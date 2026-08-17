/આસામની આફતમાં માનવતાની મહેક : વાઘ બકરીના પારસ દેસાઈની આગેવાનીમાં FAITTA દ્વારા 81.36 લાખની સહાય

કુદરતી આફતો અને કપરા સમયમાં હંમેશા માનવતાની મહેક ફેલાવવામાં અગ્રેસર રહેતી ઓલ ઈન્ડિયા ટી ટ્રેડર્સ એસોસિએશન (FAITTA) આસામના પૂરગ્રસ્ત લોકોને વહારે આવી છે. વાઘ બકરી ટી ગ્રુપના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને FAITTAના ચેરમેન પારસ દેસાઈના નેતૃત્વ હેઠળના પ્રતિનિધિમંડળે મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં 81.36 લાખ રૂપિયાનું માતબર યોગદાન આપી આસામની જનતા સાથે અતૂટ એકતા અને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી છે.
પૂરના કારણે આસામાની હાલત ખરાબ છે. ભારતીય ચા ઉદ્યોગની સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સંસ્થા 'ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઈન્ડિયા ટી ટ્રેડર્સ એસોસિએશન' (FAITTA) એ આસામમાં આવેલા વિનાશક પૂરમાં પ્રભાવિત થયેલા પરિવારો અને સમુદાયોને બેઠા કરવા માટે એક મોટું યોગદાન આપ્યું છે. FAITTAના ચેરમેન અને વાઘ બકરી ટી ગ્રુપના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર પારસ દેસાઈના નેતૃત્વમાં એક ઉચ્ચસ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળે બુધવારે આસામના મુખ્યમંત્રી ડૉ. હિમંત બિસ્વા સરમા સાથે મુલાકાત કરી હતી.
આ બેઠક દરમિયાન પ્રતિનિધિમંડળે મુખ્યમંત્રી સમક્ષ ચા ઉદ્યોગને લગતા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાની સાથે આસામના પૂર પીડિતો માટે ₹81.36 લાખ ના ચેકનું અર્પણ કર્યું હતું. આ સાથે જ દેશભરના પ્રાદેશિક ચા એસોસિએશનોને પણ આ સેવાકાર્યમાં જોડાવવા માટે વિશેષ અપીલ કરવામાં આવી છે.
સરમાએ સેવાની ભાવનાની પ્રશંસા કરી
આસામના મુખ્યમંત્રી ડૉ. હિમંત બિસ્વા સરમાએ FAITTAના આ ઉદારતાપૂર્ણ યોગદાન અને સેવાની ભાવનાની પ્રશંસા કરી હતી. પૂર જેવી કુદરતી આફતોમાં ચા વેપારીઓ અને ઉદ્યોગ જગત દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી આ એકતા માત્ર આર્થિક મદદ જ નહીં, પરંતુ પ્રભાવિત પરિવારો માટે મનોબળ પૂરું પાડનારું મોટું પગલું સાબિત થશે.
આસામ સાથે અમારો અતૂટ નાતો
આ સેવાકીય પહેલ વિશે વાત કરતા FAITTAના ચેરમેન પારસ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "આસામ ભારતની સમૃદ્ધ ચા વારસાનો એક અભિન્ન ભાગ છે અને ત્યાંના ચા ઉગાડતા સમુદાયોએ દેશના ટી-ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે. જ્યારે આ સમુદાયો મુશ્કેલ કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા છે, ત્યારે ચા જગતે એક થઈને સહયોગ આપવો એ આપણી નૈતિક ફરજ છે. મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં આપેલું અમારું આ યોગદાન આસામના લોકો પ્રત્યેની અમારી સંવેદના અને આદરનું પ્રતીક છે."