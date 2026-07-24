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અમદાવાદમાં ભારે વરસાદથી જળબંબાકાર: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ, શહેરના મેયર અને કમિશ્નર પાણીમાં ઉતર્યા, આખું તંત્ર મેદાને...

Ahmedabad Rains: અમદાવાદમાં ભારે વરસાદથી સ્થિતિ બેકાબૂ છે ત્યારે સરકારે આર્મીને મેદાનમાં ઉતારી છે અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ હાલ આંબલી-બોપલ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા છે. જે સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયાં છે તે વિસ્તારની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે સીએમ. બોપલની સેન્ટોસા સોસાયટીમાં મુખ્યમંત્રી પહોંચ્યા છે. મીડિયા સાથેની ખાસ વાતચીતમાં પ્રભારી મંત્રી અને મનપા કમિશનરે શહેરની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે મહત્વના નિવેદનો આપ્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:39 PM IST
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદથી જળબંબાકાર: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ, શહેરના મેયર અને કમિશ્નર પાણીમાં ઉતર્યા, આખું તંત્ર મેદાને...

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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