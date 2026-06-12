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પ્લેન ક્રેશના એકમાત્ર સર્વાઈવર વિશ્વાસ કુમાર વિશે તેના સલાહકાર સંજીવ પટેલનો મોટો ધડાકો : ZEE 24 કલાક સાથે એકસક્લુઝીવ વાત

Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદ પર કાળ બનેની ત્રાટકેલા એ કાળમુખી દિવસને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું. જેમાં અનેક સપના લઈને ઉડાન ભરનારા 260 પ્રવાસીઓનો પ્લેન ક્રેશમાં જીવ ગયો હતો. પરંતું આ દુર્ઘટનામાં જે એકમાત્ર બચ્યો હતો, એ વિશ્વાસ કુમાર આજે કેવી સ્થિતિમાં જીવી રહ્યો છે, તે ક્યારે લોકોની સામે આવશે તે વિશે તેના સલાહકાર સંજીવ પટેલે ઝી 24 કલાક સાથે એકસક્લુઝીવ વાતચીતમાં મોટો ખુલાસો કર્યો 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 12, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:08 AM IST
પ્લેન ક્રેશના એકમાત્ર સર્વાઈવર વિશ્વાસ કુમાર વિશે તેના સલાહકાર સંજીવ પટેલનો મોટો ધડાકો : ZEE 24 કલાક સાથે એકસક્લુઝીવ વાત

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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