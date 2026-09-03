/અમદાવાદમાં નકલી બ્રાન્ડેડ દારૂનું કૌભાંડ ઝડપાયું: સરખેજમાંથી સસ્તો દારૂ બોટલોમાં ભરી મોંઘા ભાવે વેચતો બુટલેગર પકડાયો

ભાવનગરમાં નકલી દારૂથી થયેલા લઠ્ઠાકાંડની શાહી હજુ સુકાઈ નથી, ત્યાં અમદાવાદમાં નકલી દારૂનો વેપલો કરતો શખ્સને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સરખેજ પોલીસે ઝડપી પડ્યો છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અને સરખેજ પોલીસે સરખેજ વિસ્તારમાં દરોડો પાડીને એક એવા ભેજાબાજ બુટલેગરને પકડી પાડ્યો છે, જે ઘરમાં જ સસ્તા દારૂને બ્રાન્ડેડ દારૂની બોટલોમાં ભરીને ગ્રાહકો સાથે મોંઘા ભાવે વેચાતો હતો. આ આરોપીની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ખુદ પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી છે. જુઓ આ નકલી બ્રાન્ડેડ દારૂના કૌભાંડનો આખો અહેવાલ
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સરખેજ પોલીસની ટીમે એક પાકી બાતમીના મળી હતી કે સરખેજ વિસ્તારમાં આવેલી સોનલ પાર્ક સોસાયટી અને કેનાલ પાસે આવેલા બે ઘરમાં નકલી દારૂ બનાવવાની અને વેચાણ કરવામાં આવે છે. ત્યારે પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન આરોપીના ઘરમાંથી વિદેશી દારૂ અને બિયરનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે સમીર ખાન પઠાણ ઉર્ફે એસ.કે. બાપુ નામના આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીએ ઘટનાસ્થળેથી ૧૭૪ બ્રાન્ડેડ દારૂની શીલબંધ બોટલો, ૯૬ બિયરના ટીન, બ્રાન્ડેડ દારૂની ખાલી બોટલો, બોટલ ના બુચ, કંપનીના સ્ટીકરો, ફેવીક્વિક અને મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ ૨ લાખ ૫૩ હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો.
પોલીસના હાથે ઝડપાયેલા આરોપી સમીર ખાન પઠાણની મોડસ ઓપરેન્ડી એટલી શાતિર હતી કે ભલભલા દારૂના પ્યાસી પણ છેતરાઈ જાય. પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી છેલ્લા ચારેક મહિનાથી આ નકલી દારૂ બનાવવાનું કૌભાંડ ચલાવતો હતો. તે બજારમાંથી સસ્તા ભાવનો વિદેશી દારૂ ખરીદી લાવતો હતો. ત્યારબાદ તેણે સાચવી રાખેલી ઓરિજિનલ બ્રાન્ડેડ દારૂની ખાલી બોટલોમાં આ સસ્તો દારૂ ભરી દેતો. દારૂ ભર્યા બાદ તે ફેવિક્વિકની મદદથી બ્રાન્ડેડ કંપનીઓના ઢાંકણા અને સ્ટીકરો લગાવી ને બોટલને એવી રીતે પેક કરતો કે તે અસલી જ લાગે. ત્યારબાદ આ નકલી બ્રાન્ડેડ દારૂને તે ગ્રાહકોને મૂળ કિંમત કરતાં ૫ થી ૧૦ ગણા ઊંચા ભાવે વેચીને દારૂ ના પ્યાસી સાથે છેતરપિંડી અને સ્વસ્થ્ય સાથે રમત રમતો હતો.
આરોપીની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, પકડાયેલો આરોપી સમીર ખાન પઠાણ આ અગાઉ પણ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહિબિશનના કેસમાં પકડાઈ ચૂકેલો રીઢો ગુનેગાર છે. પોલીસે હાલ તેની સામે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઉપરાંત, આ કૌભાંડમાં આરોપીઓને સસ્તો દારૂ અને ખાલી બ્રાન્ડેડ બોટલ સપ્લાય કરવામાં મદદ કરનાર અન્ય બે આરોપીઓને પણ પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે. વોન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.