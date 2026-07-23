/અમદાવાદ પર સૌથી મોટો ખતરો; આજ કરતાં પણ કાલે પડશે ભારેથી અતિભારે વરસાદ! ચક્રવાતી વાદળો અમદાવાદ પર સ્થિર

Ahmedabad Heavy Rains: અમદાવાદમાં આજે સવારથી વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે સમગ્ર પશ્ચિમ અમદાવાદ જળબંબાકાર થઈ ગયું છે. પશ્ચિમ અમદાવાદમાં એવો કોઈ વિસ્તાર નહીં હોય કે જ્યાં વરસાદી પાણી ના ભરાયા હોય. શહેરની આવી સ્થિતિ માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર બંછાનિધી પાની વધુ વરસેલા વરસાદને જવાબદાર ગણે છે. જો કે, તેમણે કહ્યું કે, અમદાવાદમાં વરસાદને યલો એલર્ટ હતું. જે હવે રેડ એલર્ટમાં ફેરવાયું છે. આ રેડ એર્લટ પણ આગામી 3 દિવસ સુધી રહેશે.
ગુજરાત પર 4 સિસ્ટમ સક્રિય
હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી 7 દિવસ વરસાદી માહોલ રહેશે. આગામી 48 કલાક ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 4 સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, અપર એર સાકલોનીક સર્ક્યુલેશન, શેયર ઝોન, મોંનસુન ટ્રફનો સમાવેશ થાય છે. આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, મહિસાગર, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, ભાવનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે.
ચક્રવાતી વાદળો સ્થિર: આજ કરતાં કાલે પડી શકે છે વધુ ભયંકર વરસાદ
હવામાન વિભાગ અને તંત્રની ચિંતામાં વધારો કરતા સમાચાર એ છે કે અમદાવાદ પર ચક્રવાતી વાદળો સ્થિર થઈ ગયા છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે આજ કરતાં આવતીકાલે ભારેથી અતિભારે વરસાદપડવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ માટે જે પહેલાં 'યલો એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, તેને હવે વધારીને આગામી 3 દિવસ માટે 'રેડ એલર્ટ'માં ફેરવી દેવામાં આવ્યું છે.
પશ્ચિમ અમદાવાદની હાલત કફોડી: મ્યુનિસિપલ કમિશનરની કબૂલાત
સ્થિતિ અંગે માહિતી આપતાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધી પાનીએ કબૂલાત કરી હતી કે પશ્ચિમ અમદાવાદના વિસ્તારોમાં વરસાદે ભારે તારાજી સર્જી છે. સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં એસ.જી. હાઇવે, સાયન્સ સિટી, થલતેજ, અને બોડકદેવનો સમાવેશ થાય છે. પશ્ચિમ અમદાવાદનો એક પણ એવો વિસ્તાર બાકી નથી જ્યાં વરસાદી પાણી ભરાયા ન હોય. મ્યુનિસિપલ કમિશનરે શહેરની આવી સ્થિતિ માટે ટૂંકા ગાળામાં પડેલા અત્યંત ભારે વરસાદને જવાબદાર ગણાવ્યો હતો.
તંત્ર એલર્ટ મોડ પર: પાણી ઉતારવા પંપ કામે લગાડાયા
'રેડ એલર્ટ'ની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) નું તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે વોટર લોગિંગ (પાણી ભરાવાની) સમસ્યા ઉકેલવા માટે ડીવોટરિંગ પંપ કામે લગાડી દેવાયા છે. શહેરમાંથી પાણી ઝડપથી ઓસરે તે માટે મેન્યુઅલ અને પંપિંગ એમ બંને પ્રકારે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે."
સાબરમતી નદીમાં વધુ પાણી આવવાની શક્યતા: વાસણા બેરેજના ગેટ ખોલાયા
હવામાનની આગાહી મુજબ આવતીકાલે 24મી જુલાઈ અને પરમદિવસે 25મી જુલાઈ ના રોજ સાબરમતી નદીમાં ઉપરવાસમાંથી વધુ પાણી આવવાની પૂરતી સંભાવના છે. આ સ્થિતિને પૂર્વતૈયારીના ભાગરૂપે પહોંચી વળવા માટે વાસણા બેરેજના તમામ ગેટ ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે. સાબરમતી નદીના પાણીનું સ્તર 'લોએસ્ટ લેવલ' (સૌથી નીચલા સ્તર) સુધી ઘટાડવાની કામગીરી ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી આગામી દિવસોમાં આવનારા વધારાના પાણીને સમાવી શકાય.
આગામી 3 દિવસ 'રેડ એલર્ટ' હોવાથી અને ચક્રવાતી વાદળોને કારણે વધુ ભયંકર વરસાદની શક્યતા હોવાથી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.