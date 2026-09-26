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ભાજપ તો મારું ઘર છે, થોડો સમય ઝઘડો થયો હતો! : ક્યારેક પક્ષ સામે આક્રમક રહેનાર હાર્દિક પટેલના બદલાયા સૂર, પોડકાસ્ટમાં મોટા ખુલાસા

ગુજરાતની રાજનીતિમાં એક સમય એવો હતો જ્યારે પાટીદાર અનામત આંદોલનના જોશમાં હાર્દિક પટેલ ખુલ્લા મંચ પરથી સરકાર અને ભાજપ સામે આક્રમક તેવર દેખાડતા હતા. એમને બોલવામાં ભાજપના એક પણ દિગ્ગજ નેતાને બાકાત રાખ્યો નહોતો. હિટલર અને ફોઈબા તો વારંવાર શબ્દો આવી જતા....સમય બદલાયો છે, આંદોલન પૂરું થયું છે અને આજે હાર્દિક પટેલ ખુદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય છે. ઝી 24 કલાકના પોડકાસ્ટ 'બ્લેક કોફી વિથ દીક્ષિત સોની'માં હાર્દિક પટેલે પોતાના ભૂતકાળ, આંદોલનના દિવસો અને ભાજપમાં પોતાની 'ઘર વાપસી' અંગે એકદમ બેબાક અને ખુલ્લા દિલથી વાતો કરી છે.

Written ByViral Raval
Published: Sep 26, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 02:18 PM IST
ભાજપ તો મારું ઘર છે, થોડો સમય ઝઘડો થયો હતો! : ક્યારેક પક્ષ સામે આક્રમક રહેનાર હાર્દિક પટેલના બદલાયા સૂર, પોડકાસ્ટમાં મોટા ખુલાસા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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