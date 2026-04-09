ચાંદખેડામાં બે બાળકીઓના રહસ્યમય મોત મામલે મોટો ઘટસ્ફોટ, માતા-પિતાના બ્લડ સેમ્પલમાં મળી ઊંઘની દવા
Ahmedabad News: ચાંદખેડા વિસ્તારમા બે માસૂમ બાળકીઓના રહસ્યમય મૉતમાં હવે એક નવો ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે. ઢોંસાનું ખીરું ખાધા બાદ તબિયત લથડતા થયેલા મૉતના આ કેસમાં તપાસ કરી રહેલી પોલીસ અને FSLની ટીમને મહત્વના પુરાવા મળ્યા છે. Z 24 કલાકના એક્સક્લુઝિવ અહેવાલ મુજબ મૃતક બાળકીઓના માતા-પિતાના બ્લડ સેમ્પલના રિપોર્ટમાં ઊંઘની દવાની હાજરી મળી આવી છે.
Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં ચર્ચિત કિસ્સામાં હાલ એક મોટો વળાંક આવ્યો છે. ચાંદખેડામાં બે બાળકીઓના મોત મામલે Z 24 કલાક પર EXCLUSIVE ખબર સામે આવી છે. આ ઘટનામાં માતા-પિતાના બ્લડ સેમ્પલમાંથી ઊંઘની દવાની હાજરી મળી આવતા કેસ એક નવા વળાંક પર આવીને ઉભો રહ્યો છે. માતા-પિતાના બ્લડ સેમ્પલમાં સામાન્ય પ્રમાણમાં ઊંઘની દવાની હાજરી મળી છે, જેના કારણે બાળકોમાં આ જ દવાની હાજરી મળે છે કે નહીં તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ હાલ દરેક પહેલીઓ પર તપાસ કરી રહી છે, જેના કારણે ઘટનામાં કોઈ કાચું ના કપાય. બ્લડ સેમ્પલમાં મળેલી ઊંઘની દવાની હાજરી કઈ રીતે મળે છે તેને લઇને વધુ તપાસ શરૂ કરાઈ છે. જે FSL રિપોર્ટ બાદ જ મોત અંગે સત્ય બહાર આવશે. બીજી બાજુ, પોલીસે માતા-પિતાના નિવેદન નોંધ્યા હતા, જેમાં બન્ને જણાં એક જ રટણ કરી રહ્યા છે કે ખીરુંમાંથી ઢોસા બનાવી ખાદ્યા બાદ બન્ને બાળકીઓના મોત થયા છે.
પોલીસ અને FSLની ટીમને તપાસમાં શું બહાર આવ્યું?
બન્ને બાળકીઓના મૉત બાદ માતા-પિતાની પણ તબિયત બગડી હતી, જેઓની તબિયત તો હાલ હોસ્પિટલમાં સુધારા પર છે. જોકે, તેમના બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે સાચું કારણ જાણી શકાય. માતા-પિતાના લોહીના સેમ્પલમાં સામાન્ય પ્રમાણમાં ઊંઘની દવાની હાજરી જોવા મળી છે, જેના કારણે પોલીસને ક્યાંકને ક્યાંક શંકા ઉદ્દભવી છે. હવે સૌથી મોટો સવાલ એ થાય છે કે શું બાળકીઓના શરીરમાં પણ આ જ દવાની હાજરી હતી? પરંતુ બાળકોના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મોતનું સાચું કારણ સ્પષ્ટ થશે. પોલીસ હાલ એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે માતા-પિતાના શરીરમાં ઊંઘની દવા કઈ રીતે પહોંચી અને શું આ દવાના કારણે જ બન્ને બાળકોના મોત નિપજ્યા છે કે કેમ, તે દિશામાં પોલીસ તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનામાં પોલીસ ક્યાંક કાચું ના કપાય તેના કારણે ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.
પરિવાર વારંવાર જણાવી રહ્યો છે કે ઘરે લાવેલા ખીરું ખાધા બાદ આખી રાત પરિવારની તબિયત બગડી હતી. માતા-પિતાનું અનુમાન છે કે કદાચ ખીરામાં ગરોળી જેવું કોઈ ઝેરી જંતુ પડ્યું હોવાને કારણે આ ઘટના બની હોય. પોલીસે હવે માતા-પિતાના નિવેદન બાદ FSL (Forensic Science Laboratory) રિપોર્ટનો સહારો લીધો છે. ખીરું વેચનાર દુકાનદાર પાસેથી જે અન્ય ગ્રાહકોએ ખીરું લીધું હતું, તેમના પણ નિવેદન લેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ અન્ય કોઈ ગ્રાહકને આવી તકલીફ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું નથી. હાલમાં ચાંદખેડા પોલીસ અને ફોરેન્સિક એક્સપર્ટ્સ આ તમામ દિશામાં તપાસ કરી રહ્યા છે. FSLનો ફાઈનલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આ રહસ્યમય મોત પરથી પડદો ઊંચકાશે.
