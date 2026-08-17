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આસામની આફતમાં માનવતાની મહેક : વાઘ બકરીના પારસ દેસાઈની આગેવાનીમાં FAITTA દ્વારા 81.36 લાખની સહાય

અસમમાં આવેલા ભયાનક પૂરને કારણે ઘણા લોકોના મોત થયા છે. રાજ્યમાં પૂરને કારણે ભારે નુકસાન થયું છે. અનેક લોકો અને સંસ્થાઓ અસમની મદદ કરી રહી છે. તેવામાં FAITTA દ્વારા મુખ્યમંત્રી રાહત કોષમાં 81.36 લાખનું યોગદાન આપવામાં આવ્યું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 17, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:27 PM IST
આસામની આફતમાં માનવતાની મહેક : વાઘ બકરીના પારસ દેસાઈની આગેવાનીમાં FAITTA દ્વારા 81.36 લાખની સહાય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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