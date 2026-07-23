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અમદાવાદ પર સૌથી મોટો ખતરો; આજ કરતાં પણ કાલે પડશે ભારેથી અતિભારે વરસાદ! ચક્રવાતી વાદળો અમદાવાદ પર સ્થિર

Ahmedabad Heavy Rains: અમદાવાદ શહેરમાં આજે સવારથી જ વરસેલા ધોધમાર વરસાદે સમગ્ર જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ અમદાવાદમાં મેઘરાજાએ એવો કોપ વર્તાવ્યો છે કે સમગ્ર વિસ્તાર જળમગ્ન થઈ ગયો છે. બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં જ શહેરમાં સરેરાશ 6 ઈંચ સુધીનો ભારે વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે અને હજુ પણ મેઘમહેર સતત ચાલુ રહેતા વરસાદી આંકડો વધુ વધવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:44 PM IST
અમદાવાદ પર સૌથી મોટો ખતરો; આજ કરતાં પણ કાલે પડશે ભારેથી અતિભારે વરસાદ! ચક્રવાતી વાદળો અમદાવાદ પર સ્થિર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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