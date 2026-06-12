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  • /મેં ગુસ્સામાં મોઢું ફેરવી લીધું, ખબર હોત તો દીકરાને ધરાઈને જોઈ લેત... પ્લેન ક્રેશમાં કાળજાનો ટુકડો ગુમાવનાર માને છે આજે પણ અફસોસ

"મેં ગુસ્સામાં મોઢું ફેરવી લીધું, ખબર હોત તો દીકરાને ધરાઈને જોઈ લેત..." પ્લેન ક્રેશમાં કાળજાનો ટુકડો ગુમાવનાર માને છે આજે પણ અફસોસ

Ahmedabad Plane Crash 2025: અમદાવાદના મેઘાણીનગર પ્લેન ક્રેશની આ વરસી પર ભાવેશભાઈની બહેન સુનીતાબેન અને તેમની માતાની વાતો કાળજું કંપાવી દે તેવી છે. પ્લેનમાં બેઠા પછીનો એ આખરી વીડિયો કોલ, મોઢા પરનું અનોખું તેજ અને જિંદગીમાં પહેલીવાર ભાઈએ કહેલા એ શબ્દો કે "હું પહોંચીને ફોન કરીશ..." આ બધું જ આજે પરિવાર માટે ક્યારેય ન રુઝાય તેવો જખમ બની ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:30 AM IST
"મેં ગુસ્સામાં મોઢું ફેરવી લીધું, ખબર હોત તો દીકરાને ધરાઈને જોઈ લેત..." પ્લેન ક્રેશમાં કાળજાનો ટુકડો ગુમાવનાર માને છે આજે પણ અફસોસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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