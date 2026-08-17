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  • /સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ ઓપન છે કે લોક? ફેક ID બનાવી મહિલાઓને બ્લેકમેલ કરવાનો ગંદો ખેલ, અમદાવાદમાં મહિલા સહિત 8 ઝડપાયા

સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ ઓપન છે કે લોક? ફેક ID બનાવી મહિલાઓને બ્લેકમેલ કરવાનો ગંદો ખેલ, અમદાવાદમાં મહિલા સહિત 8 ઝડપાયા

સોશિયલ મીડિયા પર તમારી પ્રોફાઈલ ઓપન છે કે લોક?... તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તમારો જ હસતો-ખેલતો ફોટો, કોઈ અજાણી વ્યક્તિના હાથમાં જઈને કઈ હદે તબાહી મચાવી શકે છે?...અમદાવાદમાં એક એવું ખતરનાક અને ચોંકાવનારું રેકેટ પકડાયું છે, જેના વિશે જાણીને તમારા પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે...

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 17, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:13 PM IST
સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ ઓપન છે કે લોક? ફેક ID બનાવી મહિલાઓને બ્લેકમેલ કરવાનો ગંદો ખેલ, અમદાવાદમાં મહિલા સહિત 8 ઝડપાયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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