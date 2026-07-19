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અમદાવાદ બ્લાસ્ટ કેસમાં મોટો ખુલાસો: પરવાનગી વગર ગેરકાયદે ધમધમતી હતી ફટાકડા ફેક્ટરી, 3 સામે ગુનો નોંધી 1ની ધરપકડ

Ahmedabad Factory Blast Case: અમદાવાદમાં ફટાકડા ફેક્ટરી બ્લાસ્ટ કેસમાં ખુલાસો થયો છે. જેમાં ગેરકાયદે રીતે ફેક્ટરી ધમધમતી હતી. આ ઘટનામાં ત્રણ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે, જ્યારે એકની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. જ્યારે ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ ચાલું છે. બીજી બાજુ PM બાદ 8 મૃતદેહ પરિવારને સોંપાયા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:39 AM IST
અમદાવાદ બ્લાસ્ટ કેસમાં મોટો ખુલાસો: પરવાનગી વગર ગેરકાયદે ધમધમતી હતી ફટાકડા ફેક્ટરી, 3 સામે ગુનો નોંધી 1ની ધરપકડ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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