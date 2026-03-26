ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટો ફેરફાર: PSI બાદ હવે એકસાથે 518 PIની બદલી, જાણો કોને ક્યાં મુકાયા

ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટો ફેરફાર: PSI બાદ હવે એકસાથે 518 PIની બદલી, જાણો કોને ક્યાં મુકાયા

Gujarat Police: રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા પોલીસ બેડામાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. 254 PSIની બઢતી સાથે બદલી કર્યા બાદ બપોરે રાજ્યભરના 518 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની (PI) એકસાથે બદલીના આદેશ છૂટતા પોલીસ વિભાગમાં ભારે ચર્ચાનો મુદ્દો બન્યો છે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:44 PM IST

Gujarat Police: ગૃહ વિભાગ દ્વારા પોલીસ બેડામાં આજે મોટા ફેરફાર કરાયા છે. ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં આજે 'મેગા ટ્રાન્સફર' કહી શકાય તેવો એક મોટો નિર્ણય લેવાયો છે. બપોરે 254 PSIની બઢતી બાદ તરત જ 518 PIની બદલીના આદેશોએ વહીવટી તંત્રમાં મોટી હલચલ મચાવી દીધી છે.

આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા આ પ્રકારની બદલીઓ એક સામાન્ય પ્રક્રિયા હોવા છતાં આટલી મોટી સંખ્યા એકસાથે હોવાથી તે ખાસ બની રહી છે. જે અધિકારીઓ એક જ જિલ્લા કે ઝોનમાં લાંબા સમયથી ફરજ બજાવતા હતા, તેમને નિયમ મુજબ બદલવામાં આવ્યા છે જેથી નિષ્પક્ષ કામગીરી થઈ શકે. રાજ્યના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ સઘન બનાવવાનો મુખ્ય હેતુ જણાય છે.

કોને ક્યાં પોસ્ટિંગ મળ્યું?
બદલીના આદેશમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ જેવા મુખ્ય શહેરો સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોના PIનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારની બદલીઓમાં લાંબા સમયથી સીટી એરિયામાં રહેલા અધિકારીઓને ગ્રામ્યમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. અમુક સ્પેશિયલ યુનિટ્સ (જેમ કે PCB કે LCB) માંથી અધિકારીઓને પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

