સોશિયલ મીડિયા વોર: હવે ગલીઓમાં નહીં, પણ ઈન્સ્ટાગ્રામની રીલ્સ પર લડાશે ચૂંટણી!
Gujarat Local Body Election 2026: ગુજરાતની સ્થાનિક ચૂંટણીઓ હવે માત્ર લાઉડસ્પીકર અને પત્રિકાઓ પૂરતી મર્યાદિત રહી નથી. હવે ચૂંટણી જીતવાનો રસ્તો મતદારના ઘરના દરવાજાથી નહીં, પણ તેમના મોબાઈલની સ્ક્રીન પરથી પસાર થાય છે. ચૂંટણીમાં 'વોર્ડ જીતવા' માટે ઉમેદવારો હવે પ્રોફેશનલ આઈટી સેલ અને સોશિયલ મીડિયા એજન્સીઓના શરણે ગયા છે.
Trending Photos
Gujarat Local Body Election 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક ચૂંટણી જીતવા માટે ઉમેદવારો હવે સોશિયલ મીડિયા એજન્સીઓનો સહારો લઈ રહ્યા છે, જેમાં રીલ્સ અને પ્રોફાઈલ મેનેજમેન્ટ માટે ₹૪ લાખ સુધીના પેકેજ અપાયા છે. પ્રોફેશનલ શૂટિંગ, એડિટિંગ અને હજારો ફોલોઅર્સ સુધી પહોંચવા માટે ૨-૨ કેમેરામેન અને સ્પેશિયલ મીડિયા ટીમ ભાડે રાખવામાં આવી છે. મતદારોને આકર્ષવા માટે ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 'વોર્ડ જીતવા'ના વ્યૂહ સાથે હાઈટેક પ્રચાર અત્યારે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. આ નવા ટ્રેન્ડે પરંપરાગત પ્રચારની રીતો બદલી નાખી છે અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર જાણે મોટું યુદ્ધ છેડાયું હોય તેવો માહોલ સર્જાયો છે.
4 લાખ સુધીના 'રીલ્સ પેકેજ'ની ધૂમ
ચૂંટણી જીતવા માટે ઉમેદવારો દિલ ખોલીને ખર્ચ કરી રહ્યા છે. બજારમાં અત્યારે 1 લાખથી લઈને 4 લાખ સુધીના સ્પેશિયલ ઇલેક્શન પેકેજ ચાલી રહ્યા છે. આ પેકેજમાં શું ખાસ હોય છે? તો તમને જણાવી દઈએ કે 2-2 કેમેરામેન અને ડ્રોન ઓપરેટર સાથેની ટીમ, ઉમેદવારની છબી 'જનસેવક' તરીકે ઉપસાવતી ખાસ રીલ્સ, ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટનું 24 કલાક મોનિટરિંગ, હજારો નવા ફોલોઅર્સ અને મતદારો સુધી પહોંચવાની ગેરંટી.
હાઈટેક પ્રચારમાં 2-2 કેમેરામેન અને એડિટિંગની ટીમ હશે
પરંપરાગત પ્રચારમાં કાર્યકરો સૂત્રોચ્ચાર કરતા હતા, જ્યારે હવે ઉમેદવારની પાછળ પ્રોફેશનલ એડિટર્સ અને કેમેરામેનની ફોજ ફરે છે. ઉમેદવાર જ્યારે મતદારોને મળે, ત્યારે તેનું એંગલથી શૂટિંગ થાય છે, પાછળ જોરદાર મ્યુઝિક મૂકવામાં આવે છે અને ગણતરીની મિનિટોમાં તે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરી દેવામાં આવે છે. એક સોશિયલ મીડિયા એજન્સીના હેડે જણાવ્યું હતું કે લોકો સભામાં આવે કે ન આવે, પણ મોબાઈલ તો બધા જુએ જ છે. એટલે અમે રીલ્સ અને શોર્ટ્સ પર વધુ ભાર મૂકી રહ્યા છીએ.
પરંપરાગત પ્રચાર વિરુદ્ધ ડિજિટલ પ્રચાર
પહેલાના સમયમાં ઉમેદવારો પગપાળા પ્રવાસ અને ખાટલા બેઠકો કરતા હતા. આજે પણ એ જરૂરી છે, પરંતુ તેને 'ડિજિટલ ટચ' આપવામાં આવ્યો છે. જો ઉમેદવાર કોઈની ઘરે ચા પીવા જાય, તો તેની રીલ સોશિયલ મીડિયા પર કેપ્શન સાથે ફરતી થઈ જાય છે.
આ નવા ટ્રેન્ડની શું છે ખાસ અસરો
18 થી 35 વર્ષના મતદારોને રીઝવવા આ પ્લેટફોર્મ આશીર્વાદ સમાન છે. ચા-નાસ્તાના ખર્ચ કરતા હવે ડિજિટલ માર્કેટિંગનું બજેટ વધી ગયું છે. ઉમેદવાર પોતાની વ્યક્તિગત ઓળખ ઉભી કરવા માટે લાખો રૂપિયા ખર્ચી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે