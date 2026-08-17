/AMCના નામે મોટો ખેલ, સરકારી કર્મીઓનો સ્વાંગ રચી લાખોની ચોરી કરતી હાઈટેક ગેંગ ઝડપાઈ; ચોરી કરવાની આ રીત જોઈને દંગ રહી જશો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના વાસણા વિસ્તારમાં એક એવી ગઠિયા ટોળકી ઝડપાઈ છે, જેણે AMCના કર્મચારીઓનો ગેટઅપ ધારણ કરીને BSNLના અંડરગ્રાઉન્ડ કોપર વાયરની લાખો રૂપિયાની ચોરીને અંજામ આપ્યો. ચોરી કરવાની મોડસ ઓપરેન્ડી એવી હતી કે, કોઈને જરાય શંકા ન જાય. જો કે, વાસણા પોલીસ અને BSNL સ્ટાફે વોચ ગોઠવીને 4 આરોપીઓને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે.
AMC કર્મીઓના સ્વાંગમાં સરકારી કામનો ઢોંગ
ગત 15 ઓગસ્ટની રાત્રે વાસણા વિસ્તારમાં કેટલાક શખ્સો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મીઓ જેવો સ્વાંગ રચીને આવ્યા હતા. આ ટોળકીના સભ્યોએ બિલકુલ AMC કર્મચારીઓ જેવા દેખાતા રેડિયમ જેકેટ પહેર્યા હતા અને સાથે ખોદકામ અને રિપેરિંગના જરૂરી સાધનો પણ લાવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, તેઓ ત્યાં પહેરો ભરતા BSNLના સિક્યોરિટી ગાર્ડને પોતાની ખોટી ઓળખ આપી હતી અને અમે કોર્પોરેશનમાંથી કામ અર્થે આવ્યા છીએ તેમ કહીને તેને ચૂપચાપ એક જગ્યાએ બેસાડી દીધો હતો.
AMCનો વેશ, હાથમાં દંડો
આરોપીઓ એટલા ચાલાક અને કોઈપણ ડર વિના રસ્તા પરથી પસાર થતા લોકોને કે પોલીસને શંકા ન જાય તે માટે બિલકુલ કોર્પોરેશનના કામકાજ જેવો માહોલ ઉભો કર્યો હતો. તે રાતના સમયે મસમોટી ક્રેન મંગાવીને BSNLના ડક્ટ ખોલ્યા અને અંદરથી 7 લાખ રૂપિયાની કિંમતના કોપર કેબલ વાયરો કાઢવાનું શરૂ કર્યું. આ દરમિયાન ગેંગના અમુક સભ્યો હાથમાં લાઈટ અને અન્ય સાધનો રાખીને રોડ પર ટ્રાફિક નિયમન પણ કરતા હતા, જેથી લોકોને એમ જ લાગે કે ખરેખર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું કોઈ મોટું રિપેરિંગ કામ ચાલી રહ્યું છે એવું સમજી બેઠા હતા, પણ હકીકતમાં ચોર ટોળકી હતી.
આ રીતે ઝડપાઈ ચોર ટોળકી
જો કે, ગુનેગાર ગમે તેટલો સ્માર્ટ હોય, ક્યાંક તો ભૂલ કરે જ છે. BSNLના સત્તાવાર સ્ટાફને રાત્રિના સમયે ડક્ટ ખૂલ્યા હોવાની શંકાસ્પદ માહિતી મળી. સ્ટાફની ટીમે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી દૂરથી વોચ ગોઠવી અને તરત જ વાસણા પોલીસને જાણ કરી દીધી. વાસણા પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે ત્રાટકતા જ નકલી AMC કર્મીઓમાં નાસભાગ મચી ગઈ. કેટલાક આરોપીઓ અંધારાનો લાભ લઈને ભાગી છૂટ્યા, પરંતુ પોલીસે પીછો કરીને રવિકાંત શર્મા, વિષ્ણુ યાદવ, જિતેષ યાદવ અને રાહુલ ભરવાડ નામના 4 શખ્સોને 7 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પોલીસ તપાસમાં થયા ચોંકાવનારા ખુલાસા
વાસણા પોલીસ સ્ટેશનની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ ગેંગ મૂળ દિલ્હીની છે અને ખાસ અમદાવાદમાં ચોરી કરવા માટે જ આવી હતી. ત્યારે વાસના પોલીસે વધુ એ તપાસ શરુ કરી છે કે આ ગેંગ પાસે BSNLની લાઈન કઈ ડેડ છે, તેનો માસ્ટર પ્લાન ક્યાંથી આવ્યો અને આ કોપર વાયરની ચોરી બાદ કોને વેચાણે આપતા હતા. આ ગેંગમાં અન્ય કોણ-કોણ છે અને કેટલા સમયથી આવા પ્રકારની ચોરી કરે છે.