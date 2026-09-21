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અમદાવાદના પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટ પર બાંગ્લાદેશીઓનો આતંક: પીડિત કર્મચારીએ ધારાસભ્ય અમિત શાહને વર્ણવી આપવીતી

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરના પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટ ખાતે ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા અને કચરો વીણતા બહારના લોકો તેમજ કથિત બાંગ્લાદેશી તત્વોનો આતંક વધી રહ્યો હોવાનો ગંભીર મુદ્દો સામે આવ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ની સંકલન સમિતિની બેઠકમાં આ વિષય ગાજ્યો હતો, જ્યાં કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ સાથે થતી હિંસા અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે મોટા સવાલ ઉભા થયા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:54 AM IST
અમદાવાદના પીરાણા ડમ્પિંગ સાઈટ પર બાંગ્લાદેશીઓનો આતંક: પીડિત કર્મચારીએ ધારાસભ્ય અમિત શાહને વર્ણવી આપવીતી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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