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અમદાવાદને ઉગારવા મોટો નિર્ણય; 2 બોટ અને લાઇફ જેકેટ સાથે આર્મીની 6 ટીમોના 50થી વધુ જવાનો મેદાને!

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં વરસાદને લઈને મહત્વના સમાચાર. અમદાવાદમાં આર્મીની ટિમો ઉતારાશે. અમદાવાદમાં પાણી નિકાલ માટે આર્મીની મદદ લેવાશે. અમદાવાદમાં 6 આર્મીની ટીમો મેદાને ઉતારાશે. આર્મીની ત્રણ કોલમ અમદાવાદ શહેર માટે કામે લાગશે. અમદાવાદ જિલ્લામાં પણ ત્રણ આર્મીની કોલમ મેદાને ઉતરશે. ઓરિસ્સાથી લવાયેલા 2 NDRF ની ટિમોને પણ અમદાવાદમાં ડિપ્લોઇડ કરાઈ. બે બોટ અને લાઇફ જેકેટ સાથે 50થી વધુ આર્મીના જવાનો લોકોને બચાવવા નીકળ્યા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:27 PM IST
અમદાવાદને ઉગારવા મોટો નિર્ણય; 2 બોટ અને લાઇફ જેકેટ સાથે આર્મીની 6 ટીમોના 50થી વધુ જવાનો મેદાને!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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