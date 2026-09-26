/ભાજપ તો મારું ઘર છે, થોડો સમય ઝઘડો થયો હતો! : ક્યારેક પક્ષ સામે આક્રમક રહેનાર હાર્દિક પટેલના બદલાયા સૂર, પોડકાસ્ટમાં મોટા ખુલાસા

ઝી 24 કલાકના પોડકાસ્ટ 'બ્લેક કોફી વિથ દીક્ષિત સોની'માં ઇન્ટરવ્યુંની શરૂઆતમાં 2015ના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડના એ દિવસોને યાદ કરવામાં આવ્યા, જ્યારે 20 વર્ષની નાની ઉંમરે હાર્દિક પટેલે લાખો યુવાનોને એકઠા કર્યા હતા. જવાનીનું જોશ, આંખોમાં આક્રમકતા અને લડવાની ખુમારી વિશે વાત કરતા હાર્દિકે સ્વીકાર્યું કે સમયની સાથે ઘણું બધું બદલાયું છે.
તેમણે કહ્યું કે, "2015માં સમાજ માટે લડાઈ આક્રમક હતી કારણ કે તે સરકાર સામે હતી. આજે એક ધારાસભ્ય તરીકે વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રક્રિયા અલગ હોય છે. બોલવું ખૂબ સહેલું હોય છે, પણ જમીન પર કામ કરવું બહુ અઘરું હોય છે."
"આંદોલન કોઈ એક વ્યક્તિનું લોન્ચિંગ પેડ નહોતું, સમાજને મોટા લાભ મળ્યા છે"
લોકો દ્વારા એવા સવાલો પૂછવામાં આવે છે કે આંદોલનનો સૌથી મોટો ફાયદો માત્ર હાર્દિક પટેલને ધારાસભ્ય બનવા માટે મળ્યો, ત્યારે હાર્દિકે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જવાબ આપ્યો હતો કે આંદોલન કોઈ એક વ્યક્તિનું લોન્ચિંગ પેડ નહોતું.
તેમણે યાદ અપાવ્યું કે EWS (આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ) અનામતને કારણે આજે ગરીબ ઘરનો દીકરો સરકારી નોકરી મેળવી રહ્યો છે.
વિદેશમાં (અમેરિકા, યુકે, જોર્જિયા વગેરેમાં) ભણવા જતી દીકરીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે સરકાર 15 લાખ રૂપિયા સુધીની 0% વ્યાજની લોન આપે છે. સમગ્ર દેશમાં 10% અનામતનો બંધારણીય સુધારો લાગુ થયો છે. આંદોલનકાળના સંઘર્ષને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે, "લોકોને માત્ર એવું દેખાય છે કે હાર્દિક ધારાસભ્ય બની ગયો, પણ મારી પર 32 કેસ થયા હતા અને હું 13 મહિના સુધી જેલમાં રહ્યો હતો."
સૌથી મોટો ખુલાસો: "ભાજપ તો મારું ઘર છે, થોડો સમય ઝઘડો થયો હતો!"
જ્યારે ઇન્ટરવ્યુમાં એ વાત પર ચર્ચા થઈ કે જે નેતા ક્યારેક ભાજપને જાહેર મંચ પરથી તીખા શબ્દો અને ગાળો આપતા હતા, તેઓ આજે શિસ્તબદ્ધ ભાજપના ધારાસભ્ય છે. આના પર હાર્દિક પટેલે ખૂબ જ સરળ અને ઘરગથ્થુ ઉદાહરણ આપતા કહ્યું:
"જુઓ, ભાજપ અમારા લોહીમાં છે, પરિવારથી માંડીને બધા લોકોમાં... એટલે આ કઈ નવું નથી. આ અમારું ઘર છે અને ઘરમાં પાછા આવ્યા છીએ. થોડા સમય માટે ઝઘડો કર્યો હતો. ઘણીવાર ઘરમાં એવું બને કે પપ્પા ગુસ્સે થઈને એમ કહે કે જા તારું કોઈ કામ નથી, ઘરની બહાર જતો રે થોડો સમય... અને પછી પપ્પા જ એમ કહે કે બેટા આવી જા આપણે ઘરમાં, આજ જમવાનું મસ્ત મમ્મીએ બનાવ્યું છે! આ પરિવાર છે, અને પરિવારમાં આવી નાની-મોટી બાબતો હોઈ શકે."
આંદોલનકારી સ્વભાવથી લઈને પરિપક્વ રાજકારણી સુધીની સફર
હાર્દિકે અંતમાં જણાવ્યું કે લગ્ન થયા, પરિવાર થયો અને સમય સાથે તેઓ વધુ પરિપક્વ બન્યા છે. હવે માત્ર 'હલ્લો' કરવા કે રોડ પર દેખાદેખી કરવાથી પ્રશ્નો નથી ઉકેલાતા, પરંતુ ધારાસભ્ય તરીકે સરકારમાં બેસીને મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ સીધી રજૂઆત કરીને ખેડૂતોના પ્રશ્નો, દીકરીઓની સુરક્ષા અને વિકાસના કાર્યોને પાર પાડવા એ જ સાચી જનસેવા છે.
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