ટોપેજ અને ટ્રેનનો ટાઈમ

Vande Bharat Express: ભારતીય રેલવે દ્વારા ગુજરાતમાં આધુનિક રેલ સેવાઓના વિસ્તારની દિશામાં એક વધુ મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરતા 16 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ અસારવા-ઉદયપુર સિટી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ સેવાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ સેવા રાજ્યમાં ઝડપી, સુરક્ષિત અને વિશ્વસ્તરીય રેલ યાત્રાના નવા માપદંડ સ્થાપિત કરશે.

Vande Bharat Express: હાલમાં ગુજરાતમાં ₹1,28,748 કરોડના રેલવે કાર્યો પ્રગતિ પર છે અને આ વર્ષના બજેટમાં રાજ્યને રેકોર્ડ ₹17,366 કરોડની  ફાળવણી પ્રાપ્ત થઈ છે. ગુજરાતના 87 સ્ટેશનોનો પુનર્વિકાસ વિશ્વસ્તરીય રેલવે સ્ટેશનો તરીકે કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાંથી 19 સ્ટેશનોનું ઉદ્ઘાટન થઈ ચૂક્યું છે. આ દર્શાવે છે કે ગુજરાત દેશના રેલવે આધુનિકીકરણમાં અગ્રણી ભૂમિકા નિભાવી રહ્યું છે. 

આ પ્રસંગે સાંસદ નરહરી અમીને જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાંથી ઘણા લોકો લગ્ન માટે સામૂહિક રીતે ઉદયપુર જાય છે અને તેમના માટે આ ટ્રેન વરદાન સ્વરૂપ છે જે 4 થી 4.15 કલાકમાં અસારવાથી ઉદયપુર પહોંચાડે છે. આ ટ્રેન અત્યાધુનિક અને સડક માર્ગની તુલનામાં વધુ સુરક્ષિત તથા આરામદાયક છે. 

ગુજરાતને મળી છઠ્ઠી વંદે ભારત ટ્રેન
આ ગુજરાતની છઠ્ઠી વંદે ભારત ટ્રેન છે, જે ક્ષેત્રીય કનેકીટીવીટીને મજબૂત કરવાની સાથે-સાથે યાત્રી સુવિધા, પર્યટન અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને પણ પ્રોત્સાહન આપશે. ભારતીય રેલ અપગ્રેડ કરાયેલા સ્ટેશનો, નવી રેલ લાઈનો અને અત્યાધુનિક સુવિધાઓ દ્વારા ક્ષેત્રીય વિકાસ અને વધુ સારી કનેક્ટિવિટી સુવિધા પૂરી પાડવા માટે સતત પ્રતિબદ્ધ છે. 

અસારવા-ઉદયપુર સિટી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ આ પ્રતિબદ્ધતાનું સશક્ત ઉદાહરણ છે. આ અત્યાધુનિક ટ્રેન રીક્લાઈનિંગ અને આરામદાયક સીટો, સ્લાઇડિંગ દરવાજા, મોબાઇલ ચાર્જિંગ પોઇન્ટ, બાયો-ટોયલેટ, સ્વચાલિત પ્રવેશ અને નિકાસ દ્વારો તેમજ સીસીટીવી કેમેરા જેવી આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ છે. આ ટ્રેન યાત્રીઓને ઝડપી, સુરક્ષિત અને સુવિધાજનક મુસાફરી સાથે વિશ્વસ્તરીય આરામનો અનુભવ પ્રદાન કરશે. 

ટ્રેન સંચાલન વિગતો:
ટ્રેન નંબર 26964/26963 અસારવા–ઉદયપુર સિટી–અસારવા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ
• ટ્રેન સંખ્યા 26964 અસારવા–ઉદયપુર સિટી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ 18 ફેબ્રુઆરી 2026થી દરરોજ (મંગળવાર સિવાય) અસારવાથી સાંજે 17:45 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરી રાત્રે 22:00 વાગ્યે ઉદયપુર પહોંચશે. 
• ટ્રેન સંખ્યા 26963 ઉદયપુર સિટી–અસારવા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ 18 ફેબ્રુઆરી 2026થી દરરોજ (મંગળવાર સિવાય) ઉદયપુર સિટીથી સવારે 06:10 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરી સવારે 10:25 વાગ્યે અસારવા પહોંચશે. 
• માર્ગમાં બંને દિશાઓમાં આ ટ્રેન હિંમતનગર, ડુંગરપુર તથા જાવર સ્ટેશનો પર રોકાશે. 
• આ ટ્રેનમાં એસી ચેર કાર અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેર કાર સહિત કુલ 8 કોચ રહેશે. 

ટ્રેનોના સ્ટોપેજ, સમય અને સંરચના સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે યાત્રી કૃપા કરીને www.enquiry.indianrail.gov.in પર જઈને અવલોકન કરી શકે છે.

