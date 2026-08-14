/સાવધાન! અમદાવાદમાં ATM ફ્રોડ કરતી મેવાતી ગેંગનો પર્દાફાશ; મોડસ ઓપરેન્ડ જાણીને પગ તળેથી સરકી જશે જમીન!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: જો તમે પણ ATMમાંથી રૂપિયા ઉપાડવા જાવ છો, તો સાવધાન થઈ જજો. કેમ કે તમારી સાથે પણ હરિયાણાની મેવાતી ગેંગ દ્વારા છેતરપિંડી થઈ શકે છે. કેમ કે અમદાવાદમાં સક્રિય થયેલી આવી જ ગેંગને નારોલ પોલીસે ઝડપી પાડીને 3 લાખ 94 હજારનો મુદામાલ કબજે કર્યો છે. આ ગેંગ ATMમાં મદદ કરવાના બહાને તમારું ATM કાર્ડ બદલીને મિનિટોમાં જ તમારું બેન્ક એકાઉન્ટ ખાલી કરી દેતી હતી. પોલીસે આ ગેંગના 3 શાતિર ગઠિયાઓને ઝડપી પાડીને ગુજરાત અને હરિયાણાના કુલ 9 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. ચાલો આ મેવાતી ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી વિશે વિગતવાર જાણીએ.
આ રીતે લોકોને ટાર્ગેટ કરતી હતી મેવાતી ગેંગ
આ મેવાતી ગેંગની છેતરપિંડી કરવાની રીત ખૂબ જ શાતિર હતી. આ આરોપીઓ ATM સેન્ટરમાં રૂપિયા ઉપાડવા કે પીન ચેન્જ કરવા આવતા ગ્રાહકો ટાર્ગેટ કરતા હતા. તેઓ ગ્રાહકો પાસે જઈને અલગ-અલગ બહાના બનાવી તેમને વાતોમાં ભોળવતા અને વિશ્વાસમાં લઈ લેતા. ગ્રાહક જ્યારે પીન નંબર નાખે ત્યારે નજર ચોરીને પીન જોઈ લેતા અને પછી હાથચાલાકી વાપરીને ગ્રાહકનું અસલી ATM કાર્ડ બદલી નાખતા. ત્યારબાદ આ ગઠિયાઓ સ્વાઇપ મશીન અને અન્ય ATM મશીનો દ્વારા ગ્રાહકના ખાતામાંથી પૂરેપૂરી રકમ ઉપાડી લેતા હતા અને ફરાર થઈ જતા હતા અને બાદમાં બીજા શિકારની શોધમાં નીકળી જતા હતા.
હરિયાણીથી છેતરપિંડી કરવા આવતી હતી ગેંગ
આ ગેંગ ખાસ હરિયાણાથી ટ્રેન મારફતે છેતરપિંડી કરવા માટે જ અમદાવાદ આવતી હતી. આ નેટવર્કમાં અમદાવાદનો જ એક લોકલ શખ્સ તેમને મદદ કરતો હતો. વાજિદ શેખ નામનો આરોપી મૂળ યુપીનો રહેવાસી છે, પણ હાલ અમદાવાદમાં રહે છે. જે બહારથી આવતા આ ગઠિયાઓને રહેવાની અને ફરવા માટે બાઈકની સગવડ કરી આપતો હતો. છેતરપિંડી કર્યા બાદ આ આરોપીઓ તરત જ ફરી હરિયાણા ફરાર થઈ જતા હતા. નારોલ પોલીસે આ ગેંગના મુખ્ય 3 સાગરીતોની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે જાવેદ નામનો ચોથો આરોપી હજુ ફરાર છે
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
નારોલ પોલીસની પૂછપરછમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. પોલીસે આ આરોપીઓ પાસેથી ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોના મળીને કુલ 146 ATM કાર્ડ, 2 સ્વાઇપ મશીન, 3 મોબાઈલ ફોન, 3,84,000ની રોકડ રકમ અને એક બાઇક સહિત કુલ 3,94,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ ગેંગ પકડાતા નારોલ પોલીસે ગુજરાત અને હરિયાણાના કુલ 9 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.
પોલીસે 9 ગુનોનો ભેદ ઉકલ્યો
નારોલ પોલીસે 9 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલતા મોટો ખુલાસો થયો છે. આ 9 ગુનાઓમાંથી 8 ગુનાઓ માત્ર અમદાવાદ અને ગુજરાતના છે, જેમાં મણિનગર, નારોલ, વેજલપુરના બે, ઈસનપુર, ગાયકવાડ હવેલી, સાબરમતી અને નવસારીના ચીખલીના ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય દેખાતા અને મજૂરી કામ કરતા આ શખ્સો હકીકતમાં હાઇટેક ઠગ નીકળ્યા.
આરોપીઓની ક્રાઈમ કુંડળી
આ ગેંગમાં આરોપી યોગરાજ જાટવ હરિયાણામાં અનાજ દળવાની ઘંટી ચલાવે છે, તેની સામે દિલ્હીમાં 1 ગુનો નોંધાયેલ છે. તેવી જ રીતે આરોપી આસિફ મેવ કડિયા કામ કરે છે અને યુપીના કાસના પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 ગુના નોંધાયેલ છે. વાજિદ શેખ ફેબ્રિકેશનનું કામ અને વાજિદ શેખ લોકલ સપોર્ટર હતો. વાજિદ શેખ આ આરોપીઓ માટે રહેવા અને બાઇકની વ્યવસ્થા કરતો હતો.
પોલીસે હવે આ 146 ATM કાર્ડ કોના છે અને ગેંગે અન્ય કેટલા લોકો સાથે આ પ્રકારની છેતરપિંડી આચરી છે, તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે. Z 24 કલાક પણ તમને અપીલ કરે છે કે ATMમાં પિન નાખતી વખતે હંમેશા સાવધાની રાખો અને અજાણ્યા વ્યક્તિની મદદ ક્યારેય ન લો.