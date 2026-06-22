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  • /બિલ્ડરો સરખા રહેજો નહીં તો ગ્રાહકો જેલના સળિયા ગણાવશે! આ છે RERAના ગ્રાહકો માટે 10 પાવરફૂલ નિયમો

બિલ્ડરો સરખા રહેજો નહીં તો ગ્રાહકો જેલના સળિયા ગણાવશે! આ છે RERAના ગ્રાહકો માટે 10 પાવરફૂલ નિયમો

ફ્લેટ અને મકાનોના ભાવ હાલમાં આસમાને પહોંચ્યા છે. અમદાવાદમાં સરેરાશ 3 BHK નો ભાવ એક કરોડની આસપાસ પહોંચી ગયો છે. તેમાં પણ આગામી ૧ તારીખથી બિલ્ડરો ભાવમાં સીધો ૧૦ ટકાનો તોતિંગ વધારો કરવા જઈ રહ્યાં છે. વધતા જતા કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટને કારણે ક્રેડાઈ (CREDAI) એ આ નિર્ણય લીધો છે. તમારી પાસે જૂના ભાવે ફ્લેટ બુક કરવા માટે હવે ગણતરીના દિવસો જ બચ્યા છે, ત્યારે એક ગ્રાહક તરીકે છેતરાયા વિના સાચું ઘર ખરીદવા માટે કાયદાઓ જાણી લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 22, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:17 PM IST
બિલ્ડરો સરખા રહેજો નહીં તો ગ્રાહકો જેલના સળિયા ગણાવશે! આ છે RERAના ગ્રાહકો માટે 10 પાવરફૂલ નિયમો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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