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  • /મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન! અમદાવાદનો વેપારી યુવતીની મોહજાળમાં ફસાયો, 1.10 કરોડની છેતરપિંડી

મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન! અમદાવાદનો વેપારી યુવતીની 'મોહજાળ'માં ફસાયો, 1.10 કરોડની છેતરપિંડી

Ahmedabad New: અમદાવાદમાં ગુજરાતી મેટ્રિમોની દ્વારા 51 વર્ષીય વેપારીને કેનેડાની યુવતી બનીને ફસાવવાનો અને ફાર્માસ્યુટિકલ કાચા માલમાં રોકાણની લાલચ આપીને 1.10 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. વાંચો આખી કહાની.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 04, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:01 PM IST
મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન! અમદાવાદનો વેપારી યુવતીની 'મોહજાળ'માં ફસાયો, 1.10 કરોડની છેતરપિંડી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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