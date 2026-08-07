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કર્મની સજા કે કુદરતી મોત? બાપુનગર દુષ્કર્મ કેસના આરોપીનું પોલીસ કસ્ટડીમાં થયું રહસ્યમય મોત

Ahmedabad News: અમદાવાદના બાપુનગરમાં 7 વર્ષ અગાઉ સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરી વીડિયો બનાવી બ્લેકમેલ કરનાર અહેમદ અન્સારી વિરુદ્ધ પોક્સો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી પૂછપરછ હાથ ધરી ત્યારે અચાનક ખેંચ આવતા તેને સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો, જ્યાં ફરજ પરના તબીબે તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 07, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:45 PM IST
કર્મની સજા કે કુદરતી મોત? બાપુનગર દુષ્કર્મ કેસના આરોપીનું પોલીસ કસ્ટડીમાં થયું રહસ્યમય મોત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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