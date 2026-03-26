ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટો ફેરફાર: PSI બાદ હવે એકસાથે 518 PIની બદલી, જાણો કોને ક્યાં મુકાયા
Gujarat Police: રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા પોલીસ બેડામાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. 254 PSIની બઢતી સાથે બદલી કર્યા બાદ બપોરે રાજ્યભરના 518 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની (PI) એકસાથે બદલીના આદેશ છૂટતા પોલીસ વિભાગમાં ભારે ચર્ચાનો મુદ્દો બન્યો છે.
આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા આ પ્રકારની બદલીઓ એક સામાન્ય પ્રક્રિયા હોવા છતાં આટલી મોટી સંખ્યા એકસાથે હોવાથી તે ખાસ બની રહી છે. જે અધિકારીઓ એક જ જિલ્લા કે ઝોનમાં લાંબા સમયથી ફરજ બજાવતા હતા, તેમને નિયમ મુજબ બદલવામાં આવ્યા છે જેથી નિષ્પક્ષ કામગીરી થઈ શકે. રાજ્યના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ સઘન બનાવવાનો મુખ્ય હેતુ જણાય છે.
કોને ક્યાં પોસ્ટિંગ મળ્યું?
બદલીના આદેશમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ જેવા મુખ્ય શહેરો સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોના PIનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રકારની બદલીઓમાં લાંબા સમયથી સીટી એરિયામાં રહેલા અધિકારીઓને ગ્રામ્યમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. અમુક સ્પેશિયલ યુનિટ્સ (જેમ કે PCB કે LCB) માંથી અધિકારીઓને પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે.
