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અમદાવાદમાં AMTS અને BRTS ડ્રાઈવરો વચ્ચે માથાકૂટ: ઈસ્કોન ક્રોસ રોડ પર મુસાફરોને અધવચ્ચે ઉતારી દેવાયા!

Ahmedabad News: અમદાવાદના ઈસ્કોન ક્રોસ રોડ ખાતે AMTS બસના ચાલકે BRTS કોરિડોરમાં રોંગ સાઈડથી ઓવરટેક કરવાનો પ્રયાસ કરતા BRTS અને AMTS બસના ડ્રાઈવરો વચ્ચે ઉગ્ર માથાકૂટ થઈ હતી. આ વિવાદમાં મામલો એટલો બીચક્યો કે AMTS બસનો ડ્રાઈવર બસને કોરિડોરમાં જ મૂકીને જતો રહ્યો. પરિણામે, અન્ય ડ્રાઈવરોએ પણ બસો રોકીને મુસાફરોને અધવચ્ચે નીચે ઉતારી દેતા જાહેર ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધા અટકી પડી હતી અને બસોના પૈડાં થંભી ગયા હતા. અચાનક સર્જાયેલી આ સ્થિતિના કારણે ખાસ કરીને નોકરીએ જતા લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આખરે, આ સમગ્ર ઘટના અંગે પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા AMTS અને અમદાવાદ જનમાર્ગ (BRTS) ના અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 13, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:48 AM IST
અમદાવાદમાં AMTS અને BRTS ડ્રાઈવરો વચ્ચે માથાકૂટ: ઈસ્કોન ક્રોસ રોડ પર મુસાફરોને અધવચ્ચે ઉતારી દેવાયા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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