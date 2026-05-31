/રોજના 2 લાખ વાહનચાલકોને મોટી રાહત: આ તારીખથી YMCA-કર્ણાવતી રોડ ફરી શરૂ, ટ્રાફિકની સમસ્યાનો આવશે અંત

Ahmedabad News: અમદાવાદના લાખો વાહનચાલકોને મોટી રાહત મળવા જઈ રહી છે. YMCAથી કર્ણાવતી ક્લબ રોડ 12 જૂનથી વાહનો માટે ફરી ખોલવામાં આવશે. ટ્રાફિક સમસ્યા હલ કરતો આશરે ૧.૨ કિલોમીટરનો આ એલિવેટેડ કોરિડોર ૧ ઓગસ્ટથી સામાન્ય જનતા માટે ખુલ્લો મુકાશે.
Ahmedabad News: અમદાવાદના સૌથી વ્યસ્ત અને પોશ ગણાતા એસ.જી. હાઈવે પર દૈનિક મુસાફરી કરતા લાખો વાહનચાલકો માટે એક ખુશીના સમાચાર આવ્યા છે. YMCA ક્લબથી કર્ણાવતી ક્લબ તરફ જતો રોડ આગામી 12 જૂનથી વાહનોની અવરજવર માટે ફરીથી ખોલી દેવામાં આવશે. આ રોડ ખૂલવાથી આસપાસના વિસ્તારોમાં પીક અવર્સ (ટ્રાફિકના સમયે) થતી ટ્રાફિકની કડાકૂટમાંથી અંદાજે 2 લાખ જેટલા વાહનચાલકોને મોટી રાહત મળશે.
ટ્રાફિકની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ
એસ.જી. હાઈવે પર ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટાડવા અને વાહનચાલકોનો સમય બચાવવા માટે તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. YMCAથી કર્ણાવતી ક્લબ સુધીનો આ પેચ બંધ હોવાને કારણે વાહનચાલકોને વૈકલ્પિક રસ્તાઓનો ઉપયોગ કરવો પડતો હતો, જેના લીધે સર્વિસ રોડ પર ભારે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાતી હતી. હવે ૧૨ જૂનથી આ રોડ શરૂ થતાં જ વાહનવ્યવહાર ફરી પૂર્વવત થશે અને ટ્રાફિક હળવો થશે.
1 ઓગસ્ટથી એલિવેટેડ કોરિડોર જનતા માટે ખુલ્લો મુકાશે
આ પ્રોજેક્ટનો સૌથી મહત્વનો ભાગ તેનો એલિવેટેડ કોરિડોર (ઓવરબ્રિજ) છે. ટ્રાફિકની સમસ્યાને જડમૂળથી હલ કરતો આશરે ૧.૨ કિલોમીટર લાંબો એલિવેટેડ કોરિડોર આગામી ૧ ઓગસ્ટથી સામાન્ય જનતા માટે ખુલ્લો મુકાશે.
મુસાફરી બનશે ઝડપી અને સુરક્ષિત
1 ઓગસ્ટથી જ્યારે આ 1.2 કિલોમીટરનો એલિવેટેડ કોરિડોર સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ જશે, ત્યારે વાહનચાલકો નીચેના ટ્રાફિક અને સિગ્નલોમાં અટક્યા વગર સીધા જ પસાર થઈ શકશે. આનાથી માત્ર સમયની જ બચત નહીં થાય, પરંતુ ઈંધણનો પણ મોટો બચાવ થશે. તંત્રના આ નિર્ણય અને ઝડપી કામગીરીને પગલે સ્થાનિક રહીશો અને વાહનચાલકોમાં ભારે આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે.