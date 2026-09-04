/મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન! અમદાવાદનો વેપારી યુવતીની મોહજાળમાં ફસાયો, 1.10 કરોડની છેતરપિંડી

Ahmedabad New: અમદાવાદમાં ગુજરાતી મેટ્રિમોનીના નામે કરોડો રૂપિયાની સાયબર છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. ચાંદખેડામાં રહેતા 51 વર્ષના એક વેપારીને લગ્નનો સંબંધ શોધવો ભારે પડી ગયો. પત્નીના અવસાન પછી વેપારીએ ફરીથી લગ્ન કરવા માટે મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર પોતાની પ્રોફાઇલ બનાવી હતી. આ દરમિયાન તેમની ઓળખ કેનેડાની રહેવાસી હોવાનું જણાવતી એક યુવતી સાથે થઈ. વાતચીત આગળ વધી તો યુવતીએ તેમને ભારે નફો કમાવવાની લાલચ આપી અને તેમની સાથે ખેલ કરી નાખ્યો.
કથિત યુવતી વચ્ચે મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ દ્વારા સંપર્ક
વેપારી અને કથિત યુવતી વચ્ચે મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ દ્વારા સંપર્ક થયો હતો. શરૂઆતની વાતચીતમાં મામલો લગ્ન અને સંબંધ સાથે જોડાયેલો હતો, પરંતુ ધીરે-ધીરે વાતચીતનો વળાંક રોકાણ તરફ વાળી દેવામાં આવ્યો. મહિલાએ વેપારીને ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કાચા માલના વ્યવસાય વિશે જણાવ્યું. તેણે દાવો કર્યો કે આ વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવાથી તેમને ઘણો વધારે નફો થઈ શકે છે. નફાની લાલચ આપીને વેપારીને આ કથિત રોકાણ માટે તૈયાર કરી લેવામાં આવ્યા.
વેપારીને આશા હતી કે રોકાણ પછી તેમને ભારે નફો મળશે
ત્યારપછી વેપારી પાસેથી અલગ-અલગ રીતે પૈસા લેવામાં આવવા લાગ્યા. કથિત રીતે તેમને જણાવવામાં આવ્યું કે ફાર્માસ્યુટિકલ કાચા માલમાં પૈસા રોકવાથી તેમને સારું રિટર્ન મળશે. ભરોસો કાયમ કર્યા પછી વેપારીએ રકમ ટ્રાન્સફર કરવાનું શરૂ કરી દીધું. જોતજોતામાં તેમની પાસેથી કુલ 1.10 કરોડ રૂપિયા લઈ લેવામાં આવ્યા. વેપારીને આશા હતી કે રોકાણ પછી તેમને ભારે નફો મળશે, પરંતુ બાદમાં આખો મામલો જ શંકાસ્પદ દેખાવા લાગ્યો.
જ્યારે વેપારીએ પોતાના પૈસા અને કથિત નફા વિશે જાણકારી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો તો સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. જે યુવતી સાથે સતત વાતચીત થઈ રહી હતી, તેની સાથે સંપર્ક કરવો મુશ્કેલ બની ગયો. ફોન અને ઓનલાઇન વાતચીતનો જવાબ મળવાનો બંધ થઈ ગયો. ત્યારપછી વેપારીને શંકા ગઈ કે તેમની સાથે કંઈક ખોટું થયું છે. જ્યારે તેમને પોતાના પૈસા પાછા મળવાની કોઈ આશા ન દેખાઈ, ત્યારે તેમને સમજાયું કે તેઓ સાયબર છેતરપિંડીનો શિકાર બની ચૂક્યા છે.
સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એ આ મામલે ફરિયાદ નોંધી
મામલાની ગંભીરતાને જોતા વેપારીએ આ અંગે પોલીસમાં ફરિયાદ કરી. ત્યારપછી અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ એ આ મામલે ફરિયાદ નોંધી છે. પોલીસની સામે હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર વેપારીનો સંપર્ક કરનારી કથિત યુવતીની અસલી ઓળખ શું છે. સાથે જ પોલીસ એ વાતની પણ તપાસ કરી રહી છે કે 1.10 કરોડ રૂપિયાની રકમ કયા ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી અને આ આખા નેટવર્કમાં કયા કયા લોકો સામેલ છે.
રોકાણની લાલચ આપવામાં આવી
આ મામલામાં સાયબર છેતરપિંડીની રીત પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઠગોએ કથિત રીતે લગ્ન માટે સંબંધ શોધી રહેલા વ્યક્તિને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો. પહેલા મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ દ્વારા ભરોસો કાયમ કરવામાં આવ્યો અને ત્યારપછી રોકાણની લાલચ આપવામાં આવી. એટલે કે સંબંધ અને ભરોસાનો આર્થિક છેતરપિંડી માટે ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે. પોલીસ હવે ડિજિટલ વાતચીત, પૈસાની લેવડદેવડ અને આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા અન્ય પુરાવાઓની તપાસ કરી રહી છે.
પોલીસની તપાસની સાથે આ ઘટનાએ ઓનલાઇન મેટ્રિમોનિયલ પ્લેટફોર્મ પર થતી છેતરપિંડીને લઈને પણ સવાલો ઉભા કર્યા છે. લગ્ન માટે ઓનલાઇન સંબંધ શોધતા લોકોને આવા કિસ્સાઓમાં ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. કોઈ અજાણી વ્યક્તિના કહેવા પર રોકાણ કરવું અથવા મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવી નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ત્યારે, જ્યારે સામેવાળી વ્યક્તિ વિદેશમાં રહેતી હોવાનો દાવો કરી રહી હોય અને સતત પૈસા સાથે જોડાયેલા ફાયદાની વાત કરી રહી હોય.
હાલમાં અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ આ 1.10 કરોડ રૂપિયાની કથિત સાયબર છેતરપિંડીની તપાસ કરી રહી છે. વેપારીએ જે રીતે કેનેડાની યુવતીના સંપર્કમાં આવ્યા પછી રકમ ગુમાવી, તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે સાયબર ગુનેગારો લોકોનો ભરોસો જીતવા માટે નવી-નવી રીતો અપનાવી રહ્યા છે. આ મામલામાં પોલીસ આરોપીઓની ઓળખ અને આખા નેટવર્ક સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તપાસ આગળ વધવાની સાથે આ છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલા વધુ તથ્યો સામે આવવાની અપેક્ષા છે.