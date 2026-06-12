/પ્લેન ક્રેશના એકમાત્ર સર્વાઈવર વિશ્વાસ કુમાર વિશે તેના સલાહકાર સંજીવ પટેલનો મોટો ધડાકો : ZEE 24 કલાક સાથે એકસક્લુઝીવ વાત

Ahmedabad News વિશાલ ગઢવી/અમદાવાદ : અમદાવાદમાં થયેલા ભયાનક પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. 12 જૂન 2025ના રોજ સર્જાયેલા પ્લેન ક્રેશમાં 260 લોકોનાં મોત થયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં માત્ર એક વ્યક્તિનો બચાવ થયો છે. લોકો જેને ચમત્કાર ગણે છે, તેને પ્લેન ક્રેશનો એ સર્વાઈવલ કમનસીબી ગણે છે. કારણ કે, આ દુર્ઘટનામાં તેણે પોતાનો ભાઈ ગુમાવ્યો હતો. એર ઈન્ડિયાની AI-171 ફલાઇટમા એક માત્ર બચેલા વિશ્વાસ કુમાર રમેશ હાલ લંડનમાં છે. આ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પુર્ણ થયું, તો પણ વિશ્વાસ કુમાર હજુ આઘાતમાં છે. હજુ પણ વિશ્વાસ જાહેરમાં આવતા કે લોકોને મળવામા તકલીફ અનુભવે છે. આ માટે તે એક વર્ષથી લંડનમા થેરાપી લઇ રહ્યાં છે. ત્યારે વિશ્વાસ કુમાર અને તેમના સલાહકાર અને તેમની સાથે એક વર્ષ સતતથી રહેનાર તેમના સાથી સંજીવ પટેલ અને ઝી 24 કલાકની મહત્વની માહિતી આપી.
આ દુર્ઘટનાએ તેમની આજીવિકા છીનવી લીધી છે - સંજીવ પટેલ
વિશ્વાસ કુમારનું જીવન એર ઈન્ડિયા પ્લેન ક્રેશ બાદ કેવી રીતે બદલાયુ તેના વિશે વાત કરતા સંજીવે પટેલે જણાવ્યું કે, વિશ્વાસ કુમાર રમેશ અને તેમનો પરિવાર આ ઘટનામાંથી બહાર આવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેની અસર તેમના જીવન પર શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક રીતે પડી છે. આ દુર્ઘટનાએ તેમની આજીવિકા છીનવી લીધી છે અને તેમને બધું ફરીથી શૂન્યથી શરૂ કરવાની સ્થિતિમાં લાવી દીધા છે.
વિશ્વાસ કુમાર એક દિવસ જનતા સામે જરૂર આવશે
તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, આ સમય તેમના માટે અત્યંત સંવેદનશીલ અને મુશ્કેલ છે. તેઓ વિશ્વના મીડિયાનો આભાર માને છે કે તેમણે આ પરિવારને તેમની વાત કહેવા માટે જગ્યા આપી છે. જ્યારે વિશ્વાસ જાહેર જનતા સમક્ષ બોલવા માટે તૈયાર હશે, ત્યારે તે ચોક્કસપણે તેમનું મંતવ્ય રજૂ કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેઓ સૌને પ્રાર્થના, સદ્ભાવના અને સમજણ રાખવાની અપીલ કરે છે.
છેલ્લે, તેઓ આશા વ્યક્ત કરે છે કે એર એક્સિડન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ સ્પષ્ટતા સાથે બહાર આવે, જેથી આ ઘટનામાં સંકળાયેલા તમામ પરિવારોને પારદર્શિતા અને સ્પષ્ટતા મળે અને તેઓ આગળ વધી શકે.
લેસ્ટરમાં ૨૦ વર્ષથી વધુ સમયથી રહેતા વિશ્વાસ કુમાર રમેશે અગાઉ કહ્યું હતું કે, તેમના ભાઈ અજયના મૃત્યુએ 'મારી તમામ ખુશીઓ છીનવી લીધી છે', જોકે તેમણે પોતે બચી ગયા તેને એક 'ચમત્કાર' ગણાવ્યો હતો. ઘણા લોકો કદાચ એ વાતને સંપૂર્ણપણે સમજી શકતા નથી કે આ દુર્ઘટનાના દિવસે જ આઘાતનો અંત આવ્યો ન હતો. હું ગંભીર માનસિક ઘા, મારા ભાઈને ગુમાવવાનું દુઃખ, અને આ કેવી રીતે અને શા માટે થયું તે અંગેના સતત વણઉકેલાયેલા પ્રશ્નો સાથે જીવી રહ્યો છું.
વિશ્વાસ કુમારે કહ્યું કે, ‘હું જાણું છું કે તે પ્રશ્નો માત્ર મારા મનમાં જ નથી - તે દરેક અસરગ્રસ્ત પરિવારના મનમાં છે. બીજું કંઈ નહીં તો, લોકોને પ્રમાણિકતા, પારદર્શિતા અને જવાબોની જરૂર છે. જે બન્યું તે બદલી શકાશે નહીં, પરંતુ પરિવારો સ્પષ્ટતા મેળવવાને પાત્ર છે.'’