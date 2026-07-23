/અતિભારે વરસાદથી અમદાવાદ જળબંબાકાર: 16 ઇંચમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત; આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા, વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવા AMC કમિશનરની અપીલ

અમદાવાદમાં આજે આખો દિવસ ભારે વરસાદ પડ્યો છે. શહેરમાં અનેક રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા છે. શહેરનું જનજીવન અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગયું છે. તંત્ર દ્વારા પણ સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. શહેરમાં અનેક અન્ડરપાસ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હજુ પણ આગામી 24 કલાકમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. શહેરમાં દિવસ દરમિયાન સરેરાશ 16 ઈંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે.
અમદાવાદ મનપા કમિશનરે આપી માહિતી
અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાના કમિશનર બંધાનિધિ પાનીએ જણાવ્યું કે શહેરમાં દિવસ દરમિયાન 16 ઈંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. અમદાવાદમાં આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મનપા કમિશનરે કામ કરતા લોકોને વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવાની અપીલ કરી છે. આ સાથે લોકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવાની અપીલ કરી છે.
આ અન્ડરપાસ બંધ
અમદાવાદમાં સતત વરસી રહેલા અતિભારે વરસાદને કારણે શહેરના સબ-વે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કમરડૂબ પાણી ભરાઈ ગયા છે. રસ્તાઓ પર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાતા અને વાહનચાલકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા શહેરના અખબારનગર, મકરબા, મીઠાખળી, કુબેરનગર, પરિમળ, શાહીબાગ, જલારામ, દક્ષિણી (રાત્રે ૮:૧૫ વાગ્યે), ઉસ્માનપુરા (રાત્રે ૮:૩૩ વાગ્યે) અને કાળીગામ ડેમો અંડરપાસ (રાત્રે ૯:૨૦ વાગ્યે) સહિતના કુલ ૧૦ મુખ્ય અંડરપાસ વાહનવ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અંડરપાસ બંધ થવાના કારણે શહેરના અનેક માર્ગો પર ટ્રાફિક જામના દૃશ્યો સર્જાયા છે, જેથી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અને વૈકલ્પિક રસ્તાઓનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ઝોન અને વિસ્તાર (વોર્ડ) વાઈઝ વરસાદના આંકડા (સવારે ૬:૦૦ થી રાત્રે ૯:૦૦)
૧. સાઉથ વેસ્ટ ઝોન (સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત)સાઉથ વેસ્ટ ઝોનમાં સરેરાશ ૨૦૬.૦૦ મીમી (આશરે ૮.૧૧ ઇંચ) વરસાદ નોંધાયો છે: સરખેજ: ૧૮૧.૦૦ મીમી (આશરે ૭.૧૨ ઇંચ)
બોપલ: ૧૮૫.૫૦ મીમી (આશરે ૭.૩૦ ઇંચ)
જોધપુર: ૨૦૩.૫૦ મીમી (આશરે ૮.૦૧ ઇંચ)
મક્તમપુરા: ૧૮૭.૫૦ મીમી (આશરે ૭.૩૮ ઇંચ)
બાકરોલ: ૨૯૮.૫૦ મીમી (આશરે ૧૧.૭૫ ઇંચ)
૨. નોર્થ વેસ્ટ ઝોન
નોર્થ વેસ્ટ ઝોનમાં સરેરાશ ૧૭૬.૩૬ મીમી (આશરે ૬.૯૪ ઇંચ) વરસાદ પડ્યો છે:
બોડકદેવ: ૨૦૧.૦૦ મીમી (આશરે ૭.૯૧ ઇંચ)
થલતેજ: ૧૯૬.૫૦ મીમી (આશરે ૭.૭૩ ઇંચ)
મેમનગર: ૧૮૮.૦૦ મીમી (આશરે ૭.૪૦ ઇંચ)
સાયન્સ સિટી: ૧૭૫.૦૦ મીમી (આશરે ૬.૮૮ ઇંચ)
ગોતા: ૧૬૭.૫૦ મીમી (આશરે ૬.૫૯ ઇંચ)
ચાંદલોડિયા: ૧૬૧.૦૦ મીમી (આશરે ૬.૩૩ ઇંચ)
૩. વેસ્ટ ઝોન (મધ્ય-પશ્ચિમ)
વેસ્ટ ઝોનમાં સરેરાશ ૧૮૨.૬૪ મીમી (આશરે ૭.૧૯ ઇંચ) વરસાદ થયો છે:
વાસણા: ૧૯૫.૫૦ મીમી (આશરે ૭.૬૯ ઇંચ)
નવરંગપુરા: ૧૯૭.૫૦ મીમી (આશરે ૭.૭૭ ઇંચ)
ઉસ્માનપુરા: ૧૭૬.૫૦ મીમી (આશરે ૬.૯૪ ઇંચ)
રાણિપ: ૧૮૪.૫૦ મીમી (આશરે ૭.૨૬ ઇંચ)
મોટેરા: ૧૯૦.૫૦ મીમી (આશરે ૭.૫૦ ઇંચ)
ટેગોર કંટ્રોલ રૂમ વિસ્તાર: ૧૯૨.૫૦ મીમી
૪. સેન્ટ્રલ ઝોન (મધ્ય અમદાવાદ)
મધ્ય ઝોનમાં સરેરાશ ૨૧૩.૫૦ મીમી (આશરે ૮.૪૦ ઇંચ) વરસાદ રહ્યો છે:
દાણાપીઠ (AMC Muni. Corp.): ૨૨૭.૫૦ મીમી (આશરે ૮.૯૫ ઇંચ)
કાલુપુર: ૨૨૮.૫૦ મીમી (આશરે ૮.૯૯ ઇંચ)
અસારવા: ૨૧૩.૦૦ મીમી (આશરે ૮.૩૮ ઇંચ)
દૂધેશ્વર: ૧૮૫.૦૦ મીમી (આશરે ૭.૨૮ ઇંચ)
૫. ઈસ્ટ ઝોન (પૂર્વ અમદાવાદ)
ઈસ્ટ ઝોનમાં સરેરાશ ૧૨૮.૧૯ મીમી (આશરે ૫.૦૪ ઇંચ) વરસાદ નોંધાયો છે:
ચકુડિયા: ૧૭૧.૫૦ મીમી (આશરે ૬.૭૫ ઇંચ)
વિરાટનગર: ૧૬૩.૫૦ મીમી (આશરે ૬.૪૩ ઇંચ)
ઓઢવ: ૧૪૬.૫૦ મીમી (આશરે ૫.૭૬ ઇંચ)
નિકોલ: ૧૨૩.૦૦ મીમી (આશરે ૪.૮૪ ઇંચ)
વસ્ત્રાલ: ૧૧૫.૫૦ મીમી (આશરે ૪.૫૪ ઇંચ)
વાસણા બેરેજના દરવાજા ખોલાયા
સાબરમતી નદીમાં પાણીની આવક વધતાં સ્થિતિ નિયંત્રણમાં રાખવા માટે વાસણા બેરેજના તમામ ૨૦ દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા છે. પૂરની પરિસ્થિતિને જોતાં સમગ્ર શહેરનું તંત્ર અને કંટ્રોલ રૂમ ૨૪ કલાક માટે સતત હાઈ એલર્ટ પર છે.