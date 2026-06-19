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  • /24 વર્ષીય દીકરી કાજલબેનના અંગદાનથી અન્ય દર્દીઓને મળ્યું નવજીવન; ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પરિવારને કર્યા સલામ

24 વર્ષીય દીકરી કાજલબેનના અંગદાનથી અન્ય દર્દીઓને મળ્યું નવજીવન; ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પરિવારને કર્યા સલામ

માનવતા અને ત્વરિત પોલીસ સંકલનનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડતા ગાંધીનગર પોલીસ દ્વારા ગુરૂવારે એક સફળ ગ્રીન કોરિડોરનું આયોજન કરીને એક બ્રેઈન ડેડ યુવતીના અમૂલ્ય અંગોને સમયસર અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચાડીને પ્રશંસનીય કામગીરી કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:59 AM IST
24 વર્ષીય દીકરી કાજલબેનના અંગદાનથી અન્ય દર્દીઓને મળ્યું નવજીવન; ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પરિવારને કર્યા સલામ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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24 વર્ષીય દીકરી કાજલબેનના અંગદાનથી અન્ય દર્દીઓને મળ્યું નવજીવન; ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ
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