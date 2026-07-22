/પાટીદાર આંદોલનકારીઓ માટે મોટા રાહતના સમાચાર: હાર્દિક પટેલ સહિત પાંચ સામેનો વધુ એક કેસ સરકારે પાછો ખેંચ્યો

Ahmedabad News: રાજ્ય સરકારે પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયના કેસો પરત ખેંચવાની દિશામાં વધુ એક મોટો અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. સામાજિક શાંતિ, ભાઈચારો અને જાહેર હિતને ધ્યાને રાખીને સરકારે વર્ષ 2018ના પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયના એક ચર્ચિત કેસને પાછો ખેંચી લીધો છે. આ મામલે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટના એડિશનલ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસે સરકારની અરજી ગ્રાહ્ય રાખીને ભાજપના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ સહિત તમામ પાંચેય આરોપીઓને કેસમાંથી મુક્ત (ડિસ્ચાર્જ) કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
ઓગસ્ટ 2018માં પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ (PAAS)ના તત્કાલીન કન્વીનર હાર્દિક પટેલ દ્વારા પાટીદાર અનામત અને ખેડૂતોના દેવા માફીની માંગ સાથે અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પ્લોટમાં એક દિવસીય પ્રતિક ઉપવાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ કાર્યક્રમ માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કે અમદાવાદ શહેર પોલીસ તંત્ર દ્વારા કોઈ સત્તાવાર મંજૂરી આપવામાં આવી નહોતી.
સૂત્રોચ્ચાર કરી પોલીસ સાથે ઘર્ષણમાં ઉતર્યા
19 ઓગસ્ટ 2018ના રોજ નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનના સર્વેલન્સ સ્કવોડના પીએસઆઈ એસ. વી. પટેલ અને તેમની ટીમ આ ગેરકાયદેસર ઉપવાસ કાર્યક્રમ રોકવા માટે પેટ્રોલીંગમાં હતી. તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે 'દયાવાન ફાર્મ' ખાતે 'પાસ'ના કાર્યકરો એકઠા થયા છે અને મંજૂરી વગર જ ઉપવાસ સ્થળ તરફ રેલી સ્વરૂપે જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી કાર્યકરોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ કાર્યકરો ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને સૂત્રોચ્ચાર કરી પોલીસ સાથે ઘર્ષણમાં ઉતર્યા હતા.
પોલીસ કાર્યવાહી અને ચાર્જશીટ
આ ઘટના બાદ નિકોલ પોલીસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ગેરકાયદે મંડળી રચવી, પોલીસની ફરજમાં રુકાવટ ઊભી કરવી, સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. પોલીસે આ કેસમાં હાર્દિક પટેલ, કિરણભાઈ ભગવાનભાઈ પટેલ, ગીતાબેન કિરણભાઈ પટેલ, આશિષકુમાર પ્રવીણભાઈ પટેલ, સંદીપ મનુભાઈ પટેલ અને વિપુલભાઈ નરોત્તમભાઈ પટેલ સામે ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી.
કોર્ટમાં રજૂઆત અને કેસ વાપસીનો નિર્ણય
આ કેસ અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો, જેમાં આરોપી ગીતા પટેલ વતી એડવોકેટ અરવિંદ વાણીયા હાજર રહ્યા હતા. સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલ ટી. પી. ચુડાસમા દ્વારા Cr.P.C ની કલમ 321 હેઠળ કેસ પાછો ખેંચવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલે રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર કક્ષાએ આ કેસ પાછો ખેંચવાનો સૈદ્ધાંતિક નિર્ણય લેવાયો છે, જે અંગે અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા 6 એપ્રિલ 2026ના રોજ પત્ર લખીને જાણ કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનામાં કોઈ વ્યક્તિને શારીરિક કે નાણાકીય નુકસાન થયું નથી. જાહેર શાંતિ અને સામાજિક સૌહાર્દ જાળવવાના ઉદ્દેશ્યથી આ કેસ પાછો ખેંચવો અત્યંત જરૂરી છે.
કોર્ટનો આદેશ
સરકારી પક્ષની રજૂઆતો ધ્યાને લીધા બાદ ન્યાયાધીશ ગૌરવ બલદેવ સિયાગે નોંધ્યું હતું કે કેસ પાછો ખેંચવા પાછળ કોઈ મલિન ઈરાદો નથી અને જાહેર શાંતિ માટે આ નિર્ણય યોગ્ય છે. કોર્ટે સરકારી વકીલની અરજી મંજૂર કરીને હાર્દિક પટેલ સહિતના તમામ આરોપીઓને આ કેસમાંથી સન્માનપૂર્વક ડિસ્ચાર્જ કરવાનો હુકમ કર્યો છે. સરકારના આ નિર્ણયથી પાટીદાર આંદોલનકારો અને સમર્થકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.