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પાટીદાર આંદોલનકારીઓ માટે મોટા રાહતના સમાચાર: હાર્દિક પટેલ સહિત પાંચ સામેનો વધુ એક કેસ સરકારે પાછો ખેંચ્યો

Ahmedabad News: પાટીદાર આંદોલનકારો માટે મોટા રાહતના સમાચાર મળી રહ્યા છે. હાર્દિક પટેલ સહિત પાંચ સામેનો વધુ એક કેસ સરકારે પાછો ખેંચ્યો છે. નિકોલમાં હાર્દિક પટેલના પ્રતિક ઉપવાસ વખતે ઘર્ષણ અને પોલીસની ફરજમાં રુકાવટ અંગે ગુનો નોંધાયો હતો. રાજ્ય સરકારે પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયના કેસો પરત ખેંચવાની દિશામાં વધુ એક મોટો નિર્ણય લીધો. સામાજિક શાંતિ, ભાઈચારો અને જાહેર હિતને ધ્યાને રાખીને રાજ્ય સરકારે મોટો નિર્ણય લેતાં વર્ષ 2018ના પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયના એક ચર્ચિત કેસને પાછો ખેંચી લીધો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:04 AM IST
પાટીદાર આંદોલનકારીઓ માટે મોટા રાહતના સમાચાર: હાર્દિક પટેલ સહિત પાંચ સામેનો વધુ એક કેસ સરકારે પાછો ખેંચ્યો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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પાટીદાર આંદોલનકારીઓ માટે મોટા રાહતના સમાચાર: હાર્દિક પટેલ સહિત પાંચ સામેનો વધુ એક કે
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