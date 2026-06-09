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  • /આરોગ્ય વિભાગનો મોટો નિર્ણય : આઉટસોર્સિંગ અને ૧૧ માસના કરાર આધારિત કર્મચારીઓ પાસેથી નહિ લેવાય આ કામ

આરોગ્ય વિભાગનો મોટો નિર્ણય : આઉટસોર્સિંગ અને ૧૧ માસના કરાર આધારિત કર્મચારીઓ પાસેથી નહિ લેવાય આ કામ

Gujarat Health Department Circular : આરોગ્ય વિભાગ અંતર્ગત આવતી સરકારી કચેરીઓ અને આરોગ્ય વિષયક સંસ્થાઓમાં કામ કરતા આઉટસોર્સિંગ અને કરાર આધારિત કર્મચારીઓ પર મુકાયો આ પ્રતિબંધ, જાણો શું છે સરકારનો નવો નિયમ
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 09, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:03 AM IST
આરોગ્ય વિભાગનો મોટો નિર્ણય : આઉટસોર્સિંગ અને ૧૧ માસના કરાર આધારિત કર્મચારીઓ પાસેથી નહિ લેવાય આ કામ

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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