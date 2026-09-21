/અમદાવાદના પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટ પર બાંગ્લાદેશીઓનો આતંક: પીડિત કર્મચારીએ ધારાસભ્ય અમિત શાહને વર્ણવી આપવીતી

Ahmedabad News: અમદાવાદના પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટ પર કચરો વિણતા બહારના તત્વો અને કથિત બાંગ્લાદેશીઓનો આતંક વધી રહ્યો હોવાનો ગંભીર મુદ્દો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સંકલન સમિતિની બેઠકમાં ઉઠ્યો હતો. આ મામલે એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે AMC કમિશનરને સ્પષ્ટ રજૂઆત કરી હતી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે સાઈટ પર કચરો વિણતા લોકો ત્યાં ફરજ બજાવતા કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ સાથે મારામારી કરી રહ્યા છે અને આ પ્રકારના અત્યાચારનો ભોગ બનેલા કર્મચારીઓએ આ અંગે અગાઉ પણ રજૂઆત કરી હોવાનો દાવો કર્યો હતો. આ રજૂઆતના જવાબમાં AMC કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, ડમ્પિંગ સાઈટ પર નિયમ મુજબ કોઈપણ બહારની વ્યક્તિ કે અનધિકૃત લોકોને પ્રવેશ આપવાની મનાઈ છે.
ધારાસભ્ય અમિત શાહે કરી કમિશનરને રજૂઆત
એલિસબ્રિજ વિસ્તારના ધારાસભ્ય અમિત શાહે આ સમગ્ર મામલે AMC કમિશનરને રૂબરૂ રજૂઆત કરી હતી. તેમણે બેઠકમાં મુદ્દો ઉઠાવતા જણાવ્યું હતું કે પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટ પર કચરો વીણવાનું કામ કરતા ગેરકાયદેસર તત્વો દ્વારા ત્યાં ફરજ બજાવતા કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ પર હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ સ્થિતિના કારણે કર્મચારીઓ ભયના ઓથાર હેઠળ કામ કરવા મજબૂર બન્યા છે.
પીડિત કર્મચારીએ ધારાસભ્ય કાર્યાલયે વર્ણવી આપવીતી
મળતી માહિતી મુજબ, પીરાણા સાઈટ પર હુમલાનો ભોગ બનેલા AMCના એક કર્મચારીએ પોતે ધારાસભ્યની ઓફિસે પહોંચીને આપવીતી વર્ણવી હતી. કર્મચારીએ દાવો કર્યો હતો કે સાઈટ પર સક્રિય કચરો વીણતા અસામાજિક અને બહારના લોકો અવારનવાર કર્મચારીઓ સાથે મારપીટ અને ઝઘડો કરે છે, જેના કારણે તેમની સુરક્ષા જોખમાઈ છે.
AMC કમિશનરનો દાવો અને ઊભા થતા પ્રશ્નો
ધારાસભ્યની રજૂઆત સામે કમિશનરે સંકલન સમિતિમાં વળતો જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટ પર કોઈ પણ બહારની અનધિકૃત વ્યક્તિને પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવતો નથી અને ત્યાં સુરક્ષાના કડક નિયમો લાગુ છે. જોકે, કમિશનરના આ દાવા સામે અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. જો તંત્રનો દાવો સાચો હોય અને બહારના લોકોને પ્રવેશ મળતો જ ન હોય, તો કર્મચારીઓ પર મારપીટની ઘટનાઓ કઈ રીતે બની તે એક મોટો સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે.