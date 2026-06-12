"મેં ગુસ્સામાં મોઢું ફેરવી લીધું, ખબર હોત તો દીકરાને ધરાઈને જોઈ લેત..." પ્લેન ક્રેશમાં કાળજાનો ટુકડો ગુમાવનાર માને છે આજે પણ અફસોસ

Ahmedabad Plane Crash 2025: 12 જૂન 2025ની એ કાળી તારીખ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી વિમાન દુર્ઘટના તરીકે નોંધાઈ ગઈ છે. અમદાવાદથી લંડન જઈ રહેલું એર ઇન્ડિયાનું AI-171 વિમાન મેઘાણીનગર વિસ્તાર નજીક ક્રેશ થયું હતું, જેમાં ૨૬૦થી વધુ લોકોના કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં પ્લેનમાં સવાર ૨૪૨ મુસાફરોમાંથી માત્ર વિશ્વાસ કુમારનો જીવ બચ્યો હતો, જ્યારે અન્ય 241 મુસાફરો પળવારમાં કાળનો કોળિયો બની ગયા હતા. આજે આ ભયાનક દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂરું થયું હોવા છતાં, પીડિત પરિવારોના ઘરમાં લાગેલી આગ હજુ સુધી હોલવાઈ નથી. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા ભાવેશભાઈના પરિવાર પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે. તેમના ઘરમાંથી આજે પણ મા-બહેનનો આક્રંદ અટકવાનું નામ નથી લેતો.
વૃદ્ધ માની આંખો હજુ પણ દરવાજે મંડાયેલી છે: "આખો દિવસ મારું ધ્યાન રાખતો..."
ભાવેશભાઈના જવાથી તેમની વૃદ્ધ માતા સાવ ભાંગી પડ્યા છે. દીકરાના વિરહમાં રડતાં-રડતાં મા કહે છે, "એકનો એક દીકરો જ્યારે ન હોય ત્યારે મા પર શું વીતે એ તો એક મા જ જાણી શકે. એ જતો હતો ત્યારે હું ૧૫ દિવસ માટે મારી નણંદના ઘરે ગઈ હતી. એ આવ્યો ત્યારે અમે સાથે ફરવા પણ ગયા. એ અમદાવાદથી લંડનની ખરીદી કરતો હતો અને બે-ત્રણ દિવસ સુધી સૂટકેસો ભરતો હતો. એ સમયે મારી તેની સાથે બહુ ખાસ વાત નહોતી થઈ... પણ એ આખો દિવસ મારું જ ધ્યાન રાખતો હતો."
માતાએ ભાવેશભાઈની યાદો વાગોળતા કહ્યું, "એ આખો દિવસ મારી ચિંતા કરે. મારી દવાઓ સમયસર મંગાવી આપે, મને દવા ગળી આપે. ફ્રુટ સમારે તો પહેલો ટુકડો મને ખવડાવે. છોકરાઓને ઘડી-ઘડી ફોન કરે કે હજી કોલેજથી કેમ નથી આવ્યા? હજુ જોબ પરથી કેમ નથી આવ્યા? આજે પણ ઘરમાં બેઠા હોઈએ ત્યારે એવું લાગે છે કે હમણાં ભાવેશ દરવાજો ખોલીને આવશે... એ પાછો આવશે એવું મન ઝંખે છે."
બહેન સુનીતાબેનની આપવીતી: "ડીએનએ ટેસ્ટ માટે લઈ ગયા તોય એમ હતું કે ભાઈ સાજો હશે"
ભાવેશભાઈના બહેન સુનીતાબેને એ કાળી રાતનો મંજર વર્ણવતા કહ્યું, "એ દિવસે અમે ઘરમાં બેઠા હતા ત્યારે પાડોશમાંથી કોઈએ આવીને મારો હાથ પકડ્યો અને મને બહાર લઈ ગયા. તેમણે મને ધ્રુજતા અવાજે કહ્યું કે લંડન જતું પ્લેન ક્રેશ થયું છે. પહેલાં તો મેં માનવાની ના પાડી દીધી કે લંડનની તો કેટલીય ફ્લાઈટ જતી હોય, એ જ હોય એવું જરૂરી નથી. પણ જ્યારે ૧ વાગ્યાનો ટાઈમ સાંભળ્યો ત્યારે મારા હોશ ઉડી ગયા. મેં તાત્કાલિક મારા બાળકો અને મિત્રોને ફોન કરીને તપાસ કરવા કહ્યું. સત્તાવાર સમાચાર મળતાં જ અમે સિવિલ હોસ્પિટલ દોડ્યા."
તેમણે આગળ જણાવ્યું, "અમે સાંજે ૭ વાગ્યા સુધી સિવિલ હોસ્પિટલ બહાર બેસી રહ્યા પણ કોઈ અંદર જવા દેતું નહોતું. રાત્રે મને ડીએનએ (DNA) સેમ્પલ માટે બોલાવવામાં આવી. એ સમયે મારી માનસિક સ્થિતિ એવી હતી કે મને એ પણ ખબર નહોતી કે ડીએનએ ટેસ્ટ શું કામ થાય છે! મને એમ કે ભાઈને ક્યાંક વાગ્યું હશે તો બ્લડની જરૂર હશે, એટલે હું બ્લડ આપીને આવી ગઈ. બે દિવસ સુધી બાળકોએ મારાથી સત્ય છુપાવી રાખ્યું કારણ કે હું આ સહાય નહોતી કરી શકું તેમ. સોસાયટીના લોકો અને કોર્પોરેટર સમીરભાઈ, કુમારભાઈ તથા જિગ્નેશભાઈએ અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો. આખરે ૯ દિવસની ભયાનક રાહ જોયા બાદ ૨૦ તારીખે ભાઈની ડેડબોડી મળી અને અમે દાંતા (અંબાજી નજીક) જઈને તેના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા."
"આ વખતે ભગવાને ટિકિટ કેન્સલ કરવાની સૂઝ જ ન પાડી..."
સુનીતાબેને જણાવ્યું કે ભાવેશભાઈ ૨૦૦૯થી લંડન રહેતા હતા અને ૨૦૨૨માં ભારત પાછા આવ્યા હતા. અહીં ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટનો નવો બિઝનેસ સેટ કરવા માટે તેઓ ફરી લંડન જઈ રહ્યા હતા. "આ પહેલાં જ્યારે પણ એ લંડન જતો, ત્યારે ત્રણ-ત્રણ વાર ફ્લાઈટની ટિકિટ ચેન્જ કરતો. મમ્મી ના પાડે એટલે એ ટિકિટ કેન્સલ કરાવી દેતો. પણ આ વખતે ખબર નહીં ભગવાને શું સુઝાડ્યું કે મમ્મીના ના પાડવા છતાં તેણે ૧૨ તારીખની ટિકિટ કેન્સલ ન કરી. કાશ! આ વખતે પણ ટિકિટ કેન્સલ થઈ ગઈ હોત તો મારો ભાઈ આજે મારી નજર સામે હોત."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે ભાઈનો સ્વભાવ એવો હતો કે કોઈને હેરાન નહોતો કરતો. એરપોર્ટ મૂકવા જવાની વાત પર તેણે કહ્યું કે, "તમે લોકો લિફ્ટ સુધી જ આવો, ખોટા હેરાન ન થાઓ." અમે તેને નીચે સુધી મૂકીને આવ્યા. અમને ક્યાં ખબર હતી કે લિફ્ટ બંધ થવાની સાથે જ અમારો ભાઈ હંમેશા માટે ઓઝલ થઈ જશે!
પ્લેનમાંથી આવેલો એ આખરી વિડીયો કોલ અને અધૂરી રહી ગયેલી મુલાકાત
જતાં પહેલાંની એ છેલ્લી ક્ષણોને યાદ કરતાં સુનીતાબેનની આંખોમાંથી આંસુ રોકાતા નથી. તેમણે કહ્યું, "એ પ્લેનમાં બેઠો પછી ૧૨ વાગ્યાની આસપાસ તેનો મને વિડીયો કોલ આવ્યો. તેણે ઉત્સાહમાં કહ્યું કે પ્લેનની અંદર રૂપાણી કાકા પણ છે અને હું એમને મળ્યો. એ વીડિયો કોલમાં ભાઈના મોઢા પર એક અલગ જ પ્રકારનું તેજ દેખાતું હતું, જાણે એ કોઈ બીજી જ દુનિયાનો માણસ હોય! તેણે અગાઉના આટલા વર્ષોમાં ક્યારેય પ્લેનની અંદરથી વિડીયો કોલ નહોતો કર્યો, આ પહેલીવાર હતો."
"મેં મમ્મીને વાત કરાવવા ફોન આપ્યો, પણ મમ્મી અંદરથી ગુસ્સામાં હતી કે તું અમને છોડીને કેમ જાય છે? એટલે મમ્મીએ વિડીયો કોલમાં મોઢું ફેરવી લીધું અને કહ્યું કે હું રાત્રે શાંતિથી વાત કરીશ. ભાઈએ છેલ્લે મને કહ્યું, 'હું ત્યાં 11 વાગ્યે પહોંચી જઈશ, તું મને 11.30 વાગ્યે ફોન કરજે.' ભાઈએ તેની આખી જિંદગીમાં ક્યારેય મને સામેથી ફોન કરવાનું નહોતું કહ્યું, કારણ કે એ પોતે જ દિવસમાં ત્રણ વાર ફોન કરતો. પણ એ રાત્રે 11.30 ક્યારેય ન વાગ્યા...",
સુનીતાબેને ભારે હૃદયે કહ્યું, "જ્યારે એ જતો હતો ત્યારે મને મન થયું હતું કે હું એકવાર તેને વધારે વળગીને ભેટી લઉં... પણ આજુબાજુ લોકો ઊભા હતા એટલે સંકોચમાં મેં વિચાર્યું કે ચલને પછી મળીશું... પણ એ 'પછી' ક્યારેય આવ્યું જ નહીં." આજે એક વર્ષ પછી પણ આ પરિવાર એ જ યાદોના સહારે જીવી રહ્યો છે, જ્યાં એક મા દીકરાની પગરવની રાહ જુએ છે અને એક બહેન ભાઈના એ આખરી વિડીયો કોલના તેજસ્વી ચહેરાને યાદ કરીને રડી પડે છે.