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  • /અતિભારે વરસાદથી અમદાવાદ જળબંબાકાર: 16 ઇંચમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત; આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા, વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવા AMC કમિશનરની અપીલ

અતિભારે વરસાદથી અમદાવાદ જળબંબાકાર: 16 ઇંચમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત; આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા, વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવા AMC કમિશનરની અપીલ

અમદાવાદમાં અતિભારે વરસાદને કારણે પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ બની છે. શહેરના અનેક પોશ વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે. અનેક જગ્યાએ લોકો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. આજે રાત્રે પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 23, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:46 PM IST
અતિભારે વરસાદથી અમદાવાદ જળબંબાકાર: 16 ઇંચમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત; આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા, વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવા AMC કમિશનરની અપીલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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અતિભારે વરસાદથી અમદાવાદ જળબંબાકાર: 16 ઇંચમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત; શાળા-કોલેજો બંધ
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