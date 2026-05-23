/સાધુના વેશમાં શરમજનક હરકતો? ભારતી આશ્રમના સાધુ વિવાદમાં! ભાવનગરના યુવાને કરેલા ગંભીર આક્ષેપથી ખળભળાટ

Bharati Ashram Ikabapu: અમદાવાદનું સરખેજ ફરી એકવાર વિવાદના કેન્દ્રમાં આવ્યું છે. સરખેજ ખાતે આવેલા જાણીતા ભારતી આશ્રમ સાથે જોડાયેલા ઇકા બાપુ ઉર્ફે ઇશ્વરાનંદ ભારતી પર એક યુવાને અશ્લીલ ચેનચાળા અને ગંભીર સતામણીના આક્ષેપો લગાવ્યા છે. આ ઘટનાના કેટલાક કથિત વીડિયો અને ફોટા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. જોકે, આ વિવાદ સામે આવ્યા બાદ આશ્રમ વહીવટીતંત્ર દ્વારા પણ તાત્કાલિક અને કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. શું છે આ સમગ્ર વિવાદ અને હાલ આ મામલે શું અપડેટ છે.
Bharati Ashram Ikabapu: અમદાવાદના સરખેજમાં આવેલો ભારતી આશ્રમ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. પરંતુ આ વખતે વિવાદ આશ્રમ સાથે જોડાયેલા સંન્યાસીના આચરણ પર ઉઠેલા સવાલોનો છે. આશ્રમના ઇશ્વરાનંદ ભારતી, જેઓ ''ઇકા બાપુ ચિયાડા'' તરીકે ઓળખાય છે. તેમના પર ભાવનગરના એક યુવાને અશ્લીલ ચેનચાળા કરવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, ભાવનગરનો આ યુવાન અમદાવાદમાં નોકરીની શોધમાં આવ્યો હતો અને આશ્રમમાં પીજી (PG) તરીકે રહેતો હતો. યુવાનનો દાવો છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન તેની સાથે અજુગતું આચરણ કરવામાં આવ્યું, જેના કેટલાક કથિત પુરાવા પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે.
આ ગંભીર આક્ષેપો મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં જ ભારતી આશ્રમ પ્રશાસન તુરંત હરકતમાં આવ્યું છે. આશ્રમની શિસ્તનો ભંગ ન થાય, લોક-ધાર્મિક લાગણી ન દુભાય અને આશ્રમ કોઈ મોટા વિવાદમાં ન સપડાય તે માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાયા છે. આશ્રમ દ્વારા એક સત્તાવાર પત્ર જાહેર કરીને ઇશ્વરાનંદ ભારતી ઉર્ફે ઇકા બાપુને આશ્રમની તમામ જવાબદારીઓમાંથી તાત્કાલિક અસરથી મુક્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેમને ભારતી આશ્રમ અને તેની તમામ સંસ્થાઓથી દૂર રહેવાની પણ કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. જોકે, આ સમગ્ર મામલે આશ્રમ વહીવટીતંત્રે કેમેરા સમક્ષ સત્તાવાર રીતે કંઈ પણ બોલવાનો ઈનકાર કર્યો છે.
ભોગ બનનાર યુવાન હાલ ભારે ભયના ઓથાર હેઠળ જીવી રહ્યો છે. ત્યારે સામાજિક કાર્યકર અતુલ દવે આ યુવાનની વહારે આવ્યા છે અને તેને કાયદાકીય ન્યાય અપાવવા માટે મદદ કરી રહ્યા છે. આ મામલે એવી પણ આશંકાઓ સેવાઈ રહી છે કે જો પોલીસ દ્વારા તટસ્થ અને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે, તો આ પ્રકારના અન્ય ખુલાસાઓ પણ સામે આવી શકે છે. હાલમાં આશ્રમે પોતાની રીતે પગલાં લીધા છે પરંતુ કાયદાકીય રીતે આ મામલે હવે આગળ શું કાર્યવાહી થાય છે તે જોવાનું રહેશે.
સરખેજ ભારતી આશ્રમમાં બનેલી આ કથિત ઘટનાએ ધાર્મિક અને સામાજિક જગતમાં અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે. એક તરફ પીડિત યુવાન ન્યાય માટે ભયના ઓથાર હેઠળ ભટકી રહ્યો છે. તો બીજી તરફ આશ્રમે પોતાની ગરિમા બચાવવા માટે કથિત આરોપી બાપુને પત્ર જાહેર કરીને તમામ હોદ્દા પરથી મુક્ત કરી દીધા છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું આ માત્ર હોદ્દા પરથી મુક્ત કરવા જેટલો જ સીમિત મામલો છે. જો પોલીસ આ કેસમાં કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરશે તો સત્ય શું છે તે સ્પષ્ટ થઈ જશે.