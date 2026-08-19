Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /રોયલ સ્ટેગ દારૂ ન પીતા! ભાવનગર દુર્ઘટના બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શનમાં, સરપંચો સાથે યોજી બેઠક

'રોયલ સ્ટેગ' દારૂ ન પીતા! ભાવનગર દુર્ઘટના બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શનમાં, સરપંચો સાથે યોજી બેઠક

ગુજરાતમાં ફરી નકલી દારૂનો મુદ્દો ચર્ચામાં આવી ગયો છે. દારૂબંધી માત્ર કાગળ પર છે. ભાવનગરમાં નકલી દારૂ પીવાથી ચાર લોકોના મોત થયા છે. આ ઘટના બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શનમાં આવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 19, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:03 PM IST
'રોયલ સ્ટેગ' દારૂ ન પીતા! ભાવનગર દુર્ઘટના બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શનમાં, સરપંચો સાથે યોજી બેઠક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'રોયલ સ્ટેગ' દારૂ ન પીતા! ભાવનગર દુર્ઘટના બાદ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શનમાં
2
3
4
5