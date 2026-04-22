ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:29 AM IST
  • દરિયાપુર વિધાનસભામાં આવતા વોર્ડમાં કર્યો પ્રચાર
  • જય શ્રી રામના નારા સાથે સંબોધનની કરી શરૂઆત
  • મંદિરો, પોળ અને ઇતિહાસને જાળવી રાખવાનો છેઃ સંઘવી
  • 'કોંગ્રેસના શાસનમાં લતીફનું અમદાવાદ તરીકે ઓળખાતું'

'કોંગ્રેસની એક પણ "ચૌદશ" ચૂંટાવી ન જોઈએ, જો ચૂંટાઈ તો મોડે સુધી નવરાત્રી બંધ કરાવશે': હર્ષ સંઘવી

Ahmedabad Local Body Election 2026: સ્થાનિક સ્વરાજની આગામી ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે ગુજરાતના ડેપ્યૂટી સીએમ હર્ષ સંઘવીએ અમદાવાદના દરિયાપુર વિધાનસભા હેઠળ આવતા ઘી કાંટા વિસ્તારમાં એક વિશાળ જનસભાને સંબોધિત કરી હતી. ભાજપના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં યોજાયેલી આ સભામાં સંઘવીએ કાયદો-વ્યવસ્થા અને ઈતિહાસના મુદ્દે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.

ચૂંટણી સભાની શરૂઆત 'જય શ્રી રામ' ના નારા સાથે કરતા હર્ષ સંઘવીએ દરિયાપુરની જનતાનો આભાર માન્યો હતો. હર્ષ સંઘવીએ ભૂતકાળની યાદ અપાવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસના શાસનમાં આ શહેર 'લતીફના અમદાવાદ' તરીકે ઓળખાતું હતું. સંઘવીએ આક્રમક સુરક્ષિત વાતાવરણની વાત કરતા કહ્યું હતું કે એક સમય હતો જ્યારે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રામાં રથને બુલેટપ્રૂફ બનાવવા પડતા હતા. આજે ભાજપનું શાસન છે અને કોઈની તાકાત નથી કે રથયાત્રા સામે આંખ ઊંચી કરીને પણ જોઈ શકે. અમે તમામ 'દાદા'ઓને ઘરભેગા કરી દીધા છે."

ધંધુકાની ઘટના અને બુલડોઝર રાજ
હર્ષ સંઘવીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "દરિયાપુર માત્ર એક વિધાનસભા નથી, પણ તે ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિની સાક્ષી છે. આ એ જ ધરતી છે જ્યાંથી લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલે પોતાના સામાજિક જીવનની શરૂઆત કરી નગરપાલિકાના પ્રમુખ બન્યા હતા. આપણો ઉદ્દેશ્ય અહીંના મંદિરો, પોળ અને વિરાસતને સાચવીને આધુનિકતા તરફ આગળ વધવાનો છે." 

ધંધુકાના ધર્મેશ ભરવાડની હત્યાનો ઉલ્લેખ કરતા હર્ષ સંઘવીએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી હતી કે, ગુંડા તત્વો સામેની કાર્યવાહી અટકશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે, "બુલડોઝર અત્યારે ધંધુકા પહોંચ્યું છે અને ધીરે ધીરે રાજ્યના દરેક ખૂણે પહોંચશે જ્યાં અન્યાય થયો હશે. અમે હજારો હેક્ટર જમીન ગુંડાઓ પાસેથી છોડાવી પ્રજા માટે ખુલ્લી કરી છે. આવા તત્વોને બચાવવા વાળા ભલે મારું નામ લેતા હોય, પણ પ્રજાની સુરક્ષા મારી પ્રાથમિકતા છે."

'નવરાત્રી બંધ કરાવી દેશે'
મતદારોને જાગૃત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જો કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓ ચૂંટાશે તો તેઓ તમારી સંસ્કૃતિ અને તહેવારો પર રોક લગાવશે. તેમણે ટકોર કરી કે કોંગ્રેસની એક પણ 'ચૌદશ' (ઉમેદવાર) ચૂંટાવી ન જોઈએ. જો તેઓ આવશે તો મોડે સુધી ચાલતી નવરાત્રી બંધ કરાવશે. ભાજપના શાસનમાં જ તમે વટથી તહેવારો ઉજવી શકો છો.

નોંધનીય છે કે, હર્ષ સંઘવીએ સભાના અંતમાં દરેક કાર્યકર અને નાગરિકને અપીલ કરી હતી કે ગમે તેવી ગરમી કે કપરી સ્થિતિ હોય, પણ એકપણ મતદાર મતદાન કર્યા વગર રહેવો જોઈએ નહીં. આ સભામાં ભાજપના હોદ્દેદારો અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

