/અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ મામલે મોટા સમાચાર : એક મહિનામાં આવી જશે રિપોર્ટ

Ahmedabad Plane Crash Report Update : ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટી ખાતે આયોજિત એરક્રાફ્ટ લર્નિંગ એન્ડ ફાઈનાન્સ સમિટ 2.0 માં કેન્દ્રીય ઉડ્ડયન મંત્રી રામમોહન નાયડુએ અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના રિપોર્ટ અંગે મહતવની માહિતી આપી. ગત વર્ષે 12 જુને અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયાનું પ્લેન ક્રેશ થયું હતું, ત્યારે જાણી લો ક્યારે આવશે તેનો રિપોર્ટ
Ahmedabad News : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ મામલે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્રીય એવિયેશન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ પ્લેન ક્રેશ રિપોર્ટ અંગે માહિતી આપતા કહ્યું કે, પ્લેન ક્રેશની તપાસ અંતિમ તબક્કામાં છે. આગામી 1 મહિનામાં અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશનો રિપોર્ટ આવી શકે છે.
ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટી ખાતે એરક્રાફ્ટ લર્નિંગ એન્ડ ફાઈનાન્સ સમિટ 2.0 નું આયોજન કરાયું છે. જેમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, કેન્દ્રીય મંત્રી કે રામ મોહન નાયડુ ઉપસ્થિત રહ્યાં. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય ઉડ્ડયન મંત્રાલયના મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના રિપોર્ટ વિશે માહિતી આપી હતી. તેઓએ વધુમાં કહ્યું કે, ઘણી બધી એજન્સીઓ અને AAIB હાલ તપાસ કરી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારથી પણ તમામ સહાય અત્યાર સુધી પૂરી પાડવામાં આવી છે. તપાસ હવે અંતિમ તબક્કામાં છે,
તો એરોપ્લેન ક્રેશ થવાના કિસ્સામાં ભોગ બનનારા લોકો સાથે સંપર્ક ન થતો હોવા અંગે કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, જે સ્થિતિ છે તેનું મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે. વળતર મળે તેની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. યોગ્ય રીતે તેમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
સરકાર રિપોર્ટ માટે તમામ મદદ કરી રહી છે - ઉડ્ડયન મંત્રી
આ પહેલા સિવિલ એવિયેશન મનિસ્ટર રામમોહન નાયડુએ માર્ચ મહિનામાં રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે, એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ AI171 ક્રેશની તપાસ તેજ ગતિથી આગળ વધી રહી છે. તપાસ રિપોર્ટ એક વર્ષની અંદર આવી જશે. રાજ્યસભામાં પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન મંત્રીએ આ જવાબ આપ્યો હતો. તેઓએ કહ્યું હતું કે, સરકાર એરક્રાફ્ટ એક્સીન્ડટ ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્યૂરોને તમમ જરૂરી મદદ કરી રહી છે, જે તપાસ કરે છે.
12, જુને ક્રેશ થયુ હતું એર ઈન્ડિયાનું પ્લેન
ગત વર્ષે જુન મહિનામાં AI171 એર ઈન્ડિયાનું પ્લેન અમદાવાદમાં ક્રેશ થયું હતું. અમદાવાદથી લંડન ગૈટવિક માટે નીકળેલી ફ્લાઈટ AI171 ઓપરેટ કરનારુ બોઈંગ 787-8 એરક્રાફ્ટ 12 જુન, 2025 ના રોજ ટેકઓફ કર્યાના ગણતરીના સેકન્ડ્સમાં જ ક્રેશ થયું હતું, જેમાં 241 મુસાફરો અને ક્રુ મેમ્બર્સ સહિત કુલ 260 લોકો સવાર હતા. આ તમામના મોત નિપજ્યા હતા, જેમાં માત્ર એક મુસાફર બચી શક્યો હતો. આ અકસ્માતની તપાસ AAIB કરી રહ્યું છે.
