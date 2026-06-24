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ગિફ્ટ સિટીમાં વિદેશી દારૂના ભાવમાં થશે ધરખમ ઘટાડો! કરમાં અપાઈ મોટી રાહત

Gift City News: ગુજરાતમાં આવેલા ગિફ્ટ સિટીમાં વિદેશી દારૂ પર લાગતા કરમાં મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગે બહાર પાડેલા જાહેરનામા મુજબ વિદેશી દારૂ પર વસૂલાતો કર ૨૫ પૈસા પ્રતિ રૂપિયા કરતાં વધુ હોય તો વધારાનો કર માફ થશે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 24, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:51 AM IST
ગિફ્ટ સિટીમાં વિદેશી દારૂના ભાવમાં થશે ધરખમ ઘટાડો! કરમાં અપાઈ મોટી રાહત
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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