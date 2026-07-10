/અમદાવાદ પોલીસનું ફિલ્મી ઓપરેશન: દિયરની પ્રેમિકાએ વેર વાળવા 5 વર્ષની ભત્રીજીનું કર્યું અપહરણ, અમીરગઢ બોર્ડરથી ઝડપાઈ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: એક તરફ અમદાવાદ શહેર પોલીસ રથયાત્રાની સુરક્ષા તૈયારી કરવા માં લાગી છે ત્યારે જ ગઈ સાંજે શહેરકોટડા પોલીસે સ્ટેશન વિસ્તાર માં આવેલ સરસપુરના માધુભાઈ મીલ કમ્પાઉન્ડના છાપરામાં થી 5 વર્ષીય બાળકી નું અપહરણ થયા નું સામે આવ્યું હતું. જો સમગ્ર ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો ફરિયાદી જમીનબાનું અન્સારી તેમના પતિ મુક્દલ અન્સારી સાથે રહે છે. તેમની 5 વર્ષની દીકરી રાબીયા ઉર્ ઘર પાસે રમી રહી હતી ત્યારે ગુમ થઈ ગઈ હતી.
આ અપહરણ પાછળની કહાની ખૂબ જ ચોંકાવનારી
ફરિયાદી જબીનાબાનુના દિયર અબ્દુલના લગ્ન રાણીખાતુન સાથે થયેલા છે. પરંતુ, ત્રણ મહિના પહેલા અબ્દુલ ઝારખંડથી પોતાની પ્રેમિકા સાહીબાખાતુનને ભગાડી લાવ્યો હતો અને આ જ ઘરમાં સાથે રાખતો હતો. ગત 8 જુલાઈના રોજ પત્ની રાણીખાતુન અને પ્રેમિકા સાહીબાખાતુન વચ્ચે ઘરમાં રહેવા બાબતે ભયંકર ઝઘડો થયો હતો અને આ ઝગડા ની અદાવતમાં જેઠ જેઠાણીની 5 વર્ષ ની દીકરી રાબિયા નું અપહરણ કરી ને ફરાર થઈ ગઈ હતી આ બનાવ શહેરકોટડા પોલીસ ના ધ્યાને 6.30 વાગ્યાની આસપાસ આવ્યો હતો અને સમગ્ર ગુના નો ભેદ 9.15 વાગ્યે ઉકેલી નાખવા માં આવ્યો હતો.
પરિવારના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ
મહિલા આરોપી સાહીબાખાતુ નટએ પારિવારિક ઝઘડાની અદાવત રાખીને 9 જુલાઈના રોજ સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ જ્યારે જબીનાબાનુ ઘરમાં રસોઈ બનાવતા હતા, ત્યારે પ્રેમિકા સાહીબાખાતુન બહાર રમી રહેલી 5 વર્ષની રાબીયાને લઈને ફરાર થઈ ગઈ હતી. શરૂઆતમાં પરિવારને એમ થયું કે કદાચ જમવાનું માંગવા સાથે લઈ ગઈ હશે. પરંતુ બપોરે 2 વાગ્યે દિયર અબ્દુલે ફોન કરીને કહ્યું કે, સાહીબા રાબીયાને લઈને ક્યાંક જતી રહી છે ત્યારે પરિવારના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ ત્યારે શહેરકોટડા જે સાંજે જાણ કરવા માં આવે છે અને શહેર કોટડા પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી ને સીસી ટીવી સહિત ટેકનિકલ માહિતી પર કામ કરવા નું ચાલુ કર્યું હતું જેમાં ગીતા મંદિર અને કાલુપુર સ્ટેશને ભારે શોધખોળ બાદ મહિલા આરોપી રાજસ્થાન બસ માં જતી હોવા ની માહિતી મળી હતી.
સાહીબાખાતુનની ધરપકડ કરી બાળકી રાબીયાનો કબજો મેળવ્યો!
બાળકીના અપહરણ બાદ શહેર કોટડા પોલીસ એક્શનમા હતી અને બાતમી સાથે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપી મહિલાનું લોકેશન ટ્રેક થયું હતું જેમાં જાણવા મળ્યું કે મહિલા આરોપી બાળકી ને લઈ ને આરોપી મહિલા બસ મારફતે રાજસ્થાન થઈ ને બિહાર તરફ ભાગી રહી છે શહેરકોટડા પોલીસે તાત્કાલિક પાલનપુર પોલીસ ને જાણ કરી અને અમીરગઢ બોર્ડર પર નાકાબંધી કરાવી ખાનગી બસને ઉભી રાખીને પોલીસે આરોપી સાહીબાખાતુનની ધરપકડ કરી બાળકી રાબીયાનો સહીસલામત કબજો મેળવી લીધો હતો.
આરોપી મહિલા અપહરણ કરીને પહેલા અજમેર જવાની હતી..
ત્યારે પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી મહિલા અપહરણ કરીને પહેલા અજમેર દર્શન કરવા જવાની હતી. જોકે, પોલીસ હવે એ દિશામાં સઘન તપાસ કરી રહી છે કે શું આ બાળકીને ભીખ માંગવાના વ્યવસાયમાં ધકેલવા કે પછી તેને વેચી દેવાના ઇરાદાથી અપહરણ કરાયું હતું કે પારિવારિક ઝગડાની અદાવતમાંજ જ બાળકી નું અપહરણ કર્યું હતું