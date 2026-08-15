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કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પૂર્વે અમદાવાદમાં મકાનોના વધી જશે ભાવ! AUDAનો મોટો નિર્ણય: આ 4 વિસ્તારોમાં બનશે 4 નવી TP સ્કીમ

Ahmedabad News: અમદાવાદને આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો મુજબ 311મી બોર્ડ બેઠકમાં અનેક પ્રજાલક્ષી નિર્ણયો લેવાયા છે. જે મુજબ હવે દહેગામ, ગોધાવી, કાણેટી, સાણંદ અને નિયરાડમાં નવી ટી.પી. સ્કીમ બનાવી ૫૦૦ હેક્ટરનું શહેરીકરણ કરાશે. નવી ટી.પી. સ્કીમોમાં શહેર જેવી સુવિધાઓ ઊભી કરાશે. આ વિસ્તારોમાં માળખાકીય સુવિધાઓ અને નવા રસ્તાઓની કનેક્ટિવિટી વધશે. આ સિવાય નિર્ણયનગર, ઘાટલોડિયા અને મેમનગરમાં 708 ક્લેટોનું રીડેવલપમેન્ટ તેમજ 15 વાણિજિયક પ્લોટોનું ઈ-ઓક્શન કરવાનો પણ બેઠકમાં નિર્ણષ કરાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:24 PM IST
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પૂર્વે અમદાવાદમાં મકાનોના વધી જશે ભાવ! AUDAનો મોટો નિર્ણય: આ 4 વિસ્તારોમાં બનશે 4 નવી TP સ્કીમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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