/પાણીપુરીમાંથી હાડકું નીકળ્યું! અમદાવાદમાં પાણીપુરીના શોખીનો સાવધાન, યુવતીના કડવા અનુભવનો વીડિયો વાયરલ

Bone Found In Panipuri : અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં કૃષ્ણા ભેલ પકોડી સેન્ટર પર પાણીપુરી ખાવા ગયેલી યુવતીને કડવો અનુભવ થયો, પાણીપુરી ખાતા સમયે તેના પ્લેટમાંથી હાડકું નીકળ્યું હતું, આ બાદ યુવતીએ વીડિયો બનાવી વાયરલ કર્યો, પરંતું હજી સુધી આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કોઈ એક્શન લેવાયું નથી
Ahmedabad News : પાણીપુરીના શોખીનોએ હવે સાવધાન થઈ જવાની જરૂર છે. પાણીપુરી ખાતા પેહલાં સો વાર વિચાર કરવાનો સમય આવ્યો છે. અમદાવાદમાં પાણીપુરીમાંથી હાડકું નીકળ્યું છે. શહેરના રાણીપ પાસે પાણીપુરીની લારીમાંથી નાનકડું હાડકું નીકળ્યું હતું. કૃષ્ણા ભેલ પકોડી સેન્ટરનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જોકે, સવાલ એ છે કે આખરે આ કોનું હાડકું છે.
રાણીપમાં બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ પાસે ટ્રાન્સક્યૂબ પ્લાઝા પાસે ઉભી રાખવામાં આવતી કૃષ્ણા ભેલ પકોડી સેન્ટરનો આ વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં એક યુવતી કહી રહી છે કે, અમે અહી પકોડી ખાવા આવ્યા હતા. મારી માતાએ પહેલી પકોડી ખાધી તો તેમાંથી વાળ નીકળ્યો, તો અમે એવું વિચાર્યું કે ચલો જવા દઈએ. એ અમારી ભૂલ હતી. મારી છેલ્લી પકોડીમાંથી હાડકુ નીકળ્યું છે. અમે પકોડીવાળાને બતાવ્યું તો કહે છે કે આ લાકડુ છે. તેના બાદ અમારી સાથે પકોડી ખાનારા ચાર લોકોને બતાવ્યું. તે લોકોએ પણ હાડકું હોવાનું સ્વીકાર્યું. હવે કહે છે કે, મને માફ કરી દો. હાડકું ઉડીને આવ્યું હશે.
મારી જિંદગીમાં અમે ક્યારેય નોન-વેજ ખાધુ નથી, અને આજે હાડકું અમારા મોઢામાં આવી ગયું. આના જવાબદાર કોણ. અમે તમામ જગ્યાએ ફરિયાદ કરી, પણ કંઈ નથી થયું.
શુક્રવારે બનેલી આ ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જોકે, યુવતીના ફરિયાદ બાદ પણ રાણીપ પાસે ઉભા રહેતા ક્રિષ્ના ભેળ પકોડીવાળા સામે હજી પણ કોઈ એક્શન લેવાયું નથી. ન તો આરોગ્ય વિભાગ તરફથી પગલાં લેવાયા.