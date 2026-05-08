/એક બેકાર, કોરિયોગ્રાફર, ડિલીવરી બોય અને નાના વેપારીએ ભેગા મળીને શરૂ કર્યું બોગસ કોલ સેન્ટર, પછી...

Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : ગુજરાતમાં નકલી કોલ સેન્ટરનો જાણે રાફડો ફાટ્યો હોય તેવા કિસ્સા સામે આવી રહ્યાં છે. અમદાવાદ પોલીસે વધુ એક બોગસ કોલ સેન્ટર પકડી પાડ્યું છે. ગુજરાતમાં બેસેલા અસામાજિક તત્વો વિદેશના નાગરિકોને કોલ સેન્ટરના નામે છેતરપીંડી કરવાના કિસ્સામાં વધુ એક ઉમેરો થયો છે.
નરોડા વિસ્તારમાં ચાલતું હતું બોગસ કોલ સેન્ટર
અમદાવાદ શહેરના નરોડા વિસ્તારમાં ચાલતા આંતરરાષ્ટ્રીય અમેરિકન બોગસ કોલ સેન્ટર નરોડા પોલીસે ઝડપી પાડ્યું છે. આરોપીઓ એડવાન્સ અમેરિકા નામની લોન કંપનીના કર્મચારી બની અમેરિકન નાગરિકોને લોન આપવાની લાલચ આપીને પ્રોસેસિંગ ફી અને ગિફ્ટ કાર્ડના નામે ડોલર પડાવીને છેતરપીંડી આચરતા હતા. બોગસ કોલ સેન્ટર પર નરોડા પોલીસે રેડ પાડી એક સગીર સહિત 5 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓ પાસેથી લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન, ગૂગલ વોઇસ એપ્લિકેશન, ફેક લેટરપેડ અને અમેરિકન નાગરિકોના ડેટા સહિત કુલ રૂ.2.17 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને હજુ 3 ફરાર આરોપીઓની પણ શોધખોળ શરૂ કરી છે.
પોલીસે બાતમીના આધારે તપાસ કરી હતી
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ બોગસ કોલસેન્ટર ચાલુ કર્યાના 3 દિવસમાં જ પોલીસની રડારમાં આવી ગયા અને રંગે હાથ ઝડપાય ગયા છે. નરોડા પોલીસને બાતમી મળી હતી કે એસપી રિંગ રોડ પર આવેલા ઇવાન-3ના બ્લોક બી-2ના ફ્લેટ નંબર 607માં ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ચાલી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે નરોડા પોલીસે ફ્લેટ પર રેડ કરતા 4 યુવક અને એક સગીર લેપટોપ અને મોબાઈલ દ્વારા અમેરિકન નાગરિકો સાથે વાત કરતા હતા. નરોડા પોલીસની તપાસમાં મનિષ અંસાની, કૃણાલ ચાવલા, દિનેશ કલ્યાણી, જયેશ મકવાણા અને એક સગીરની ધરપકડ કરવામાં આવી અને પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
કેરળ અને ગોવામાં પણ કોલ સેન્ટરમાં કામ કરી ચૂક્યા છે
નરોડા પોલીસની પૂછ પરછ દરમિયાન ની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ અમેરિકન નાગરિકોના ટેલીગ્રામ ના ગ્રુપ થકી મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેઈલ ડેટા મેળવી Advance America નામની લોન કંપનીના ઓફિસર તરીકે ખોટી ઓળખ આપતા હતા. અને અમેરિકન નાગરિક સાથે વાત કરવા માટેથી ગુગલ વોઇસ એપ્લિકેશન મારફતે અમેરિકન નાગરિકોને ફોન કરી તેમની પાસે SSN નંબર અને ID પ્રૂફ મેળવતા હતા અને ત્યારબાદ લોન મંજૂર થઈ હોવાના ફેક લેટરપેડ મોકલી વિશ્વાસમાં લઈ લોન પ્રોસેસિંગ ફીના બહાને ડોલરમાં ગિફ્ટ કાર્ડ મંગાવતા હતા. ડોલરમાં ગિફ્ટ કાર્ડ મળી ગયા બાદ ફરાર આરોપી મયુર મંગલાણી, સુજલ મંગલાણી અને આશિષ ઉર્ફે કેવિનને મોકલવામાં આવતા હતા. જે તેને ભારતીય રૂપિયામાં ફેરબદલ કરી નફો કમાતા હતા અને આ ઝડપાયેલા આરોપીઓને 20 ટકા કમિશન આપતા હતા. નરોડા પોલીસના હાથે ઝડપાયેલ મુખ્ય આરોપી મનિષ અંસાની અગાઉ કેરળ અને ગોવામાં પણ કોલ સેન્ટરમાં કામ કરી ચૂક્યો હોવાનું નરોડા પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે. મનિષ બેકાર હતો, જયેશ મકવાણા કોરિયોગ્રાફર તરીકે કામ કરતો હતો, કૃણાલ ચાવલા વેપાર સાથે સંકળાયેલો હતો જ્યારે દિનેશ કલ્યાણી ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતો હતો હું નું પણ સામે આવ્યું છે.
ત્રણ આરોપી હજી પણ ફરાર
ઝોન-4ના ડીસીપી અતુલકુમાર બંસલે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, નરોડા પોલીસે બોગસ કોલ સેન્ટર વાળી જગ્યા પરથી અલગ અલગ મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યા છે ત્યારે ફરાર આરોપીઓ મયુર મંગલાણી, સુજલ મંગલાણી અને આશિષ ઉર્ફે કેવિનની શોધખોળ હાથ ધરી છે. હાલ નરોડા પોલીસે આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી સમગ્ર નેટવર્ક ક્યાં થી ચાલતું હતું તેની પણ તપાસ શરૂ કરી છે અને અત્યાર સુધીમાં આ બોગસ કોલ સેન્ટર ચલાવતી ગેંગ દ્વારા કેટલા ડોલર પડાવવા માં આવ્યા છે તેનો હિસાબ મેળવાની શરૂવાત કરી છે