/અમદાવાદ બ્લાસ્ટ કેસમાં મોટો ખુલાસો: પરવાનગી વગર ગેરકાયદે ધમધમતી હતી ફટાકડા ફેક્ટરી, 3 સામે ગુનો નોંધી 1ની ધરપકડ

Ahmedabad Factory Blast Case: અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં બનેલી ફટાકડા ફેક્ટરી બ્લાસ્ટની કાળજું કંપાવી દેનારી ઘટનામાં એક પછી એક ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. આ ભયાનક વિસ્ફોટમાં 3 બાળકો સહિત કુલ 9 લોકો જીવતા ભૂંજાયા હતા. આ સમગ્ર મામલે હવે તંત્ર અને પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આ ફટાકડાની ફેક્ટરી સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર રીતે ચલાવવામાં આવી રહી હતી. રામોલ પોલીસે આ મામલે ત્રણ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આર્થિક ફાયદા માટે નિર્દોષોના જીવ જોખમમાં મૂક્યા
મળતી માહિતી મુજબ, રામોલ વિસ્તારમાં આવેલી 'ન્યુ ગુજરાત ફાયર વર્ક્સ' નામની આ ફેક્ટરી પાસે ફટાકડા બનાવવા કે રાખવા માટેની કોઈપણ પ્રકારની પાસ કે પરમીટ નહોતી. ફેક્ટરીના માલિકોએ માત્ર પોતાના આર્થિક ફાયદા માટે સરકારી નિયમોને નેવે મૂકીને, ખેતર વિસ્તારની નજીક આ ગેરકાયદેસર કારખાનું શરૂ કરી દીધું હતું. સુરક્ષાના કોઈ સાધનો ન હોવાને કારણે આટલો મોટો બ્લાસ્ટ થયો અને ક્ષણભરમાં જ અનેક પરિવારોના માળા વિખેરાઈ ગયા.
રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ: ત્રણ સામે ગુનો દાખલ
આ ગંભીર બેદરકારી બદલ રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફેક્ટરીના સંચાલકો વિરુદ્ધ નામજોગ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને વિસ્ફોટક અધિનિયમ હેઠળ ફેક્ટરી સંચાલક મેહુલભાઈ ડોડીયા, રમીલાબેન ડોડીયા અને ભાગીદાર સાદીક સૈયદ વિરુદ્ધ કડક કલમો લગાવી છે. ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 105 (સાપરાધ મનુષ્યવધ), 287, 288 અને 61(2). આ ઉપરાંત, સ્ફોટક પદાર્થ અધિનીયમની કલમ 5(એ), 6 અને વિસ્ફોટક અધિનિયમની કલમ 9(બી) હેઠળ પણ ગુનો નોંધાયો છે.
એકની ધરપકડ, મુખ્ય સંચાલક હજુ પણ ફરાર
પોલીસ કાર્યવાહી અંતર્ગત ફેક્ટરીના ભાગીદાર સાદીક સૈયદની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. જ્યારે અન્ય આરોપી અને મેહુલની માતા રમીલાબેન ડોડિયાની અટકાયત કરવામાં આવી છે. જો કે, મુખ્ય સંચાલક મેહુલ ડોડિયા હજુ પણ ફરાર છે, જેને પકડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
PM બાદ 8 મૃતદેહ પરિજનોને સોંપાયા, હોસ્પિટલમાં ઘાયલોની સારવાર ચાલુ
આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા લોકોના પોસ્ટમોર્ટમ (PM) સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કરવામાં આવ્યા હતા. કુલ 9 મૃતકોમાંથી 8 મૃતદેહોને ઓળખ બાદ તેમના શોકાતુર પરિવારોને સોંપી દેવામાં આવ્યા છે. જ્યારે એક મૃતકના પરિજનો હજુ સુધી ન મળ્યા હોવાથી, તે મૃતદેહ સોંપવાનો બાકી રાખવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ, આ વિસ્ફોટમાં ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા 5 લોકો હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. તેમાંથી 1 વ્યક્તિની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર હોવાના કારણે તેને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યાં ડોક્ટરોની ટીમ તેના જીવ બચાવવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહી છે.
આ ઘટનાએ સમગ્ર અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં ગેરકાયદેસર ચાલતા આવા જોખમી કારખાનાઓ સામે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. પરિવારોમાં હાલ ભારે આક્રોશ અને શોકનો માહોલ છે, અને તેઓ દોષિતોને કડક સજા થાય તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.