'રોયલ સ્ટેગ' દારૂ ન પીતા! ભાવનગર દુર્ઘટના બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શનમાં, સરપંચો સાથે યોજી બેઠક

ભાવનગરમાં નકલી દારૂ પીવાથી ચારથી વધુ લોકોના મોત થયા છે અને 20 જેટલા લોકોને અસર થઈ છે. અનેક લોકોની સારવાર હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે. ભાવનગરમાં નકલી દારૂની ઘટના બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ પણ સક્રિય થઈ ગઈ છે. વિદેશી દારૂનો જથ્થો અમદાવાદ ગ્રામ્યના રૂટથી ભાવનગર ગયો હોવાની આશંકા છે.
ભાવનગરમાં નકલી દારૂ પીવાથી પાંચ લોકોના મોત
ભાવનગરમાં નકલી દારૂ પીવાથી ચારથી વધુ લોકોના મોત થયા છે. કુલ 22 લોકોને અસર થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. 18 જેટલા લોકોની સારવાર ચાલી રહી છે. 4 લોકો આઈસીયુમાં અને બે વેન્ટિલેટર પર છે. બીજીતરફ આ દારૂકાંડ બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ સક્રિય થઈ ગઈ છે.
"જેમણે રોયલ સ્ટેગ દારૂ પીધો હોય એ બધા ચેકઅપ કરાવો...", ભાવનગરમાં દારૂ પીધા બાદ મોતની ઘટના અંગે કલેક્ટરની અપીલ#Bhavnagar #RoyalStag #LiquorCase #HealthAlert #CollectorAppeal #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/y4To0ECvvR
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
અમદાવાદ ગ્રામ્ય રૂટથી દારૂ ભાવનગર પહોંચ્યો
પ્રાથમિક તપાસમાં તેવી આશંકા સેવાય રહી છે કે આ નકલી દારૂનો જથ્થો અમદાવાદ ગ્રામ્ય માર્ગથી ભાવનગર પહોંચ્યો છે. આ ઘટના બાદ પોલીસ દ્વારા અમદાવાદ ગ્રામ્યના તમામ સરપંચો સાથે બેઠક કરવામાં આવી હતી. પોલીસે તમામને રોયલ સ્ટેગ નામનો વિદેશી દારૂ ન પીવાની અપીલ કરી છે.
ભાવનગરની ઘટના બાદ મોડી રાત્રે અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે કોમ્બિંગ કરી 300થી વધુ દારૂના કેસ કર્યાં છે. પોલીસે સાવચેતીના ભાગરૂપે ગામના સરપંચો સાથે પણ મહત્વની બેઠક યોજી હતી. ભાવનગરમાં રોયલ સ્ટેગ દારૂ પીવાથી લોકોના મોત થયા છે, એટલે પોલીસે રોયલ સ્ટેગ દારૂ ન પીવાની પણ અપીલ કરી છે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસનું નિવેદન
અમદાવાદ ગ્રામ્યના પોલીસ અધિક્ષક ઓમપ્રકાશ જાટે જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે મોડી રાતથી બુધવારે સવારે 8 વાગ્યા સુધી જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કામગીરીમાં આશરે 800 પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન દારૂ સંબંધિત 177 કેસ નોંધવામાં આવ્યા હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.
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— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
તેણે વધુમાં જણાવ્યું કે પોલીસ હવે અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લાના આશરે 500 ગામોમાં પણ તપાસ હાથ ધરવાની તૈયારી કરી રહી છે. પોલીસ ટીમો ગામોમાં જઈ સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને આગેવાનો સાથે વાતચીત કરશે અને ગેરકાયદે દારૂના જથ્થાની હેરફેર, સંગ્રહ અને વેચાણ અંગે માહિતી મેળવશે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સરપંચ સાથે પોલીસ દ્વારા બેઠક પણ યોજવામાં આવી રહી છે. પોલીસ અધિકારીઓએ સરપંચોને સતર્ક રહેવા તેમજ શંકાસ્પદ દારૂના જથ્થાની હેરફેર અથવા ગેરકાયદે દારૂના વેચાણ અંગેની કોઈપણ માહિતી તાત્કાલિક પોલીસને આપવા અપીલ કરી છે.
રોયલ સ્ટેગ દારૂ ન પીવાની અપીલ
એસપી ઓમપ્રકાશ જાટે જણાવ્યું હતું કે, અમે રાતથી સવારે 8 વાગ્યા સુધી જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. અમદાવાદ ગ્રામ્યના ગામોના સરપંચો સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે. દારૂના જથ્થાની હેરફેર અથવા સંગ્રહ અંગે કોઈને માહિતી હોય તો પોલીસને જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. ભાવનગરમાં થયેલા મોતના બનાવની તપાસ ચાલુ હોવાથી પોલીસે ખાસ કરીને ‘Royal Stag’ બ્રાન્ડના નામે વેચાતા શંકાસ્પદ દારૂનું સેવન ન કરવા લોકોને અપીલ કરી છે પોલીસે જણાવ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિએ આવા નામથી વેચાતો દારૂ ખરીદ્યો હોય અથવા તેનું સેવન કર્યું હોય તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવી.
અધિકારીઓએ લોકોને અજ્ઞાત અથવા શંકાસ્પદ મળતા દારૂનું સેવન ન કરવા પણ ચેતવણી આપી છે. ભાવનગરમાં કથિત નકલી દારૂનો જથ્થો કયા સ્થળેથી આવ્યો, તેને કયા રૂટ મારફતે લઈ જવાયો અને રસ્તામાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ક્યાંક તેનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.