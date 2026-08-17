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AMCના નામે મોટો ખેલ, સરકારી કર્મીઓનો સ્વાંગ રચી લાખોની ચોરી કરતી હાઈટેક ગેંગ ઝડપાઈ; ચોરી કરવાની આ રીત જોઈને દંગ રહી જશો

Ahmedabad Cable Theft: અમદાવાદમાંથી એક સ્માર્ટ અને હાઈટેક ચોરીની ટોળકી વાસના પોલીસે ઝડપી પડી છે. કેમ કે આ ટોકળી સરકારી કર્મચારીઓનો સ્વાંગ રચીને જાહેર રસ્તા પર બિન્દાસ્ત ચોરી કરી રહ્યા હતા. સરકારી ઓળખ આપીને, રાતના અંધારામાં ક્રેન લાવીને અને ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરીને લાખો રૂપિયાનો કેબલ ચોરી લેવો આ કોઈ સામાન્ય ગુનેગારોનું કામ નથી. આ હાઈ-ટેક ગેંગે સુરક્ષા એજન્સીઓ અને વહીવટી તંત્રને પણ ઊંધા માથે કરી દીધા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 17, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:48 PM IST
AMCના નામે મોટો ખેલ, સરકારી કર્મીઓનો સ્વાંગ રચી લાખોની ચોરી કરતી હાઈટેક ગેંગ ઝડપાઈ; ચોરી કરવાની આ રીત જોઈને દંગ રહી જશો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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