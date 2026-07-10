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અમદાવાદ પોલીસનું ફિલ્મી ઓપરેશન: દિયરની પ્રેમિકાએ વેર વાળવા 5 વર્ષની ભત્રીજીનું કર્યું અપહરણ, અમીરગઢ બોર્ડરથી ઝડપાઈ

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં એક પારિવારિક ઝઘડાએ એક 5 વર્ષની માસૂમ બાળકીનો જીવ તાળવે ચોંટાડી દીધો હતો. અમદાવાદના શહેર કોટડા વિસ્તારમાં દિયરની જ પ્રેમિકાએ બદલો લેવાની ભાવનાથી 5 વર્ષની ભત્રીજીનું અપહરણ કર્યું  અમદાવાદની શહેરકોટડા પોલીસે ફિલ્મી ઢબે ઓપરેશન પાર પાડીને માત્ર પોણા ત્રણ કલાકમાં જ આરોપી મહિલાને અમીરગઢ બોર્ડર પરથી ઝડપી પાડી છે અને બાળકીને સહીસલામત પરિવાર ને સોંપી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:42 PM IST
અમદાવાદ પોલીસનું ફિલ્મી ઓપરેશન: દિયરની પ્રેમિકાએ વેર વાળવા 5 વર્ષની ભત્રીજીનું કર્યું અપહરણ, અમીરગઢ બોર્ડરથી ઝડપાઈ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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