ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પર મોટું સંકટ: જાણો પાટીદાર અગ્રણી દિનેશ બાંભણિયાએ સુપ્રીમમાં કેમ કરી અરજી?

ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પર મોટું સંકટ: જાણો પાટીદાર અગ્રણી દિનેશ બાંભણિયાએ સુપ્રીમમાં કેમ કરી અરજી?

Supreme Court in PIL: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી રોકવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં PIL કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે આવતી કાલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થશે. પાટીદાર અગ્રણી દિનેશ બાંભણિયાની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થશે. હાલની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી રોકવા માંગ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં OBC અનામત અંગે પાટીદાર અગ્રણી દિનેશ બાંભણિયાએ અરજી કરી છે. આ મુદ્દે 10 એપ્રિલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

Written By Kinjal Patel|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:31 AM IST

ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પર મોટું સંકટ: જાણો પાટીદાર અગ્રણી દિનેશ બાંભણિયાએ સુપ્રીમમાં કેમ કરી અરજી?

Supreme Court in PIL:  ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના ડાકલા વાગી ચૂક્યા છે. ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આપ ત્રણેય પક્ષો જનતાના વોટ ખેંચવા માટે એડિચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. ત્યારે બાદી બાજુ રાજ્યમાં OBC અનામતની નીતિ અને હાલની ચૂંટણી પ્રક્રિયાને પડકારતી એક જાહેર હિતની અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરવામાં આવી છે. આવતીકાલે આ PIL પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

દિનેશ બાંભણિયાની અરજી પર સુનાવણી
જાણવા મળી રહ્યું છે કે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં OBC અનામતની નીતિ અને હાલની ચૂંટણી પ્રક્રિયાને પડકારતી પાટીદાર અગ્રણી દિનેશ બાંભણિયાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. જેમાં પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં OBC અનામતના અમલીકરણ સામે સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ કેસની ગંભીરતાને જોતા સુપ્રીમ કોર્ટની મુખ્ય બેન્ચ (ચીફ કોર્ટ) આવતીકાલે આ મામલે દલીલો સાંભળશે.

દિનેશ બાંભણિયાની આ અરજીમાં મુખ્ય માંગણી એ છે કે જ્યાં સુધી OBC અનામત અંગેની નીતિમાં રહેલી વિસંગતતાઓ દૂર ન થાય, ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પર રોક લગાવવામાં આવે. અરજીમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી છે કે અનામતની હાલની વ્યવસ્થા બંધારણીય જોગવાઈઓ અને અગાઉના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓ સાથે સુસંગત નથી.

શું છે સમગ્ર વિવાદ?
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં સરકાર દ્વારા OBC અનામતનો ક્વોટા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેની સામે કેટલાક સંગઠનો અને આગેવાનોએ વાંધો ઉઠાવ્યો છે. ખાસ કરીને બેઠકોની ફાળવણીમાં વસ્તીના આધારે યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વનો મુદ્દો. 'ટ્રિપલ ટેસ્ટ'ના માપદંડોનું પાલન થયું છે કે નહીં તે અંગેની આશંકા અને ચૂંટણી પહેલા સીમાંકન અને અનામતની બેઠકોની સ્પષ્ટતાનો અભાવ. આ ત્રણેય પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.

આવતીકાલની સુનાવણી
ગુજરાતના રાજકારણ માટે આવતીકાલનો દિવસ એટલે કે 10 એપ્રિલ અત્યંત નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

