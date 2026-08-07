/કર્મની સજા કે કુદરતી મોત? બાપુનગર દુષ્કર્મ કેસના આરોપીનું પોલીસ કસ્ટડીમાં થયું રહસ્યમય મોત

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના બાપુનગરમાં એક પોતાની દિકરીની ઉમરની યુવતી સાથે બળજબરીપૂર્વક કુકર્મ કર્યું અને તેનો વીડિયો પણ બનાવ્યો, જ્યાર બાદ શરૂ થયું બ્લેકમેલિંગનું ગંદુ કૃત્ય, અને અંતે આરોપી ક્રૂરતાની તમામ હદો વટાવી નાખતા તેની સામે ગુનો નોંધાયો. પોલીસ કસ્ટડીમાં આવતા જ ગણતરીના કલાકોમાં તેનું મોત થયું.
બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવેલા ડી સ્ટાફની ઓફિસમાં 6 ઓગસ્ટે મોડી રાત્રે બાપુનગર પોલીસની કસ્ટડીમાં અહેમદ અન્સારી નામના 48 વર્ષીય યુવકનું મોત થયું. દુષ્કર્મ અને પોક્સોના ગુનામાં પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી અને જ્યારે પ્રાથમિક પૂછપરછ કરી ત્યારે અચાનક આરોપીને ખેંચ આવી. આરોપીને ખેંચ આવતા 108 મારફતે પોલીસ તેને સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગઈ, જ્યાં ફરજ પરના તબીબે તેને મૃત જાહેર કર્યો.
7 વર્ષ પહેલા બિભત્સ વીડિયો બનાવી કર્યું દુષ્કર્મ
આરોપી જે વિસ્તારમાં રહેતો હતો, ત્યાં નજીકમાં ભોગ બનનાર 20 વર્ષીય યુવતી રહેતી હતી. યુવતીના પરિવારજનો આરોપીના પરિચિત હતી અને તે યુવતી નાની હતી ત્યારથી તેને રમાડવા લઈ જતો હતો. પરંતુ આજથી 7 વર્ષ પહેલા યુવતી જ્યારે 13 વર્ષની હતી, ત્યારે આરોપી તેને પોતાના ઘરે લઈ ગયો અને બિભત્સ વીડિયો બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. સગીરાએ ઇનકાર કરતા બળજબરી પૂર્વક વીડિયો ચાલુ કરી સગીરા પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું અને તે સમયનો વીડિયો પણ પોતાના ફોનમાં રેકોર્ડ કરી લીધો.
વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી વારંવાર આચર્યું દુષ્કર્મ
આરોપીએ સગીરાને વારંવાર વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકીઓ આપી પોતાના ઘરે બોલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ સગીરા તેના તાબે ન થઈ, બે વર્ષ પહેલા આરોપીએ ભોગ બનનારને બોલાવી ધમકાવી તેના ન્યૂડ ફોટો મોકલવાનું કહ્યું અને જો તે નહીં મોકલે તો અંગત વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી. બાદમાં આરોપીએ ભોગ બનનાર સગીરાના ભાઈ અને અન્ય લોકોને વીડિયો બતાવતા પરિવારને જાણ થઈ અને આરોપી સામે બાપુનગરમાં ફરિયાદ નોંધાતા તેને પકડવામાં આવ્યો અને તે મોતને ભેટી ગયો.