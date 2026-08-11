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આનંદનગર PG રેપ કેસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો, વગર લાયસન્સે સિક્યુરિટી એજન્સી ચલાવતા માલિક સામે ગુનો દાખલ

Ahmedabad News: શહેરના આનંદનગર વિસ્તારમાં આવેલી ગર્લ્સ પીજી (PG)માં બનેલી બળાત્કારની ગંભીર ઘટના બાદ પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે. આ કેસની તપાસ દરમિયાન સિક્યુરિટી એજન્સીની ઘોર બેદરકારી સામે આવતા પોલીસે વગર લાયસન્સે એજન્સી ચલાવતા માલિક સામે કાયદેસરનો ગુનો દાખલ કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:36 AM IST
આનંદનગર PG રેપ કેસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો, વગર લાયસન્સે સિક્યુરિટી એજન્સી ચલાવતા માલિક સામે ગુનો દાખલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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