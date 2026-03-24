ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadનકલી નોટ કાંડમાં મોટો ખુલાસોઃ યોગગુરૂ પ્રદીપનું ચીન કનેક્શન આવ્યું સામે, એજન્ટ સાથે કરી હતી મુલાકાત

નકલી નોટ કાંડમાં મોટો ખુલાસોઃ યોગગુરૂ પ્રદીપનું ચીન કનેક્શન આવ્યું સામે, એજન્ટ સાથે કરી હતી મુલાકાત

સુરતમાં તાપી નદી કિનારે આશ્રમ શરૂ કરી નકલી નોટો છાપનાર યોગગુરૂ પ્રદીપની પૂછપરછમાં દરરોજ નવા-નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. હવે સામે આવ્યું કે કેટલીક નકલી નોટો સુરતમાં વટાવી દેવામાં આવી હતી. બીજીતરફ નકલી નોટ છાપવા માટે પ્રદીપે ચીનની મુલાકાત પણ લીધી હતી.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:55 PM IST
  • યોગગુરૂ પ્રદીપ અને તેના સાગરીતોની પૂછપરછમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
  • નકલી નોટ છાપવા માટે ચીનથી મંગાવતા હતા કાગળ
  • યોગગુરૂ પ્રદીપ લઈ ચૂક્યો છે ચીનની મુલાકાત

નકલી નોટ કાંડમાં મોટો ખુલાસોઃ યોગગુરૂ પ્રદીપનું ચીન કનેક્શન આવ્યું સામે, એજન્ટ સાથે કરી હતી મુલાકાત

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ અમદાવાદના અમરાઈવાડીમાંથી ઝડપાયેલા ₹2.48 કરોડના નકલી નોટ કાંડમાં દરરોજ નવા અને ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. 10 દિવસના રિમાંડ દરમિયાન ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મુખ્ય આરોપી પ્રદીપ જોટંગિયાના ચાઈના કનેક્શનનો પર્દાફાશ કર્યો છે. યોગ અને દાનના નામે અધર્મનો ખેલ ખેલતો આ ઠગ યોગગુરુ નકલી નોટો છાપવાની હાઈટેક મશીનરી લેવા માટે ચાઇના પણ જઈ આવ્યો હોવાનું ખુલ્યું છે. સુરતની બજારમાં લાખોની નકલી નોટો વટાવી ચૂકેલી આ ગેંગનું નેટવર્ક કેટલું ઊંડું છે? જુઓ આ વિશેષ અહેવાલમાં...

થયા નવા ખુલાસા
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સકંજામાં રહેલા યોગગુરુ પ્રદીપ જોટંગિયા અને તેના સાગરીતો હવે એક પછી એક ગુનાની કબૂલાત કરી રહ્યા છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ગત ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પ્રદીપ ચાઇના ગયો હતો. આ પ્રવાસ પાછળનો હેતુ હાઈ-સિક્યોરિટી થ્રેડ પેપરની ખરીદી અને નકલી નોટો છાપવા માટે વધુ આધુનિક મશીનરી મેળવવાનો હતો. ચાઇનાથી આ પેપર મંગાવવા માટે આરોપીઓએ 17.50 લાખ હવાલા મારફતે મોકલ્યા હોવાની વિગતોએ તપાસ એજન્સી ક્રાઈમ બ્રાંચ ન પણ હોશ ઉડાવી દીધા છે. ચાઇનાથી અત્યાર સુધીમાં સિક્યોરિટી થ્રેડ પેપરના 8 કાર્ટૂન નકલી નોટ છાપવા માટે મંગાવવામાં આવ્યા હતા.

પ્રદીપ અને મુકેશે રચ્યું હતું ષડયંત્ર
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ આખું કાવતરું છ માસ પહેલા અશોક માવાણીના ઘરે પ્રદીપ અને મુકેશે મળીને ઘડ્યું હતું. સિક્યોર પ્રિન્ટ નામની એક ખાસ એપ્લિકેશનથી આ નોટો છાપવામાં આવતી હતી. આ ટોળકીની લાલચ એવી હતી કે જો કોઈ 1 લાખની સાચી નોટો આપે તો સામે 3 લાખની નકલી નોટો આપવાની ડીલ કરવામાં આવતી હતી. અત્યાર સુધીમાં તેઓએ 12 લાખની નોટો છાપી હતી, જેમાંથી 5 લાખની નોટો સુરતની લોકલ બજારમાં વટાવી પણ દીધી છે, જ્યારે બાકીનો જથ્થો પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેકને કારણે બગડી ગયો હતો.

અનેક વૈભવી કાર ખરીદી
સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશનના નામે દાન ઉઘરાવતો પ્રદીપ પોતાની વ્યક્તિગત સંપત્તિ વધારવામાં વ્યસ્ત હતો. છેલ્લા 4 વર્ષથી સંસ્થાનું એકાઉન્ટ એક્ટિવ નથી અને દાનની રકમ તે પોતાના પર્સનલ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરતો હતો. નકલી નોટોના કાળા કારોબારમાંથી તેણે થાર, ફોર્ચ્યુનર, XUV-700 અને વેગનઆર જેવી મોંઘીદાટ ગાડીઓનો કાફલો ઉભો કર્યો હતો. પોલીસ હવે એ તપાસ કરી રહી છે કે પ્રદીપ સાથે ચાઇના જનાર અન્ય એક શખ્સ કોણ હતો અને સિક્યોર પ્રિન્ટ' એપ કોણે બનાવી આપી હતી અને પ્રદીપ ને કોણે આપી છે.

ચીન જઈ કરી ડીલ
પોલીસ રિમાંડ દરમિયાન ખુલાસો થયો છે કે મુખ્ય આરોપી ચાઇના જઈને પેપર અને મશીનરીની ડીલ કરી આવ્યો છે. હવાલાથી 17.50 લાખ મોકલવામાં આવ્યા છે. આરોપીઓએ સુરતની બજારમાં નોટો વટાવી હોવાની પણ કબૂલાત કરી છે. હવે તેની અન્ય મિલકતો અને એપ્લિકેશન બનાવનાર એક્સપર્ટની શોધખોળ કરી રહી છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ શાંતિ અને યોગનો પાઠ ભણાવતા ગુરુજીના વેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું નકલી નોટનું રેકેટ ચલાવતો પ્રદીપ હવે લાંબો સમય જેલના સળિયા ગણશે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ હવે તેના દેશવ્યાપી નેટવર્કને તોડવા કમર કસી રહી છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

