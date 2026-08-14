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  • /સાવધાન! અમદાવાદમાં ATM ફ્રોડ કરતી મેવાતી ગેંગનો પર્દાફાશ; મોડસ ઓપરેન્ડ જાણીને પગ તળેથી સરકી જશે જમીન!

સાવધાન! અમદાવાદમાં ATM ફ્રોડ કરતી મેવાતી ગેંગનો પર્દાફાશ; મોડસ ઓપરેન્ડ જાણીને પગ તળેથી સરકી જશે જમીન!

ATM Fraud Case: અમદાવાદમાં ATMમાં મદદ કરવાને બહાને કાર્ડ બદલી બેન્ક એકાઉન્ટ ખાલી કરી નાખતી હરિયાણાની મેવાતી ગેંગના 3 શાતિર શખ્સોને નારોલ પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. આ ગેંગ ગુજરાત અને હરિયાણામાં સક્રિય હતી. પોલીસે તેમની પાસેથી 146 ATM કાર્ડ અને 3.94 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરી કુલ 9 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલ્યો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 14, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:29 PM IST
સાવધાન! અમદાવાદમાં ATM ફ્રોડ કરતી મેવાતી ગેંગનો પર્દાફાશ; મોડસ ઓપરેન્ડ જાણીને પગ તળેથી સરકી જશે જમીન!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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