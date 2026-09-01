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મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો વિદ્યાર્થી હિતલક્ષી મોટો નિર્ણય: ખાનગી શાળા-કૉલેજોના NCC કૅડેટ્સને પણ હવે મળશે કૅમ્પ ભથ્થું!

Gandhinagar News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની વધુ એક વિદ્યાર્થી હિતલક્ષી પહેલ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી ખાનગી શાળા-કૉલેજોના NCC કૅડેટ્સને કોઈ રાષ્ટ્રીય કૅમ્પ ભથ્થા નહોતા મળતાં. હવે ખાનગી NCC કૅડેટ્સનો રાષ્ટ્રીય કૅમ્પનો 100% ખર્ચ રાજ્ય સરકાર ઉઠાવશે. આર્થિક ભારણ દૂર થતાં ખાનગી શાળા-કૉલેજના પ્રતિભાશાળી કૅડેટ્સ માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આગળ વધવાનો માર્ગ વધુ સરળ બનશે

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 01, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:07 AM IST
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો વિદ્યાર્થી હિતલક્ષી મોટો નિર્ણય: ખાનગી શાળા-કૉલેજોના NCC કૅડેટ્સને પણ હવે મળશે કૅમ્પ ભથ્થું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો વિદ્યાર્થી હિતલક્ષી મોટો નિર્ણય: ખાનગી શાળા-કૉલેજોના NC
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