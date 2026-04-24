ડિજિટલ અરેસ્ટથી સાવધાન! અમદાવાદમાં નિવૃત દંપતીને 48 કલાક રખાયા બંધક, પાડોશીએ આ રીતે બચાવ્યા લાખો રૂપિયા
Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરના મણિનગર વિસ્તારમાં સિનિયર સિટીઝન સાથે ડિજિટલ અરેસ્ટનો બનાવ સામે આવ્યો છે. સાયબર ઠગ દ્વારા સિનિયર સિટીઝનને પહેલા પોલીસ, બાદમાં CBIના અધિકારી અને જજ બની સિનિયર સિટીઝનને 48 કલાક સુધી માનસિક દબાણવસ રાખ્યા હતા. પરંતુ એક સતર્ક પડોશી મહિલાની જાગૃતિ અને મણિનગર પોલીસ મદદથી વૃદ્ધ સાયબર ઠગ બચી ગયા છે.
- અમેરિકાથી દીકરીએ શંકા જતા પાડોશીને ફોન કરતા ભાંડો ફૂટ્યો
- સતર્ક પાડોશી અને મણિનગર પોલીસની મદદથી મોટી છેતરપિંડી ટળી
- પાડોશીની હિંમતે મણિનગરમાં સાયબર ઠગોના પ્લાન પર ફેરવ્યું પાણી
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ટેક્નોલોજીના યુગમાં દિવસેને દિવસે સાયબર ક્રાઈમના ગુના વધી રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદમાં વધુ એકવાર ડિજિટલ એરેસ્ટનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેમાં મણિનગરના તપસ્વી એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા 70 વર્ષીય રીટાબેન દેસાઈ અને તેમના પતિ નિવૃત જીવન જીવી રહ્યા છે. સંતાનો વિદેશમાં રહેતા હોવાથી તેઓ એકલા દંપતી રહે છે. આ દરમિયાન સાયબર ઠગોએ તેમને ફોન કરી પોતાને પહેલા મુંબઈ પોલીસ પછી CBI અને ત્યારબાદ જજ તરીકે ઓળખ આપીને ડિજિટલ અરેસ્ટ કર્યા હતા.
સાઇબર ઠગોએ તેમને ડરમાં રાખીને બેન્કની FD તોડાવી 23 લાખ ટ્રાન્સફર કરવા દબાણ કર્યું હતું. લગભગ 48 કલાક સુધી સિનિયર સિટીઝન સતત માનસિક ત્રાસમાં રાખ્યા હતા. આ દરમિયાન અમેરિકા રહેતી તેમની દીકરીને માતાના વર્તનમાં શંકા જતા તેણે પડોશી પારૂલબેન દેસાઈનો સંપર્ક કર્યો. પારૂલબેને ઘેર જઈ સ્થિતિ જોયું તો પહેલા દરવાજો અધૂરો ખોલ્યો અને ગભરાયેલી હાલતમાં કઈ નથી થયું બધું સારું છે તેમ કહ્યું હતું. પરંતુ આ વાતચીત દરમિયાન પડોશી પારુલબેન દેસાઈની નજર વૃદ્ધાના મોબાઈલ પર ચાલી રહેલ વીડિયો કોલ પડી હતી. જેથી તેમણે ડિજિટલ અરેસ્ટ થયા હોવાનું અનુમાન લગાડ્યું હતું.
પાડોશીની સર્તકતાથી બચ્યા લાખો રૂપિયા
આ શંકાના કારણે પારૂલબેનની સતર્ક થયા અને પાડોશી પારુલબેને સિનિયર સિટીઝન ફ્રોડથી બચાવવા માટે મણિનગર પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યારે પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, વૃદ્ધાના બેન્ક એકાઉન્ટમાંથી બીજા દિવસે SBI બેન્કમાં જઇ FD તોડીને રકમ ટ્રાન્સફર થઈ જવાની હતી. ત્યારબાદ સિનિયર સિટીઝનને મણિનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવી કાઉન્સેલિંગ કરાયું અને ડિજિટલ અરેસ્ટથી વાકેફ કરી સાથે જે સાયબર ઠગોથી બચાવ્યા હતા.
મણિનગરમાં આ બનાવ બાદ પોલીસ દ્વારા મણિનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સિનિયર સિટીઝન માટે જાગૃતિ વધારવા ખાસ બેઠકો યોજાશે. સાથે જ બેન્ક અધિકારીઓને પણ સૂચના આપવામાં આવી છે કે, ગભરાયેલા સિનિયર સિટીઝન મોટી રકમ ઉપાડે તો તરત મણિનગર પોલીસને જાણ કરે.
સિનિયર સિટીઝનોને જાગૃત કરવા પાયલોટ પ્રોજેકટ શરૂ
આમ અમદાવાદની મણિનગર પોલીસે હાલ આરોપીઓ સામે તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ સિનિયર સિટીઝનો માટે જાગૃતિનું કામ કરનાર પડોશી મહિલાનું પણ મણિનગર પોલીસે સન્માન પત્ર આપી સન્માન કર્યું હતું. ત્યારે હવે મણિનગર પોલીસ દ્વારા સાઈબર ઠગોથી સિનિયર સિટીઝનોને વિશેષ જાગૃત કરવા પાયલોટ પ્રોજેકટ પણ હાથ ધર્યો છે. જેમાં અલગથી વિસ્તારના સિનિયર સિટીઝનોનું વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને તેમને પોલીસની તુરંત મદદ મળી રહે તે માટે કામગીરી શરૂ કરાઈ છે.
