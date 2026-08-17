/સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ ઓપન છે કે લોક? ફેક ID બનાવી મહિલાઓને બ્લેકમેલ કરવાનો ગંદો ખેલ, અમદાવાદમાં મહિલા સહિત 8 ઝડપાયા

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ સોશિયલ મીડિયા પર ફેસબુક કે ઈન્સ્ટાગ્રામની પ્રોફાઈલ લોક છે કે ઓપન?..સાવધાન થઈ જાઓ! અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમે એક એવા ખતરનાક રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે સાંભળીને તમારા રૂંવાડા ઉભા થઈ જશે...ફોટો તમારો છે, પણ આઈડી કોઈ બીજાની...અને એ આઈડી દ્વારા ચાલી રહ્યું છે મહિલાઓને બદનામ કરવાનું ગંદુ ષડયંત્ર!..
મિશન સાયબર રક્ષિકા
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે 'મિશન સાયબર રક્ષિકા' હેઠળ આક્રમક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે...મહિલાઓની ડિજિટલ સુરક્ષાને ગંભીરતાથી લઈ પોલીસે એક મહિલા સહિત કુલ 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ આરોપીઓ માત્ર હેરાનગતિ કરતા નહોતા, પણ તમારી પર્સનલ લાઇફમાં અંધાધૂંધી મચાવતા હતા.
ફેક આઈડીનો સહારો
કેસની વિગતો જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. કોઈએ સગાઈ તોડાવવા માટે ફેક આઈડી બનાવી તો કોઈએ દેરાણી-જેઠાણીના પારિવારિક ઝઘડાનો બદલો લેવા સોશિયલ મીડિયાનો સહારો લીધો. સોશિયલ મીડિયાની ઓપન પ્રોફાઈલમાંથી ફોટા ઉપાડી, તેને મોર્ફ કરવા અને ત્યારબાદ બીભત્સ મેસેજ મોકલી બ્લેકમેલિંગ કરવાનો આ ખેલ. સાયબર ક્રાઈમની કેટલી હદે વિકૃત માનસિકતા છે તે સાબિત કરે છે.
મહિલાઓને પરેશાન કરતાં
આઠ આરોપીઓમાંથી બે આરોપીઓ તો એટલા વિકૃત હતા કે તેઓ અજાણી મહિલાઓના ફોટા લઈને ફેક આઈડી બનાવતા અને તેમને હેરાન કરતા...આ સ્થિતિમાં અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર શું કહે છે, તે સાંભળવું જરૂરી છે.
હવે સવાલ એ છે કે શું કરવું? 'મિશન સાયબર રક્ષિકા' અંતર્ગત 10 મહિલા અધિકારીઓની ખાસ સ્કોડ સતત સોશિયલ મીડિયા પર વોચ રાખી રહી છે...પરંતુ સુરક્ષાની શરૂઆત તમારાથી થાય છે...
તમારા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટને પ્રાઈવેટ રાખો
અજાણ્યા લોકોની ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ સ્વીકારવાની ભૂલ ન કરો
માત્ર પરિચિતો સાથે જ વાતચીત કરો
આ વાતનું ધ્યાન રાખો
વધુ લાઈક્સ કે ફોલોઅર્સની લાલચમાં ક્યાંક તમે પોતે સાયબર શિકારીની જાળમાં તો નથી ફસાઈ રહ્યા ને? ફેક આઈડીના આ ફંદાથી બચવું હોય, તો આજે જ તમારી ડિજિટલ સુરક્ષા ચકાસો...અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમની આ કાર્યવાહી એવા લોકો માટે લાલબત્તી છે જેઓ સોશિયલ મીડિયાને બદલા કે બ્લેકમેલિંગનું માધ્યમ માને છે.