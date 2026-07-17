/ATSનો સપાટો: જેહાદની દાવત આપી 3 વર્ષમાં 8 જગ્યાએ બ્લાસ્ટનું ટેસ્ટિંગ કર્યું, જૈશ-એ-મોહમ્મદના 5 આતંકીઓની ટ્રેનિંગનો ખુલાસો

Gujarat ATS Arrests Jaish e Mohammad Terrorists: ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા રાજ્યમાં સક્રિય એક મોટા આતંકી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કટ્ટરપંથી વિચારધારા તરફ વળેલા અને ગુજરાતના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં બ્લાસ્ટનું પરીક્ષણ કરનારા 5 રીઢા આરોપીઓની અટકાયત કરી કોર્ટમાંથી 14 દિવસના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે. પાંચેય આરોપીની સિદ્ધપુર, વડગામ અને ભરૂચથી ધરપકડ કરવાના આવી હતી.
ગુજરાત ATSના ડીઆઈજી સુનિલ જોશીએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને આ સમગ્ર નેટવર્ક અંગે ચોંકાવનારી વિગતો જાહેર કરી છે.
સોશિયલ મીડિયા અને પુસ્તકો દ્વારા બન્યા કટ્ટરપંથી
પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, પકડાયેલા 5 આરોપીઓ સામાન્ય ગુનેગારો કરતાં વધુ કટ્ટર માનસિકતા ધરાવે છે અને આતંકી સંગઠનોથી ભારે પ્રભાવિત છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર સાચી-ખોટી ખબરો જોઈને અને કટ્ટરપંથી સાહિત્ય વાંચીને આ માર્ગે ફંટાયા હતા. તેમની પાસેથી પ્રતિબંધિત સંગઠન 'જૈશ' (JeM) ના ઝંડા અને મૌલાના મસૂદ અઝહરના સાહિત્યની સાથે બિલાલ નામના શખ્સે અમીરને આપેલી પેન ડ્રાઈવ પણ મળી આવી છે. આ પેન ડ્રાઈવમાંથી આતંકી કિતાબોની પ્રિન્ટ કાઢીને તેનું વેચાણ અને પ્રચાર કરવામાં આવતો હતો.
મદ્રેસાની રજાના દિવસે કરતા હતા બ્લાસ્ટનું ટેસ્ટિંગ
આરોપીઓ ગુનાહિત કાવતરા માટે ચોક્કસ પ્લાનિંગ સાથે કામ કરતા હતા. તેઓ ખાડિયાસણ ગામમાં એકસાથે ભણ્યા હોવાથી એકબીજાના ગાઢ સંપર્કમાં હતા. મદ્રેસામાં જે દિવસે રજા હોય, તે દિવસે તેઓ ખાડિયાસણ ગામની આજુબાજુ આવેલી અવાવરુ જગ્યાઓ પર બ્લાસ્ટનું પરીક્ષણ કરવા જતા હતા. છેલ્લા 3 વર્ષમાં તેઓએ અલગ-અલગ જગ્યાએ 8 વખત બ્લાસ્ટનું પરીક્ષણ કર્યું હતું, જેમાં અમુક ટ્રાયલ સફળ રહ્યા હતા તો અમુકમાં મટીરિયલ માત્ર સળગી જતું હતું.
ઓનલાઇન મટીરિયલ મંગાવી ટાઇમ બોમ્બ બનાવવાનો પ્રયાસ
આરોપીઓ કોઈ એક આકાના ઈશારે નહીં પરંતુ પોતપોતાની ભૂમિકા (રોલ) મુજબ કામ કરતા હતા. બોમ્બ બનાવવા માટેનું મટીરિયલ વડોદરાથી મેળવવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે ગન પાવડર અને અન્ય વિસ્ફોટક વસ્તુઓ ઓનલાઈન ખરીદવામાં આવી હતી. આ બધી ખરીદી માટે પૈસા તેમણે પોતાની પર્સનલ બચતમાંથી ચૂકવ્યા હતા. આરોપીઓ પાઇપ ખરીદીને પાઇપ બોમ્બ બનાવવાનો અને ટાઇમ બોમ્બ માટે વાયર કનેક્શન જોડવાનું ઓનલાઇન શીખી રહ્યા હતા. આ સમગ્ર કાવતરાની આમીન અહેમદ ઝકરિયા નામના શખ્સને પૂરેપૂરી ખ્યાલ હતો. પકડાઈ ન જવાય તે માટે આરોપીઓ અંદરોઅંદર વાતચીત કરવા માટે ઇન્ક્રિપ્ટેડ ચેટ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા હતા.
ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી ધરપકડ
પકડાયેલા તમામ 5 આરોપીઓ બનાસકાંઠાના વડગામ અને પાટણના સિદ્ધપુર આસપાસના વિસ્તારના વતની છે. ATS એ સઘન ઓપરેશન હાથ ધરીને ભરૂચ, નવસારી અને બનાસકાંઠા વિસ્તારમાંથી આ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
ટેરર ફંડિંગ અને અન્ય કનેક્શનની તપાસ શરૂ
ATS ની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓને બહારથી પણ ટેરર ફંડિંગના પૈસા મળ્યા હતા. આ નેટવર્કમાં આમીન શેરા નામના વ્યક્તિ સાથે અન્ય કેટલાક લોકો પણ જોડાયેલા હોવાનું ખુલ્યું છે. આ સિવાય, બનાસકાંઠા-પાટણ વિસ્તારમાં રહેતા આ કટ્ટરપંથીઓ મૌલાના જેસેહે મહાદમ (Jese) ની સંસ્થાના લોકો અને અન્ય શંકાસ્પદ કાશ્મીરી લોકોને પણ મળતા હતા. હાલ પોલીસ આ જ માનસિકતા ધરાવતા અન્ય કોઈ સ્થાનિક લોકો આ નેટવર્કનો ભાગ છે કે નહીં તે દિશામાં તપાસ ચલાવી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઝડપાયેલા આતંકીઓ અગાઉ ઝડપાયેલા 8 આતંકીઓ સાથે જ સંકળાયેલા હતા. આ આતંકીઓએ 3 વર્ષમાં 8 જગ્યાએ બ્લાસ્ટનું ટેસ્ટિંગ કર્યું હતું. મોટાભાગના આતંકી મદ્રાસના અન્ય તાલીમાર્થીઓને જેહાદમાં જોડાવા માટે દાવત આપતા હતા. આતંકીઓ દ્વારા આવી કુલ ત્રણ દાવત આપવામાં આવી છે.